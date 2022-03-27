6 năm sau chuyện tình 'lốc xoáy' của đại gia U80 và chân dài đình đám Vbiz, chàng tuyên bố 'bay' khỏi top người giàu của nước Mỹ?

Hậu trường 27/03/2022 12:00

Sau 6 năm trôi qua, mối tình "tai tiếng" của chân dài showbiz và đại gia gốc Việt Hoàng Kiều vẫn được nhiều người nhắc đến.

Cuối năm 2016, cả showbiz chấn động khi tỷ phú Hoàng Kiều công khai tình yêu với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Tuy nhiên, yêu nhau chưa đầy 3 tháng nhưng cặp đôi đã gây tổn hao không ít giấy mực của báo giới. Hiện, gần 6 năm trôi qua nhưng chuyện tình lệch tuổi năm ấy vẫn được nhiều người nhắc đến.

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết, cả hai bén duyên từ lúc Ngọc Trinh sang Las Vegas chấm thi Hoa hậu vào giữa tháng 11 năm 2016. Thông qua sự mai mối của con dâu Hoàng Kiều, ông cảm mến Ngọc Trinh ngay từ khi nhìn ảnh rồi chủ động liên lạc và được người đẹp bật "đèn xanh".

Sau khi công khai yêu Ngọc Trinh, Hoàng Kiều cũng không ngần ngại khoe loạt khoảnh khắc yêu đương lên mạng xã hội, nào là máy bay, xe sang đưa đón đến du lịch nước ngoài như đi chợ. Vị tỷ phú còn giới thiệu cô với người thân trong gia đình và đối tác, bạn bè.

Ông cũng từng tâm sự dù có nhiều phụ nữ như vậy nhưng chỉ yêu đúng 3 người. Trong số đó, Ngọc Trinh là người thứ ba mà ông yêu tha thiết. Khi yêu nhau được chưa đầy 2 tháng, tỷ phú 72 tuổi còn tuyên bố chắc nịch dự định dài lâu với người đẹp và sẽ có 2 con.

6 năm sau chuyện tình 'lốc xoáy' của đại gia U80 và chân dài đình đám Vbiz, chàng tuyên bố 'bay' khỏi top người giàu của nước Mỹ? - Ảnh 1
Trong thời gian mặn nồng, Hoàng Kiều thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Tưởng chừng hạnh phúc dài lâu thì ngày 22/1/2017, trên fanpage của Hoàng Kiều bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy đi" với nữ hoàng nội y. Ông cho rằng Ngọc Trinh không xứng đáng với tình yêu của mình. Gây sốc hơn khi vị tỷ phú tiết lộ lý do "đá" người đẹp kém tuổi là do cô chỉ coi ông là tình yêu tạm thời và "có người tình thứ nhì, thứ ba trong lúc yêu".

Trong một lần trả lời phỏng vấn, ông còn bức xúc nói: "Cô ấy nói với tôi: "Em cần phải đi chiếc xe 20 tỷ" thì tôi biết rồi". Ông cũng tuyên bố, từ giờ đừng ai nhắc đến Ngọc Trinh trước mặt mình nữa. Vị tỷ phú cũng đem chuyện "nhạy cảm" với tình cũ lên mặt báo. Dù giải thích nhiều lần về cụm từ tế nhị này nhưng ông vẫn nhận không ít gạch đá của dư luận.

6 năm sau chuyện tình 'lốc xoáy' của đại gia U80 và chân dài đình đám Vbiz, chàng tuyên bố 'bay' khỏi top người giàu của nước Mỹ? - Ảnh 2
Hoàng Kiều không ngại giới thiệu Ngọc Trinh với người thân và bạn bè - Ảnh: Internet

Sau "chuyện tình gió lốc", cả hai dường như kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Người đẹp gốc Trà Vinh cũng không đá động gì đến chuyện tình với người yêu lớn tuổi. Hiện, cô là nữ CEO của một công ty kinh doanh mỹ phẩm, có cuộc sống giàu có nổi tiếng với các clip đập hộp đồ hiệu.

Còn về đại gia gốc Việt, giá trị tài sản của ông ngày càng giảm dần theo thời gian. Cụ thể, tháng 3/2016, Forbes ghi nhận ông Hoàng Kiều đang nắm giữ 3,5 tỷ USD. Tháng 10/2016, khối tài sản của ông "bốc hơi" 400 triệu USD. Năm 2018, tiêu tán 2 tỷ USD, tỷ phú Hoàng Kiều rớt khỏi nhóm giàu nhất nước Mỹ.

Vào tháng 9/2019, Hoàng Kiều còn tiết lộ chuyện nợ nần lên đến 3 tỷ USD (tương đương hơn 68.280 tỷ đồng) và ông tự thừa nhận đã rớt đài tỷ phú. Đến hiện tại, trên trang cá nhân của vị tỷ phú dường như đã lặng sóng, chủ yếu ông đăng tải những giây phút giải trí và công việc kinh doanh.

Ngọc Trinh và mối quan hệ bất ngờ với con dâu tình cũ Hoàng Kiều

Ngọc Trinh và mối quan hệ bất ngờ với con dâu tình cũ Hoàng Kiều

Tuy chia tay đã được 4 năm nhưng những thông tin về Ngọc Trinh và tình cũ Hoàng Kiều vẫn khiến nhiều người chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   ngọc trinh và hoàng kiều ngọc trình - hoàng kiều tình yêu của ngọc trinh - hoàng kiều

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 21 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Ô tô tông trúng nhóm người trên vỉa hè, 2 đứa trẻ bị mắc kẹt dưới gầm xe

Video 1 giờ 21 phút trước
Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 1 giờ 37 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?