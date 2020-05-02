Từng chửi nhau chán chê, Hiệp Gà và vợ cũ thứ 3 bất ngờ tái hợp hậu ly hôn?

Hậu trường 02/05/2020 09:46

Loạt ảnh tình tứ giữa Hiệp Gà và vợ thứ 3 Diệu Thúy sau thời gian ly hôn vừa được đăng tải thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng.

Cách đây ít giờ, Diệu Thúy bất ngờ đăng tải loạt ảnh "tình bể bình" bên chồng cũ Hiệp Gà và con trai. Kèm theo đó, cô còn chia sẻ dòng trạng thái ngọt ngào: "Anh lúc nào cũng là người yêu thương, chiều chuộng, bao dung, tha thứ và bảo vệ em nhất. Nhiều lúc choảng nhau vỡ đầu nhưng một khi đã gọi tiếng vợ chồng thì mãi mãi bên nhau bạn Hiệp Gà nhé".

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Dòng trạng thái gây chú ý của vợ cũ Hiệp Gà - Ảnh: FB
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Dường như cặp đôi đã hóa giải mọi khúc mắc trong quá khứ - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh tình tứ của cặp đôi nhận được sự chú ý đặc biệt của mọi người. Nhiều dân mạng hoài nghi cặp đôi đã "nối lại tình xưa" sau thời gian tuyên bố ly hôn. Dưới phần bình luận, rất đông bạn bè và người quen gửi lời chúc mừng vì cho rằng Hiệp Gà đã tái hợp với vợ thứ 3. Đáp lời, Diệu Thúy không hề phủ nhận mà vui vẻ viết lời cảm ơn.

Đáng chú ý, khi một người quen nhận xét: “Hai vợ chồng em mặt có tướng phu thê phết”, Diệu Thúy đã nhanh chóng vào đáp lời: “Duyên tiền định đó chị, có chạy khắp nơi 8 hướng vẫn về với nhau thôi chị à, nhìn cục nợ cu Tèo to tướng thế kia bỏ làm sao được nhỉ?". Điều này như một lời khẳng định rằng họ đã quay về bên nhau và hạnh phúc “như chưa hề có cuộc chia tay”.

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Cô còn đăng tải ảnh chồng cũ bế con trai chung sau khi ra viện - Ảnh: FB

Diễn viên Hiệp Gà xác nhận chia tay vợ 3 Diệu Thúy vào đầu năm 2019 khi đã có con trai chung. Trước khi thông báo ly hôn, cặp đôi cũng gây bão dư luận vì chuyện nợ nần. Nam diễn viên bị vợ cũ tố nhờ nhà cô vay giúp 150 triệu đồng nhưng phủi tay khiến cô phải còng lưng trả lãi hàng tháng. Theo lời kể, Hiệp Gà còn xé sổ hộ khẩu và giấy khai sinh của con trai ngay tại nhà bố mẹ vợ.

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