Cách đây ít giờ, Diệu Thúy bất ngờ đăng tải loạt ảnh "tình bể bình" bên chồng cũ Hiệp Gà và con trai. Kèm theo đó, cô còn chia sẻ dòng trạng thái ngọt ngào: "Anh lúc nào cũng là người yêu thương, chiều chuộng, bao dung, tha thứ và bảo vệ em nhất. Nhiều lúc choảng nhau vỡ đầu nhưng một khi đã gọi tiếng vợ chồng thì mãi mãi bên nhau bạn Hiệp Gà nhé".

Dòng trạng thái gây chú ý của vợ cũ Hiệp Gà - Ảnh: FB

Dường như cặp đôi đã hóa giải mọi khúc mắc trong quá khứ - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh tình tứ của cặp đôi nhận được sự chú ý đặc biệt của mọi người. Nhiều dân mạng hoài nghi cặp đôi đã "nối lại tình xưa" sau thời gian tuyên bố ly hôn. Dưới phần bình luận, rất đông bạn bè và người quen gửi lời chúc mừng vì cho rằng Hiệp Gà đã tái hợp với vợ thứ 3. Đáp lời, Diệu Thúy không hề phủ nhận mà vui vẻ viết lời cảm ơn.