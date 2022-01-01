Choáng với nhan sắc trong veo, thanh thuần của 'thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo qua ống kính ông xã

Hậu trường 01/01/2022 16:15

Nhan sắc Hoa hậu Đặng Thu Thảo và ái nữ qua ống kính của ông xã Trung Tín khiến nhiều người bất ngờ.

Ngày 1/1/2022, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng tải đoạn clip cùng ái nữ Sophie đón chào năm mới. Qua góc quay của ông xã Trung Tín, nhan sắc Hoa hậu hai con khiến nhiều người bất ngờ.Vẫn giữ vững phong độ "thần tiên tỷ tỷ", bà mẹ 2 con mỉm cười 1 phát là sáng bừng cả khung hình.

Choáng với nhan sắc trong veo, thanh thuần của 'thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo qua ống kính ông xã - Ảnh 1
Choáng với nhan sắc trong veo, thanh thuần của 'thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo qua ống kính ông xã - Ảnh 2
Choáng với nhan sắc trong veo, thanh thuần của 'thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo qua ống kính ông xã - Ảnh 3

 Cận cảnh nhan sắc sáng bừng khung hình của Đặng Thu Thảo và ái nữ.

Đặng Thu Thảo kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017. Hiện tại cặp đôi đã có 2 người con, một trai một gái. Dù là gia đình giàu có nức tiếng nhưng cuộc sống của Đặng Thu Thảo và ông xã vẫn rất đơn giản, không phô trương. Cặp đôi khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ vì sau nhiều năm gắn bó vẫn ngọt ngào, hạnh phúc.

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991, quê ở Bạc Liêu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô là người đẹp Tây Nam Bộ đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi uy tín cấp quốc gia này.ông xã Đặng Thu Thảo, Nguyễn Trung Tín là cái tên nổi tiếng trong giới doanh nhân trẻ tuổi. Anh sinh năm 1987, là con trai duy nhất của vợ chồng doanh nhân Dương Thanh Thủy - người sáng lập Tập đoàn Trung Thủy. Xuất thân trong một gia đình danh giá, nhưng anh không chỉ dựa vào gia thế của gia đình mà vẫn nỗ lực để tìm kiếm thành công.

Choáng với nhan sắc trong veo, thanh thuần của 'thần tiên tỷ tỷ' Đặng Thu Thảo qua ống kính ông xã - Ảnh 4

 

Sau khi tốt nghiệp đại học Melbourne, Úc và về nước năm 2011, chàng trai trẻ bắt đầu sự nghiệp ở vị trí nhân viên marketing tập sự tại Trung Thủy Group. Sau một thời gian, Trung Tín đã tự khởi nghiệp bằng việc vay 10 tỷ đồng để mở Sin Ultra Lounge - mô hình lounge 5 sao đầu tiên tại TP.HCM. Thành công của Sin Ultra Lounge đã giúp Trung Tin hoàn trả được cả vốn lẫn lãi và tiền thuê mặt bằng, với giá trị khoảng 13 tỷ đồng.

Với thành công của Sin Ultra Lounge, năm 2013 Trung Tín đã bắt tay vào thực hiện dự án Ace Night - club với phong cách hiện đại. Cuối năm 2014, Trung Tin tiếp tục mở nhà hàng kinh doanh ẩm thực theo phong cách Thái Lan. Ngoài ra, vị doanh nhân sinh năm 1987 này còn mở thêm một công ty chuyên về marketing, tổ chức sự kiện và thiết kế nội thất.

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