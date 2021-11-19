Gái xinh uốn éo, gợi cảm bên vách đá giữa thiên nhiên, cư dân mạng nhìn vào chỉ biết xuýt xoa

Nhiều người phải đứng ngồi không yên vì bộ áo tắm táo bạo cùng Body gợi cảm đến “nhức mắt” của Nga Wendy

Không chỉ có hoa hậu hay diễn viên nổi tiếng mới khiến cư dân mạng bị đốn tim bởi vẻ ngoài nóng bỏng, xinh đẹp mà nếu như những ai theo dõi hội gái xinh Sài thành, chắc chắn không thể không biết đến cái tên Nga Wendy. Cô nàng sở hữu gương mặt đẹp, style ăn diện cá tính làm dân mạng phải follow rần rần trên Instagram.

Đặc biệt mới đây thông qua trang cá nhân Instagram thì nhiều người phải đứng ngồi không yên vì bộ áo tắm táo bạo cùng Body gợi cảm đến “nhức mắt”.

Tuy nhiên, khi đang lướt Instagram cô nàng thì kéo tới clip lại thấy một đoạn video cô nàng phải dùng "vỏ sò" để che chắn. Netizen xem xong liền phán rằng có lẽ góc máy hơi khiến bức ảnh "hở hang". Cơ mà gương mặt vẫn tươi vẫn xinh nên Nga Wendy quyết định che chắn nhìn cho nó đỡ phô phang hơn không nhỉ?

Nhiều người còn nói đùa đây chính là "đăng ảnh trả thù" sau một khoảng thời gian dài "ai ở đâu ở nguyên chỗ nấy" đó.

Nguồn: Tổng hợp

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