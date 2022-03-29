Bà Phương Hằng bị tạm giam, ngỡ đâu Trấn Thành 'thoát vận hạn', nào ngờ 'ngồi không cũng trúng đạn': CĐM tiếp tục réo tên vào lùm xùm mới, nhắc luôn cả Trường Giang mới bất ngờ!

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuy nhiên, đến mới đây, dù ồn ào với nữ CEO Đại Nam đã tạm lắng xuống, nhưng Trấn Thành lại bất ngờ bị nhiều người gọi tên vào một vụ ồn ào khác.

Ngay sau khi quyết định này được công bố, nhiều cư dân mạng cho rằng, đã đến lúc sự việc đấu tố tư thiện dần đi vào hồi kết. Fan hâm mộ của loạt cái tên đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành , Thủy Tiên... không khỏi cảm thấy vui mừng khi lần lượt các nghệ sĩ đã được minh oan sau thời gian chao đảo, chật với scandal ăn chặn.

Nguồn cơ đến từ sự việc diễn ra tại lễ trao giải Oscar 2022. Cụ thể, cõi mạng đã được một phen dậy sóng vì một màn tác động vật lí của Will Smith đối với Chris Rock ngay trên sân khấu. Nguyên nhân khiến Will Smith mất kiểm soát đến mức có hành động bạo lực gay gắt này là vì câu nói đùa vô duyên miệt thị ngoại hình của Chris Rock đối với Jada Pinkett-Smith - người vợ của Will Smith.

Và trong khi dư luận đang bàn tán xôn xao về sự viêc quốc tế thì CĐM lại gọi tên 2 MC đình đám của làng giải trí Việt là Trấn Thành và Trường Giang. Hầu hết cư dân mạng cho rằng hành động vô duyên của Chris Rock có phần nào đó khá giống với Trấn Thành – Trường Giang vì cả 2 người đều thường có nhiều màn tương tác tương tự như vậy và được cho là kém duyên với khách mời trên sóng truyền hình.

Mặc dù nghe thì có vẻ chẳng liên quan khi người ở Việt Nam, kẻ lại cách xa gần nửa vòng trái đất, song nhiều netizen đã để lại hàng loạt bình luận như: "Nếu Smith mà ở Việt Nam thì khéo Trấn Thành, Trường Giang ăn rồi đi nắn chỉnh khuôn mặt", "Đây cũng là bài học dành cho Trấn Thành và Trường Giang. Dù chưa bị tát vẫn tưởng mình hài duyên, nên cứ thản nhiên thể hiện trên sân khấu", "Một lần nữa, qua sự việc trên cũng mong Trấn Thành và Trường Giang cũng bị tát một lần cho nhớ đời. Diễn hài thì ra diễn hài chứ đừng nên đem đời tư của người khác vào để bỡn cợt, mua vui"....

Cặp bài trùng nhiều lần vạ miệng trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Nổi tiếng là 2 MC đình đám và đắt show bậc nhất làng giải trí Việt, song không ít lần Trường Giang - Trấn Thành bị netizen tố kém duyên. Về phía ông xã Hari Won, từng có thời gian bị khán giả tẩy chay vì phát ngôn yêu cầu CĐM "tắt TV" nếu "ghét mình". Hay như Trường Giang, đơn cử là hành động chọc ngoáy chuyện tình cảm của đồng nghiệp hay màn cầu hôn chiếm sóng đình đám năm nào.