Giữa lúc nữ ca sĩ GenZ dính phốt cặp kè đại gia, đạo diễn Lê Hoàng có phát ngôn gây SỐC: "Ngoại tình là một thứ hấp dẫn nhất trên đời"

Hậu trường 27/03/2022 15:34

Nổi tiếng với những phát ngôn "gây bão", mới đây, netizen đã đào lại khoảnh khắc đạo diễn Lê Hoàng thừa nhận "Ngoại tình là một thứ hấp dẫn nhất trên đời", giữa ồn ồn của nữ ca sĩ Genz bị tố là tiểu tam.

Xuất hiện trong chương trình "9 người 10 ý", đạo diễn Lê Hoàng đã khiến nhiều người bất ngờ khi tranh luận với MC Quyền Linh về vấn đề “Ngoại tình có đáng lên án hay không?”.

Giữa lúc nữ ca sĩ GenZ dính phốt cặp kè đại gia, đạo diễn Lê Hoàng có phát ngôn gây SỐC: 'Ngoại tình là một thứ hấp dẫn nhất trên đời' - Ảnh 1
Lê Hoàng tranh luận với MC Quyền Linh về vấn đề ngoại tình trong chương trình "9 người 10 ý" - Ảnh: Internet

Mở đầu, đạo diễn phim Gái nhảy đã chia sẻ “gây sốc” về ngoại tình: "Mọi người đừng nghe thấy ngoại tình mà nhảy dựng lên. Khi người ta có cái ngoại tình đẹp thì ta mới phát hiện ra rằng đời ta cũng ghê lắm, cũng đáng sống lắm đấy. Trong cuộc sống có những cái đúng với mình mà không đúng với người khác chứ chẳng có gì đúng hay sai ở đây."

Giải thích cho quan điểm này của mình, đạo diễn Lê Hoàng cho biết, có nhiều bộ phim, câu chuyện về chủ đề ngoại tình cuốn hút khán giả, khiến họ đắm chìm trong mạch cảm xúc đó. Con người không thể tránh được những lúc cảm xúc rung động, mong muốn người đó là của mình.

Giữa lúc nữ ca sĩ GenZ dính phốt cặp kè đại gia, đạo diễn Lê Hoàng có phát ngôn gây SỐC: 'Ngoại tình là một thứ hấp dẫn nhất trên đời' - Ảnh 2
Phát ngôn gây sốc của đạo diễn Lê Hoàng về vấn đề ngoại tình - Ảnh: Internet

 "Tôi không hề ca ngợi cho ngoại tình nhưng phải nói rằng ngoại tình là 1 thứ hấp dẫn nhất trên đời. Tôi khẳng định rằng chúng ta ai cũng ít nhất 1 lần trong đời ngoại tình trong tư tưởng", Lê Hoàng chia sẻ.

Nam đạo diễn khuyên mọi người nên có cái nhìn thoáng hơn về vấn đề này bởi lẽ có những người chấp nhận không lấy nhà, tiền, tài sản... mà đơn giản họ chỉ nghĩ đến tình cảm và chấp nhận nửa kia của mình là người đã có gia đình.

Suy cho cùng, đạo diễn Lê Hoàng cũng không khuyến khích mọi người ngoại tình. Điều quan trọng nằm ở việc con người có thể kiểm soát đượcc cảm xúc của chính mình. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng có những quan điểm của ông đáng để suy ngẫm, và đúng với trường hợp của không ít đối tượng trong cuộc sống.

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