Trấn Thành vừa khoe tin vui tiền tỷ, liền lập tức gặp "biến", lần này liên quan đến cả bố mẹ Hari Won 

Trấn Thành bị dân tình "mỉa mai" khi suốt ngày khoe khoang hàng hiệu tiền tỷ, nhưng lại không làm một điều cho bố mẹ Hari Won, khiến nữ ca sĩ phải lên MXH than thở.

Trở thành ngôi sao hạng A với số tiền cát-xê nằm trong top đầu của showbiz Việt sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, không khó hiểu khi Trấn Thành sở hữu khối tài sản cực "khủng". Tuy nhiên, sau khi vướng vào ồn ào từ thiện, từ ngôi sao được nhiều người yêu mến, nam MC ở thời điểm hiện tại liên tục bị chỉ trích trong mọi nhất cử nhất động. Sau khi công khai minh bạch sự trong sạch của bản thân, Trấn Thành dường như mặc kệ "thị phi" và thoải mái khoe khối tài sản khủng của mình. Mới đây, nam MC khiến dân tình bàn tán xôn xao khi khoe việc mới tậu chiếc đồng hồ hàng hiệu xa xỉ với giá trị lên đến 2,5-3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời trầm trồ về độ giàu có thì Trấn Thành nhận về đa số ý kiến trái chiều, trong đó, nam MC bị "cà khịa" việc mua sắm xa xỉ nhưng để bố mẹ vợ phải ở nhà thuê tại Hàn Quốc. Nhiều người "bĩu môi", cho rằng nam MC khoe khoang, làm màu nhưng lại không tặng được bố mẹ vợ một căn nhà. Lý do nam MC bị "cà khịa" là bởi cách đây ít lâu, Hari Won bất ngờ lên mạng xã hội "bán thảm" rằng bố mẹ cô chưa thể mua nhà ở Hàn Quốc vì giá cả, chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Việc giá nhà mỗi lúc mỗi tăng ở Hàn khiến nữ ca sĩ đau đầu, mệt mỏi vì số tiền phải chi trả. Dòng trạng thái của Hari Won đến thời điểm hiện tại vẫn gây tranh cãi dữ dội.

Đa số ý kiến cho rằng việc Hari Won và Trấn Thành là ngôi sao đình đám tại Việt Nam và sở hữu khối tài sản "khủng" những lại than không mua được một căn hộ tại Hàn Quốc là điều khá vô lý. Nhiều người "cà khịa" rằng liệu nữ ca sĩ tính mua biệt thự tại khu nhà giàu của Hàn cho bố mẹ ở hay sao mà than thở đến giờ chưa mua được nhà cho bố mẹ. Không rõ sự tình người trong cuộc thế nào, nhưng việc chồng thì khoe đồ xa xỉ, vợ thì lên mxh "bán thảm" việc không có tiền khiến cặp đôi nghiễm nhiên nhận về nhiều ý kiến trái chiều, cà khịa. Có thể nói, từ ngày vướng vào ồn ào, mọi động thái của Trấn Thành đều trở thành tâm điểm chỉ trích của dân tình.

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