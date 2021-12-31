Hiệp Gà 'khoe' 'tình mới' hậu 'liên hoàn' tan vỡ hôn nhân, nhan sắc 'bạn gái' gây chú ý?

Nam diễn viên hài Hiệp Gà bất ngờ đăng ảnh ôm ấp thân mật bên một cô gái lạ mặt. Đáng chú ý hơn cả là dòng trạng thái "ngọt như mía lùi".

Mới đây trên trang cá nhân, nam diễn viên hài Hiệp Gà bất ngờ đăng ảnh ôm ấp thân mật bên một cô gái lạ mặt. Đáng chú ý hơn cả là dòng trạng thái "ngọt như mía lùi" được nam danh hài dành cho cô gái trong ảnh. Ông bố 2 con ngọt ngào: "Yêu anh đi nhé!". Trong ảnh, cả hai cùng tham gia một bữa tiệc, thoải mái cười đùa và có hành động tình tứ, ôm ấp, nắm tay nhau.

Bài đăng gây chú ý của Hiệp Gà - Ảnh chụp màn hình Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè và người hâm mộ dành lời khen diễn viên hài gốc Hưng Yên và cô gái "xứng đôi vừa lứa" vì có chiều cao khá tương xứng. Nhan sắc trẻ trung của "mỹ nhân bí ẩn" cũng được dân tình khen ngợi "hết nước chấm". Nhiều cư dân mạng còn cho rằng cặp đôi sắp có hỉ sự. Tuy nhiên, trước những đồn đoán của CĐM, Hiệp Gà chưa có bất kì phản hồi nào về việc này. Không ngoại trừ khả năng cả hai chỉ là những người bạn thân thiết chụp ảnh cùng nhau. Nam danh hài và 'tình tin đồn' - Ảnh: FBNV Hiệp Gà tên thật là Dương Đức Hiệp, anh là cái tên quen thuộc trong làng hài đất Bắc qua nhiều chương trình như Gặp Nhau Cuối Tuần, Gala Cười... Mặc dù có đường công danh sự nghiệp lên hương, song chuyện tình cảm của nam diễn viên lại khá truân chuyên, lận đận.

Hiệp gà có đường tình duyên lận đận - Ảnh: Internet Trong thời gian từ 2003-2019, Hiệp Gà đã trải qua 3 cuộc hôn nhân đầy ồn ào. Hiện tại, ở tuổi gần U50, nam danh hài làm "gà trống nuôi con" nuôi 2 con nhỏ.

Từng chửi nhau chán chê, Hiệp Gà và vợ cũ thứ 3 bất ngờ tái hợp hậu ly hôn? Loạt ảnh tình tứ giữa Hiệp Gà và vợ thứ 3 Diệu Thúy sau thời gian ly hôn vừa được đăng tải thu hút sự chú ý đặc biệt của cư dân mạng.

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