'Họp fan' mùa 2 ở Đại Nam: Người đông như 'trẩy hội', sự xuất hiện của 1 nhân vật đặc biệt khiến cả khán giả hú hét

Xã hội 14/11/2021 15:45

Ngay bây giờ tại KDL Đại Nam, buổi 'họp fan' của bà Nguyễn Phương Hằng đang được diễn ra với sự tham dự của đông đảo khán giả.

Như thông báo trên mạng xã hội trước đó, vào 14h ngày 14/11, tại KDL Đại Nam đã tổ chức buổi giao lưu giữa bà Nguyễn Phương Hằng cùng những người yêu mến bà. Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội , từ rất sớm, rất nhiều khán giả có mặt tại phố đi bộ Đại Nam chờ đợi sự xuất hiện của nữ đại gia.

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Người dân đến tham dự 'họp fan' của bà Hằng - Ảnh: Internet

Phía bên trên, sân khấu cũng được dàn dựng khá công phu với nhiều hoa tươi và dòng chữ "Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và CEO Nguyễn Phương Hằng giao lưu cùng quý vị khán giả". Ngoài ra, hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu cũng được đầu tư mạnh tay để có được một buổi họp fan ưng ý nhất cho bà.

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Sân khấu của buổi giao lưu hôm nay - Ảnh: Internet

Đặc biệt, tại buổi giao lưu hôm nay có sự xuất hiện của Huỳnh Hằng Hữu - con trai út bà Phương Hằng - đã khiến nhiều người bất ngờ. 

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Con trai bà Phương Hằng xuất hiện - Ảnh: Internet
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Gia đình nữ CEO -  Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên trang cá nhân, nữ CEO đã có thông báo mới sẽ tổ chức một buổi "họp fan" tại Đại Nam. Đến chiều ngày 13/11, nữ thư ký đã đăng tải loạt ảnh chuẩn bị cho buổi "fan meeting" thứ hai của bà chủ Đại Nam.

Hiện, buổi giao lưu này của nữ đại gia vẫn đang là chủ đề nóng được dư luận quan tâm.

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