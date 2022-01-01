Bị đồn sắp cưới vợ lần 4, Hiệp Gà lên tiếng làm rõ

Diễn viên Hiệp Gà nhanh chóng đưa ra phản hồi khi vướng tin đồn sắp cưới vợ lần 4 tránh dư luận hiểu lầm.

Ngày 31/12, nam diễn viên hài Hiệp Gà bất ngờ đăng ảnh ôm ấp thân mật bên một cô gái lạ mặt. Đáng chú ý hơn cả là dòng trạng thái "ngọt như mía lùi" được nam danh hài dành cho cô gái trong ảnh.

Ông bố 2 con ngọt ngào: "Yêu anh đi nhé!". Trong ảnh, cả hai cùng tham gia một bữa tiệc, thoải mái cười đùa và có hành động tình tứ, ôm ấp, nắm tay nhau.

Bức ảnh gây xôn xao của Hiệp Gà.

Dựa vào bức ảnh này, nhiều người cho rằng, anh chuẩn bị cưới vợ lần 4. Trả lời tờ Dân Việt ngày 1/1, Hiệp Gà phủ nhận điều này: "Thật ra đó chỉ là người bạn, người em thân thiết của tôi thôi, chứ không phải bạn gái hay hẹn hò gì cả.

Cô ấy là mẹ đơn thân, tính tình thoải mái, vui vẻ. Khi đó, chúng tôi có thách đố nhau là chụp ảnh và đăng lên Facebook để chứng tỏ không ai có người yêu".

"Tôi thấy mọi người đồn đoán rằng tôi hẹn hò, chuẩn bị kết hôn lần 4 nhiều quá, nên có hỏi cô ấy là có cần gỡ ảnh đi không, nhưng cô ấy cũng bảo không. Mọi người đều là bạn bè và hiểu hết cả nên không sao", anh nói thêm.

Hiệp Gà và vợ 3 đã ly hôn.

Hiệp Gà cho biết chưa muốn yêu đương ở hiện tại, thay vào đó tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ bên 2 con. Hiệp Gà tên thật là Dương Đức Hiệp, anh là cái tên quen thuộc trong làng hài đất Bắc qua nhiều chương trình như Gặp Nhau Cuối Tuần, Gala Cười...

Mặc dù có đường công danh sự nghiệp lên hương, song chuyện tình cảm của nam diễn viên lại khá truân chuyên, lận đận. Trong thời gian từ 2003-2019, Hiệp Gà đã trải qua 3 cuộc hôn nhân đầy ồn ào. Hiện tại, ở tuổi gần U50, nam danh hài làm "gà trống nuôi con" nuôi 2 con nhỏ.

Hiệp Gà 'khoe' 'tình mới' hậu 'liên hoàn' tan vỡ hôn nhân, nhan sắc 'bạn gái' gây chú ý? Nam diễn viên hài Hiệp Gà bất ngờ đăng ảnh ôm ấp thân mật bên một cô gái lạ mặt. Đáng chú ý hơn cả là dòng trạng thái "ngọt như mía lùi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-don-sap-cuoi-vo-lan-4-hiep-ga-len-tieng-lam-ro-444053.html