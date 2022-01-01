Choáng với nhan sắc trong veo, thanh thuần của 'thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo qua ống kính ông xã

Ngày 1/1/2022, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng tải đoạn clip cùng ái nữ Sophie đón chào năm mới. Qua góc quay của ông xã Trung Tín, nhan sắc Hoa hậu hai con khiến nhiều người bất ngờ.Vẫn giữ vững phong độ "thần tiên tỷ tỷ", bà mẹ 2 con mỉm cười 1 phát là sáng bừng cả khung hình.

Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017. Hiện tại cặp đôi đã có 2 người con, một trai một gái. Dù là gia đình giàu có nức tiếng nhưng cuộc sống của Đặng Thu Thảo và ông xã vẫn rất đơn giản, không phô trương. Cặp đôi khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ vì sau nhiều năm gắn bó vẫn ngọt ngào, hạnh phúc.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, quê ở Bạc Liêu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô là người đẹp Tây Nam Bộ đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi uy tín cấp quốc gia này.ông xã Đặng Thu Thảo, Nguyễn Trung Tín là cái tên nổi tiếng trong giới doanh nhân trẻ tuổi. Anh sinh năm 1987, là con trai duy nhất của vợ chồng doanh nhân Dương Thanh Thủy - người sáng lập Tập đoàn Trung Thủy. Xuất thân trong một gia đình danh giá, nhưng anh không chỉ dựa vào gia thế của gia đình mà vẫn nỗ lực để tìm kiếm thành công.