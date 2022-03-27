Hot trend 'GOLF' bao trùm showbiz, Á hậu Thụy Vân phản ứng bất ngờ khi chồng đại gia cũng mê bộ môn này 'không lối về'!

Hậu trường 27/03/2022 13:08

Mới đây, xuất hiện tại sự kiện Phòng chống lao Quốc gia, Á hậu Thụy Vân xuất hiện với vai trò đại sứ của chương trình Phòng chống lao Quốc gia. Trước những bàn luận không có hồi kết về "hot trend" đánh golf, Thụy Vân đã có những chia sẻ gây chú ý.

Thụy Vân được biết đến là Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và là MC của Đài truyền hình Việt nam. Cô là một người hoạt động khá kín tiếng trong giới showbiz và luôn giữ được hình ảnh đẹp.

Hot trend 'GOLF' bao trùm showbiz, Á hậu Thụy Vân phản ứng bất ngờ khi chồng đại gia cũng mê bộ môn này 'không lối về'! - Ảnh 1
Thụy Vân cho rằng bộ môn này mang đến đam mê khó bỏ và dành cho giới doanh nhân - Ảnh: Internet

Mới đây, xuất hiện tại sự kiện Phòng chống lao Quốc gia, Á hậu Thụy Vân xuất hiện với vai trò đại sứ của chương trình Phòng chống lao Quốc gia. Trước những bàn luận không có hồi kết về "hot trend" đánh golf, Thụy Vân đã có những chia sẻ: "Tôi thấy tội nghiệp bộ môn golf và những ai đam mê nó. Dù tôi chưa có thời gian theo đuổi nhưng vẫn nghe nhiều người chơi nói rằng, nó như thứ "ma túy xanh" khiến người đã tham gia, đam mê là khó từ bỏ. 

Đặc biệt, golf dành cho giới doanh nhân bởi lẽ qua cách chơi, người ta thấy được văn hóa và tính cách của mỗi người. Đây là điều hữu ích để họ tìm đối tác. Tất cả những điều tốt đẹp đó bỗng chốc biến thành một nụ cười ẩn ý".

Hot trend 'GOLF' bao trùm showbiz, Á hậu Thụy Vân phản ứng bất ngờ khi chồng đại gia cũng mê bộ môn này 'không lối về'! - Ảnh 2
Thụy Vân cho biết ở thời điểm hiện tại, bản thân chưa có thời gian theo đuổi bộ môn này - Ảnh: Internet

MC Thụy Vân cũng cho biết thêm, bản thân cô chưa có điều kiện và thời gian để theo đuổi bộ môn này. Quan điểm của cô cho rằng bộ môn này mang đến đam mê khó bỏ và dành cho giới doanh nhân. Không chỉ bởi có thể thấy được văn hóa, tính cách của người chơi mà còn là nơi giúp họ tìm đối tác.

Trong chương trình, trước câu hỏi về việc có cảm thấy lo lắng khi thấy chồng lên sân golf không, người đẹp khẳng định bản thân không cảm thấy lo hay cấm cản ông xã với đam mê thể thao này. Người đẹp nhấn mạnh: "Nhiều người hỏi tôi: "Ông xã nói gì và có lo khi anh lên sân không?". Thú thật tôi không lo gì cả. Bất cứ nơi đâu có chuyện, chúng ta cũng cấm cản và không đến nữa sao? Xin hãy trả lại sự vô tội cho môn thể thao thịnh hành này".

Hot trend 'GOLF' bao trùm showbiz, Á hậu Thụy Vân phản ứng bất ngờ khi chồng đại gia cũng mê bộ môn này 'không lối về'! - Ảnh 3
MC Thụy Vân không cảm thấy lo hay cấm cản ông xã với đam đánh golf - Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, những chia sẻ của Á hậu Thụy Vân đang nhận được sự quan tâm, chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người thể hiện sự đồng tình với quan điểm này của nàng hậu khi chơi golf không phải là bộ môn xấu khiến nhiều người e ngại khi xuất hiện trên sân chơi này.

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