Phần đông người đi đường đều không nhìn thấy nạn nhân đâu bởi cô gái đã bị ẩn sau lớp sơn trắng xóa

Gặp sự cố tai nạn là điều đáng tiếc mà không ai muốn xảy ra, bởi vậy mới có những câu nói như: “May quá, bị đụng xe nhưng người vẫn không sao” hoặc “Trời thương chỉ bị sây sát nhẹ”… Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn có những tình huống tai nạn khiến cư dân mạng “dở khóc dở cười” như tình huống xảy ra vào ngày 16/11 mới đây trên đường Mai Dịch - Cầu Giấy – Hà Nội.

Được biết sự việc xảy ra vào lúc 14h, xem kỹ đoạn video thì lúc này chiếc xe máy đã của một nam thanh niên chạy quá nhanh, luồn lách qua các xe khác rồi đâm thẳng vào ô tô tải đỗ bên đường. Cú đâm rất mạnh đã khiến các thùng sơn văng ra khắp nơi.

Không ai đề cập đến số phận của nam thanh niên này vì có thể với cú va chạm kiểu “tốc độ bàn thờ” như vậy thì có khả năng anh chàng không bị thương ở đầu thì cũng “gãy rời” một vài bộ phận. Tuy nhiên, điều đáng nói là cú đâm rất mạnh đã khiến các thùng sơn văng ra khắp nơi, bắn trúng vào cô gái đang đỗ xe máy gần đó. Nếu chỉ lướt qua, phần đông người đi đường đều không nhìn thấy nạn nhân đâu bởi cô gái đã bị ẩn sau lớp sơn trắng xóa được chiếc xe tải chứa trong thùng hàng phía sau.

Không còn tò mò quá nhiều về nguyên nhân cũng như diễn biến vụ tai nạn, đa số ý kiến đều tỏ ra thắc mắc cách cô gái sẽ xử lý lớp sơn phủ trên người mình.

Cư dân mạng sau khi xem đoạn video để lại nhiều bình luận xót thương cho cô gái kia như:

-“Tai bay vạ gió, biết tránh làm sao, chỉ tội cô gái”

-Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ, trong đoạn video này người đáng thương nhất vẫn là cô gái kia

-“Dù ban ngày nhưng em vẫn luôn sáng chói, haha”

Điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách trên đường phố, thanh niên lao vào ô tô chở sơn và khiến một cô gái bị 'nhuộm trắng' Một đoạn clip ghi lại cảnh một vụ va chạm giữa xe máy và ô tô tải chở sơn trên đường phố Hà Nội. Sau khi được đăng tải, câu chuyện nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-thanh-nhien-phong-nhanh-vuot-au-khien-co-gai-duoc-tam-nguyen-thung-son-436992.html