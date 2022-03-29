Bà Phương Hằng bị tạm giam, ngỡ đâu Trấn Thành 'thoát vận hạn', nào ngờ 'ngồi không cũng trúng đạn': CĐM tiếp tục réo tên vào lùm xùm mới, nhắc luôn cả Trường Giang mới bất ngờ!

Hậu trường 29/03/2022 10:54

CĐM được một phen ngỡ ngàng khi 2 MC đình đám của làng giải trí Việt: Trấn Thành – Trường Giang bất ngờ bị gọi tên giữa ồn ào mới ngay sau khi bà Phương Hằng bị tạm giam.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Ngay sau khi quyết định này được công bố, nhiều cư dân mạng cho rằng, đã đến lúc sự việc đấu tố tư thiện dần đi vào hồi kết. Fan hâm mộ của loạt cái tên đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên... không khỏi cảm thấy vui mừng khi lần lượt các nghệ sĩ đã được minh oan sau thời gian chao đảo, chật với scandal ăn chặn.

Bà Phương Hằng bị tạm giam, ngỡ đâu Trấn Thành 'thoát vận hạn', nào ngờ 'ngồi không cũng trúng đạn': CĐM tiếp tục réo tên vào lùm xùm mới, nhắc luôn cả Trường Giang mới bất ngờ! - Ảnh 1

Tuy nhiên, đến mới đây, dù ồn ào với nữ CEO Đại Nam đã tạm lắng xuống, nhưng Trấn Thành lại bất ngờ bị nhiều người gọi tên vào một vụ ồn ào khác.

Nguồn cơ đến từ sự việc diễn ra tại lễ trao giải Oscar 2022. Cụ thể, cõi mạng đã được một phen dậy sóng vì một màn tác động vật lí của Will Smith đối với Chris Rock ngay trên sân khấu. Nguyên nhân khiến Will Smith mất kiểm soát đến mức có hành động bạo lực gay gắt này là vì câu nói đùa vô duyên miệt thị ngoại hình của Chris Rock đối với Jada Pinkett-Smith - người vợ của Will Smith.

Bà Phương Hằng bị tạm giam, ngỡ đâu Trấn Thành 'thoát vận hạn', nào ngờ 'ngồi không cũng trúng đạn': CĐM tiếp tục réo tên vào lùm xùm mới, nhắc luôn cả Trường Giang mới bất ngờ! - Ảnh 2

Và trong khi dư luận đang bàn tán xôn xao về sự viêc quốc tế thì CĐM lại gọi tên 2 MC đình đám của làng giải trí Việt là Trấn Thành và Trường Giang. Hầu hết cư dân mạng cho rằng hành động vô duyên của Chris Rock có phần nào đó khá giống với Trấn Thành – Trường Giang vì cả 2 người đều thường có nhiều màn tương tác tương tự như vậy và được cho là kém duyên với khách mời trên sóng truyền hình.

Bà Phương Hằng bị tạm giam, ngỡ đâu Trấn Thành 'thoát vận hạn', nào ngờ 'ngồi không cũng trúng đạn': CĐM tiếp tục réo tên vào lùm xùm mới, nhắc luôn cả Trường Giang mới bất ngờ! - Ảnh 3

Mặc dù nghe thì có vẻ chẳng liên quan khi người ở Việt Nam, kẻ lại cách xa gần nửa vòng trái đất, song nhiều netizen đã để lại hàng loạt bình luận như: "Nếu Smith mà ở Việt Nam thì khéo Trấn Thành, Trường Giang ăn rồi đi nắn chỉnh khuôn mặt", "Đây cũng là bài học dành cho Trấn Thành và Trường Giang. Dù chưa bị tát vẫn tưởng mình hài duyên, nên cứ thản nhiên thể hiện trên sân khấu", "Một lần nữa, qua sự việc trên cũng mong Trấn Thành và Trường Giang cũng bị tát một lần cho nhớ đời. Diễn hài thì ra diễn hài chứ đừng nên đem đời tư của người khác vào để bỡn cợt, mua vui".... 

Bà Phương Hằng bị tạm giam, ngỡ đâu Trấn Thành 'thoát vận hạn', nào ngờ 'ngồi không cũng trúng đạn': CĐM tiếp tục réo tên vào lùm xùm mới, nhắc luôn cả Trường Giang mới bất ngờ! - Ảnh 4
Cặp bài trùng nhiều lần vạ miệng trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet

Bà Phương Hằng bị tạm giam, ngỡ đâu Trấn Thành 'thoát vận hạn', nào ngờ 'ngồi không cũng trúng đạn': CĐM tiếp tục réo tên vào lùm xùm mới, nhắc luôn cả Trường Giang mới bất ngờ! - Ảnh 5

Bà Phương Hằng bị tạm giam, ngỡ đâu Trấn Thành 'thoát vận hạn', nào ngờ 'ngồi không cũng trúng đạn': CĐM tiếp tục réo tên vào lùm xùm mới, nhắc luôn cả Trường Giang mới bất ngờ! - Ảnh 6

Nổi tiếng là 2 MC đình đám và đắt show bậc nhất làng giải trí Việt, song không ít lần Trường Giang - Trấn Thành bị netizen tố kém duyên. Về phía ông xã Hari Won, từng có thời gian bị khán giả tẩy chay vì phát ngôn yêu cầu CĐM "tắt TV" nếu "ghét mình". Hay như Trường Giang, đơn cử là hành động chọc ngoáy chuyện tình cảm của đồng nghiệp hay màn cầu hôn chiếm sóng đình đám năm nào. 

Ồn ào cặp kè đại gia U60 của Hiền Hồ có BIẾN CĂNG lúc nửa đêm: Thuê người đóng giả 'em họ' để 'khuấy đục nước' làng giải trí, cái giá 'RẺ BÈO' khiến dân tình cực SỐC?

Ồn ào cặp kè đại gia U60 của Hiền Hồ có BIẾN CĂNG lúc nửa đêm: Thuê người đóng giả 'em họ' để 'khuấy đục nước' làng giải trí, cái giá 'RẺ BÈO' khiến dân tình cực SỐC?

Tối muộn ngày 28/3, CĐM xôn xao trước thông tin người được cho là em họ Hiền Hồ đã chính thức lên tiếng về drama những ngày qua. Đáng chú ý nhất phải kể đến việc người này khẳng định bị ekip nữ ca sĩ 'mua chuộc'.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Phương Hằng Trường Giang Trấn Thành

TIN MỚI NHẤT

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Sao quốc tế 8 phút trước
Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Sao quốc tế 11 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Thần Tài 'điểm mặt gọi tên' 3 con giáp sau phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Xã hội 1 giờ 30 phút trước
Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?