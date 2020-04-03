Thanh Bình bất ngờ chia sẻ lại kỷ niệm có nhắc đến Ngọc Lan, dân mạng khuyên tái hợp

Hậu trường 03/04/2020 18:17

Hậu ly hôn, diễn viên Thanh Bình chia sẻ lại ảnh kỷ niệm cách đây 3 năm bên con trai đầu lòng kèm dòng trạng thái có nhắc tên vợ cũ Ngọc Lan.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Bình thu hút sự chú ý khi chia sẻ lại bài đăng 3 năm trước khi con trai Louis 2 tháng tuổi. Bài viết nói lên cảm xúc hạnh phúc của nam diễn viên khi lần đầu lên chức ba, được cận kề chăm sóc con mỗi ngày. Đáng chú ý, trong bài viết này, anh còn nhắc đến diễn viên Ngọc Lan và mẹ ruột của nữ diễn viên một cách trân trọng.

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Thanh Bình chia sẻ lại kỷ niệm bên Louis 3 năm trước, bài viết có nhắc đến Ngọc Lan - Ảnh: FB

Nội dung bài viết vừa được nam diễn viên chia sẻ lại: "Trời có hơi nóng nhưng có Bà Ngoại chăm con kĩ lắm nên con chỉ việc ăn, chơi rồi ngủ, tội Bà Ngoại lắm. Bà từ quận Bình Tân ngày nào cũng chạy qua đây chăm con, mà tối nào con cũng phải dậy 3 lần để bú sữa.

Càng lớn ai cũng nói con giống Ba con, mọi người coi hình có giống không nè! Không biết con giống Mẹ Ngọc Lan con chỗ nào nữa!".

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Đến hiện tại, mọi người vẫn không ngừng nhắc đến Ngọc Lan và Thanh Bình trong sự nuối tiếc - Ảnh: FB

Động thái bất ngờ của nam diễn viên ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt của mọi người. Dù cặp đôi đã “đường ai nấy đi” nhiều tháng, nhưng người hâm mộ vẫn không ngừng hi vọng họ sẽ “nối lại tình xưa”.

"Cầu nguyện phép màu đến với gia đình Lan và Bình để con sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ như các bạn", "Chỉ còn kỷ niệm đẹp. Chỉ mong vợ chồng suy nghĩ lại để con có đủ tình yêu của ba mẹ Lan Bình", "Cầu mong gia đình Ngọc Lan được đoàn tụ như trước"... mọi người để lại bình luận.

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Trước những bình luận khuyên tái hợp với vợ cũ, Thanh Bình chọn cách im lặng - Ảnh: FB

Ngọc Lan và Thanh Bình bất ngờ thông báo ly hôn vào tháng 11/2019 khiến người hâm mộ bàng hoàng, tiếc nuối. Sau khi chia tay, bé Louis ở cùng mẹ, Thanh Bình thường xuyên đến thăm và đưa con đi chơi. Cặp đôi chia tay nhẹ nhàng và giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp vì con trai chung.

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Dù đã ly hôn nhưng nữ diễn viên Ngọc Lan vẫn đặt khung ảnh của chồng cũ Thanh Bình trong căn hộ riêng của mình.

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