Hiệp Gà chuẩn bị 'đãi cỗ cưới' lần thứ 4?

Hậu trường 27/03/2022 21:11

Động thái mới đây của Hiệp Gà đã khiến cho công chúng hết sức tò mò rằng liệu sau nhiều cuộc tình dang dở, liệu nam diễn viên có tìm được bến đỗ cuối cùng của mình hay không.

Mới đây, vào chiều ngày 27/3, Hiệp Gà đã đăng tải một hình ảnh gây chú ý trên trang cá nhân của mình. Trong ảnh là anh và một cô gái xinh đẹp, kèm với caption là: "Anh yêu em".

Hiệp Gà chuẩn bị 'đãi cỗ cưới' lần thứ 4? - Ảnh 1
Bài đăng gây tò mò của Hiệp Gà - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái này của Hiệp Gà nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "dậy sóng", nhiều người hoang mang không biết liệu đây có phải thật hay không. Được biết, trước đây danh hài cũng thường xuyên đăng ảnh với các mỹ nhân khác nhau, anh cũng hay để caption là lời yêu rất ngọt ngào và lãng mạn.

Chưa biết thực hư hình ảnh này ra sao, nhiều netizen đã để lại các bình luận chúc mừng và giục cưới Hiệp Gà. Một số comment của cư dân mạng:

- "Cưới thôi anh ơi".

- "Em sắp có chị dâu rồi à".

- "Bắc rạp ngay anh nhỉ".

- "Cưới luôn đi cho nóng".

Hiệp Gà chuẩn bị 'đãi cỗ cưới' lần thứ 4? - Ảnh 2
Trong hôn lễ thứ 3 vào năm 2016, Hiệp Gà mếu máo khẳng định đây sẽ làm đám cưới cuối cùng của mình - Ảnh: Internet

Hiệp Gà là một trong những nghệ sĩ có đường tình duyên lận đận nhất làng giải trí Việt. Từ năm 2003 đến 2019, nam diễn viên hài đã trải qua 3 đời vợ. Riêng người vợ thứ 3 là ồn ào nhất vì đôi bên thường xuyên cãi vã và chia tay cũng không yên ổn khi liên tục đấu tố qua lại. Cũng kể từ khi chia tay người vợ thứ 3 thì Hiệp Gà đã không còn chia sẻ về chuyện tình duyên nữa mà chú tâm vào công việc của mình.

Bị đồn sắp cưới vợ lần 4, Hiệp Gà lên tiếng làm rõ

Bị đồn sắp cưới vợ lần 4, Hiệp Gà lên tiếng làm rõ

Diễn viên Hiệp Gà nhanh chóng đưa ra phản hồi khi vướng tin đồn sắp cưới vợ lần 4 tránh dư luận hiểu lầm.

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