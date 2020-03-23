Ngọc Lan khoe ảnh tự nấu ăn nhưng dân mạng chỉ chăm chăm nhìn vào chi tiết đặc biệt liên quan đến Thanh Bình

Hậu trường 23/03/2020 11:47

Dù đã ly hôn nhưng nữ diễn viên Ngọc Lan vẫn đặt khung ảnh của chồng cũ Thanh Bình trong căn hộ riêng của mình.

Sau khi bộ phim mới đóng máy, nữ diễn viên Ngọc Lan quyết định dành nhiều thời gian ở nhà cùng con trai Louis Nguyễn. Trên trang Facebook cá nhân, người đẹp liên tục cập nhật hình ảnh đến khán giả, khi thì livestream hướng dẫn cách chế biến món ăn lúc lại cặm cụi làm móng với con trai.

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Hạn chế ra ngoài mùa dịch Covid-19, Ngọc Lan thường xuyên livestream nấu ăn khiến dân mạng vô cùng thích thú – Ảnh: FB

Mới đây, Ngọc Lan lại tiếp tục khoe hình ảnh tự làm bánh bao tại nhà đến người hâm mộ kèm dòng trạng thái: “Xong rồi nè, có 1 bé hơi bị bể tại do nhồi 4 cái trứng cút vô 1 chỗ. Đợi tí hấp xong ăn coi ngon không, nôn quá”. Nhìn thành quả nấu ăn của Ngọc Lan, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen nữ diễn viên khéo tay, đảm đang.

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Bài đăng của Ngọc Lan - Ảnh: FB

Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý nhất lại chính là khung hình phía sau lưng cô. Cụ thể, đó là bức ảnh Thanh Bình ôm con trai Louis lúc còn nhỏ. Bên cạnh đó là bức ảnh của Ngọc Lan và quý tử với cách tạo dáng tương tự. Có thể thấy, hai bức ảnh này vô cùng ý nghĩa với nữ diễn viên nên cô đã đặt chúng cạnh nhau trong không gian căn hộ của mình.

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Ngọc Lan đặt khung hình của Thanh Bình trong căn hộ riêng - Ảnh: FB

Nhiều cặp đôi sau khi ly hôn đều chọn cách xóa hết hình ảnh của đối phương nhưng Ngọc Lan thì không. Thậm chí trên trang cá nhân, những khoảnh khắc ngọt ngào trước đây của cả hai đều được Ngọc Lan giữ lại. Điều này càng khiến khán giả thêm ngưỡng mộ trước cách hành xử văn minh của cô.

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Những bức ảnh cũ của cả hai đều được nữ diễn viên giữ lại - Ảnh: FB

Có thể thấy, dù đã đường ai nấy đi nhưng Ngọc Lan vẫn dành cho Thanh Bình sự tôn trọng nhất định. Cả hai vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp và luôn mong đối phương hạnh phúc.

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