6 năm sau chuyện tình 'lốc xoáy' của đại gia U80 và chân dài đình đám Vbiz, chàng tuyên bố 'bay' khỏi top người giàu của nước Mỹ?

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, được biết, cả hai bén duyên từ lúc Ngọc Trinh sang Las Vegas chấm thi Hoa hậu vào giữa tháng 11 năm 2016. Thông qua sự mai mối của con dâu Hoàng Kiều, ông cảm mến Ngọc Trinh ngay từ khi nhìn ảnh rồi chủ động liên lạc và được người đẹp bật "đèn xanh".

Cuối năm 2016, cả showbiz chấn động khi tỷ phú Hoàng Kiều công khai tình yêu với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Tuy nhiên, yêu nhau chưa đầy 3 tháng nhưng cặp đôi đã gây tổn hao không ít giấy mực của báo giới. Hiện, gần 6 năm trôi qua nhưng chuyện tình lệch tuổi năm ấy vẫn được nhiều người nhắc đến.

Ông cũng từng tâm sự dù có nhiều phụ nữ như vậy nhưng chỉ yêu đúng 3 người. Trong số đó, Ngọc Trinh là người thứ ba mà ông yêu tha thiết. Khi yêu nhau được chưa đầy 2 tháng, tỷ phú 72 tuổi còn tuyên bố chắc nịch dự định dài lâu với người đẹp và sẽ có 2 con.

Sau khi công khai yêu Ngọc Trinh, Hoàng Kiều cũng không ngần ngại khoe loạt khoảnh khắc yêu đương lên mạng xã hội, nào là máy bay, xe sang đưa đón đến du lịch nước ngoài như đi chợ. Vị tỷ phú còn giới thiệu cô với người thân trong gia đình và đối tác, bạn bè.

Trong thời gian mặn nồng, Hoàng Kiều thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc lên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Tưởng chừng hạnh phúc dài lâu thì ngày 22/1/2017, trên fanpage của Hoàng Kiều bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy đi" với nữ hoàng nội y. Ông cho rằng Ngọc Trinh không xứng đáng với tình yêu của mình. Gây sốc hơn khi vị tỷ phú tiết lộ lý do "đá" người đẹp kém tuổi là do cô chỉ coi ông là tình yêu tạm thời và "có người tình thứ nhì, thứ ba trong lúc yêu".

Trong một lần trả lời phỏng vấn, ông còn bức xúc nói: "Cô ấy nói với tôi: "Em cần phải đi chiếc xe 20 tỷ" thì tôi biết rồi". Ông cũng tuyên bố, từ giờ đừng ai nhắc đến Ngọc Trinh trước mặt mình nữa. Vị tỷ phú cũng đem chuyện "nhạy cảm" với tình cũ lên mặt báo. Dù giải thích nhiều lần về cụm từ tế nhị này nhưng ông vẫn nhận không ít gạch đá của dư luận.

Hoàng Kiều không ngại giới thiệu Ngọc Trinh với người thân và bạn bè - Ảnh: Internet

Sau "chuyện tình gió lốc", cả hai dường như kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm. Người đẹp gốc Trà Vinh cũng không đá động gì đến chuyện tình với người yêu lớn tuổi. Hiện, cô là nữ CEO của một công ty kinh doanh mỹ phẩm, có cuộc sống giàu có nổi tiếng với các clip đập hộp đồ hiệu.

Còn về đại gia gốc Việt, giá trị tài sản của ông ngày càng giảm dần theo thời gian. Cụ thể, tháng 3/2016, Forbes ghi nhận ông Hoàng Kiều đang nắm giữ 3,5 tỷ USD. Tháng 10/2016, khối tài sản của ông "bốc hơi" 400 triệu USD. Năm 2018, tiêu tán 2 tỷ USD, tỷ phú Hoàng Kiều rớt khỏi nhóm giàu nhất nước Mỹ.

Vào tháng 9/2019, Hoàng Kiều còn tiết lộ chuyện nợ nần lên đến 3 tỷ USD (tương đương hơn 68.280 tỷ đồng) và ông tự thừa nhận đã rớt đài tỷ phú. Đến hiện tại, trên trang cá nhân của vị tỷ phú dường như đã lặng sóng, chủ yếu ông đăng tải những giây phút giải trí và công việc kinh doanh.