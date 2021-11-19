Xe ô tô đỗ sai nơi quy định, chủ quán bưng nguyên bát mắm tôm tạt vào xe để “dằn mặt”

Xã hội 19/11/2021 07:35

Sau vài tiếng, chủ quán ăn đã hắt một bát nước mắm tôm vào kính chắn gió phía trước xe ô tô

Đi xe ô tô thì đúng là ước mơ của nhiều người, nhưng nhiều lúc đi đến nơi nào đó không có chỗ đậu xe thì cũng gây ra không ít bất tiện cho chủ xe. Như mới đây câu chuyện xe ô tô bị hắt nguyên bát mắm tôm vào kính xe vì đậu không đúng nơi quy định đã khiến cư dân mạng phải “nín thở” bởi màn đáp trả cũng không phải dạng vừa của chủ tài xế.

Câu chuyện trong clip dưới đây thì liên quan tới hành xử của một chủ quán với chiếc ô tô đỗ bên cạnh. Sự việc được ghi nhận vào sáng ngày 1/11 vừa qua trên đường Nguyễn Khuyến thuộc phường Tân Lợi (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Cụ thể vào thời điểm đó, nữ tài xế đỗ ô tô sát một quán ăn. Sau vài tiếng, chủ quán ăn đã hắt một bát nước mắm tôm vào kính chắn gió phía trước xe ô tô. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên, chủ quán đã nhiều lần hắt chất bẩn lên chiếc ô tô của nữ tài xế này. Và ngày 1/11 vừa qua, chủ xe đã bắt quả tang rồi nộp đơn lên công thanh thành phố.

Xe ô tô đỗ sai nơi quy định, chủ quán bưng nguyên bát mắm tôm tạt vào xe để “dằn mặt” - Ảnh 1

Ngoài việc nộp phạt, chủ quán phải bồi thường cho chủ xe ô tô hơn 4 triệu đồng tiền vệ sinh làm sạch ô tô.

Thiết nghĩ đây cũng là bài học cho nhiều chủ xe ô tô khi thường có thói quen đậu xe bừa bãi, không đúng nơi quy định. Tuy nhiên cách hành xử của người còn lại cũng nên văn minh, không nên thực hiện những “chiêu trò” dằn mặt như ở trên nhé.

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