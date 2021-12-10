Chị gái Đặng Thu Thảo cho biết kết quả điều tra từ năm 2019 cho thấy việc Thùy Tiên tố cô lừa ký giấy ghi nợ đã bị bác bỏ.
- Trang chủ Miss Grand 'trượt tay' để lọt 1 thông tin đụng đến Thuỳ Tiên, nội dung gì mà phải xoá ngay?
- Bị nghi 'đá xéo' Thuỳ Tiên chi tiền tỷ để 'mua giải', mỹ nhân Vbiz phân trần để sáng tỏ quan điểm cá nhân
Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thuỳ Tiên liên tục vướng phải nhiều lùm xùm không hay về đời tư. Đáng chú ý, như tuyên bố trước đó, mới đây, chị gái Đặng Thu Thảo đã tung toàn bộ hình ảnh kèm kết quả điều tra của công an và tin nhắn với Thùy Tiên về ồn ào vay nợ từ năm 2019.
Cụ thể, Đặng Thùy Trang - chị gái Đặng Thu Thảo cho biết: "Tôi có lừa hay không thì tờ giấy này (kết quả điều tra của công an) chứng minh tất cả! Bản thân mình sống tới nay vẫn chưa lừa ai bao giờ, chỉ là gặp nhầm thứ tráo trở. Có nên bắc thang lên cung trăng nhờ chú Cuội hỏi chị Hằng về mấy cô Tiên không nhỉ?".
Trong văn bản thông báo giải quyết nguồn tin về tội phạm mà Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM gửi về, đơn tố giác của Thùy Tiên đã không đủ căn cứ để khởi tố Đặng Thùy Trang. Cụ thể, trong văn bản nêu rõ: "Quá trình điều tra không đủ cơ sở xác định có dấu hiệu tội phạm. Ngày 7/10/2019, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự".
Ngoài ra, chị gái Đặng Thu Thảo còn tung tin nhắn Thùy Tiên nói rằng sẽ cố gắng mượn, xoay xở để trả nợ trong thời gian 1 năm: "Năm 2019 sau bị xé mất tờ giấy nợ, là việc truyền thông báo chí trong nước khơi dậy vụ việc kiện của cô N.T.T.T. về việc tôi lừa gạt người khác ký giấy nợ khống rồi đe dọa để đòi nợ. Sau đó trên hàng loạt báo chí cô còn đặt nghi vấn tôi dụ dỗ hàng trăm cô gái trẻ mua bán dâm, dắt gái, rồi các kiểu... Thời điểm đó tôi vừa mới sinh con chưa đầy 2 tháng, sức khỏe của tôi chưa ổn định nên dường như bản thân yếu thế trên toàn bộ phần truyền thông.
Sau khi có kết quả điều tra, những gì phía bên cô Tiên đưa ra hoàn toàn không đúng sự thật thì bị ém nhẹm xuống. Tất cả các thông tin đều được đưa ra truyền thông, tuy nhiên kết quả điều tra của bên cơ quan điều tra sự thật lại không bao giờ dám nói ra. Tại sao dám ký giấy, dám xé giấy và dám kiện nhưng khi có kết quả về sự thật lại không dám nói ra", Đặng Thùy Trang bức xúc.
Hiện tại, phía Thùy Tiên vẫn chưa có phản hồi nào về sự việc này.