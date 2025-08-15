Kết hôn 7 năm nhưng chưa thể có con, vừa về nhà cô con dâu đã khóc nức nở sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng

Tâm sự 15/08/2025 19:20

Vì khó có con nên Tiểu Quân xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Mẹ chồng không để công động chân động tay vào bất kỳ việc gì.

Tiểu Quân năm nay đã 34 tuổi, mặc dù đã kết hôn được 7 năm nhưng đến nay cô vẫn chưa mang thai. Có thể với nhiều gia đình khác, Tiểu Quân và chồng đã ly hôn từ lâu, vậy nhưng phía gia đình nhà chồng lại rất bao dung và yêu quý cô. Chồng cô cũng không bận tâm đến chuyện con cái, anh luôn đối xử tốt với Tiểu Quân. Hai vợ chồng nhiều lần đến bệnh viện để khám bệnh, kết quả cho thấy cả hai đều bình thường nhưng Tiểu Quân vẫn không thể mang thai.

Bác sĩ dặn dò, không nên tạo áp lực quá nhiều về việc có con, chồng Tiểu Quân có một người anh trai và đã có hai đứa con, từ trước đến nay mẹ chồng luôn sống với anh cả để chăm sóc các cháu. Tiểu Quân luôn tự trách bản thân, cô nghĩ rằng vấn đề do cô nên đến giờ vẫn chưa thể có con.

Mòn mỏi chờ đợi nhưng không có kết quả, Tiểu Quân dần dần hết hy vọng thì cô bất ngờ có tin vui. Sau khi biết tin Tiểu Quân mang thai, mẹ chồng cô đã đến sống cùng hai vợ chồng Tiểu Quân để tiện chăm sóc con dâu. Vì khó có con nên Tiểu Quân xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Mẹ chồng không để công động chân động tay vào bất kỳ việc gì.

 

Kết hôn 7 năm nhưng chưa thể có con, vừa về nhà cô con dâu đã khóc nức nở sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một hôm, Tiểu Quân xuống siêu thị dưới nhà mua ít đồ ăn, mẹ chồng dặn cô phải cẩn thận. Vừa về đến nhà, Tiểu Quân đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng. Mẹ chồng Tiểu Quân nói với con trai rằng: “Tiểu Quân có thai rồi, con phải quan tâm đến con bé nhiều hơn. Mấy năm nay con bé không có thai, bản thân cũng chịu nhiều ấm ức. Có lẽ trước đây mọi người đã tạo áp lực quá lớn cho con bé. Sau này con không được bắt nạt Tiểu Quân đâu đấy”.

Nghe xong những lời mẹ chồng nói, Tiểu Quân ôm mặt khóc nức nở, chồng Tiểu Quân liền chạy đến ôm lấy cô và nói: “Em khóc gì thế?”, Tiểu Quân vô cùng cảm động, cô không ngờ mẹ chồng lại tốt với mình như vậy. Tiểu Quân khóc vì quá hạnh phúc, được sống trong một gia đình như thế là niềm vinh dự đối với cô.

Có thai sau 3 năm kết hôn nhưng chồng nhất định không cho đi khám thai, 1 ngày vô tình mở ga trải giường tôi quyết định ly hôn

Có thai sau 3 năm kết hôn nhưng chồng nhất định không cho đi khám thai, 1 ngày vô tình mở ga trải giường tôi quyết định ly hôn

Một tháng sau, tôi vẫn chưa có biểu hiện thai nghén nào, tôi muốn đi khám thai nhưng chồng tôi nhất định không cho đi. Chồng chỉ an ủi tôi và bảo rằng, đừng nóng vội. Vậy nhưng tôi thực sự không thể làm được vì tôi quá nóng lòng chờ đợi đứa con này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà tôi nhìn nhau kinh ngạc

Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà tôi nhìn nhau kinh ngạc

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 16/8/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Trúng số độc đắc đúng ngày 16/8/2025, 3 con giáp tài vận hanh thông, sự nghiệp như 'cá chép hóa Rồng', vét cạn lộc lá trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng bất ngờ thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng bất ngờ thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Kết hôn 7 năm nhưng chưa thể có con, vừa về nhà cô con dâu đã khóc nức nở sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng

Kết hôn 7 năm nhưng chưa thể có con, vừa về nhà cô con dâu đã khóc nức nở sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa chồng và mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Ngày tôi tái hôn nhưng khi nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay

Ngày tôi tái hôn nhưng khi nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 16/8/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 16/8/2025, 3 con giáp đầy rẫy quý nhân phù trợ trong đời, sự nghiệp vút bay, thu nhập cao chót vót, vận may liên miên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Mừng thầm vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, tôi rợn người ám ảnh hành động của anh mỗi đêm

Mừng thầm vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, tôi rợn người ám ảnh hành động của anh mỗi đêm

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu

Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp như Rồng cưỡi mây, tiền tài kéo đến như vũ bão, làm ăn xuôi thuận, rộng đường thành công

Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp như Rồng cưỡi mây, tiền tài kéo đến như vũ bão, làm ăn xuôi thuận, rộng đường thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó

Nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm người hành hương, 34 người tử vong

Lũ quét bất ngờ cuốn trôi nhóm người hành hương, 34 người tử vong

Tử vi thứ Bảy 16/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Bảy 16/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài vượng phát không ngờ, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, dính vận hạn liên miên

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

Người đàn ông kề dao vào cổ bé gái 12 tuổi để xâm hại nhiều lần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà tôi nhìn nhau kinh ngạc

Giận tái mặt vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà tôi nhìn nhau kinh ngạc

Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng bất ngờ thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Đêm trước khi ly hôn, nghĩ vợ đã ngủ chồng bất ngờ thì thầm một câu làm tôi khóc nức nở ôm chặt lấy anh

Ngày tôi tái hôn nhưng khi nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay

Ngày tôi tái hôn nhưng khi nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay

Mừng thầm vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, tôi rợn người ám ảnh hành động của anh mỗi đêm

Mừng thầm vì lấy được chồng lương 80 triệu/tháng, tôi rợn người ám ảnh hành động của anh mỗi đêm

Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu

Cắn răng lấy chồng U50, đêm tân hôn bố mẹ chồng bất ngờ xông vào phòng, còn vợ chồng tôi đỏ mặt cúi đầu

Nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó

Nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó