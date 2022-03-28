Sáng gửi đơn tố cáo, chiều đã 'thân chinh' đến cơ quan công an, Vy Oanh chính thức lấy xong lời khai để củng cố hồ sơ, xử lý ồn ào liên quan đến nữ CEO Đại Nam

Mới đây, sau thông tin Vy Oanh tiếp tục tố cáo một kênh Youtube nổi tiếng và nhiều người khác có liên quan đến nữ đại gia Phương Hằng, nữ ca sĩ đã có mặt tại cơ quan công an và tiến hành lấy lời khai.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, sáng ngày 28/3, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) cho biết đã gửi đơn tố cáo kênh YouTube Lang Thang Đường Phố lợi dụng những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng bôi nhọ, xúc phạm nữ ca sĩ để tiếp tục phát video, ghi hình nói xấu, làm nhục nữ ca sĩ. Cụ thể, Vy Oanh trình bày, kênh YouTube có tên gọi Lang Thang Đường Phố với 316.000 người đăng ký theo dõi, "đã đăng rất nhiều video, đặt tiêu đề nói xấu, nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự của tôi. Trong các video do kênh này phát, có người phụ nữ tên Q.N. cùng hai người đàn ông liên tục lan truyền những thông tin không đúng sự thật, đồng thời phát ngôn xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của tôi".

Thời gian qua nhiều nghệ sĩ, trong đó có Vy Oanh đã làm đơn tố cáo bà Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt - Ảnh: Internet Theo ca sĩ Vy Oanh, từ ngày 2/7/2021 đến ngày 19/7/2021, kênh YouTube Lang Thang Đường Phố đã đăng liên tục 19 video với nhiều nội dung tiêu cực, không đúng sự thật, xúc phạm đến danh dự, uy tín của nữ ca sĩ. Sau đó, nhiều lượt bình luận, chia sẻ đã công kích, làm nhục cô. Từ đó, ca sĩ Vy Oanh đề nghị Công an TP.HCM xác minh, xử lý theo quy định pháp luật đối với những cá nhân tham gia xúc phạm mình trên kênh YouTube Lang Thang Đường Phố nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nữ ca sĩ khi cá nhân bà cùng gia đình là tâm điểm của sự tấn công, chửi bới thậm tệ trong suốt thời gian dài vừa qua.

Ngoài ra, phía Vy Oanh cũng đã gửi đơn tố cáo đến một số người thường xuyên được bà Nguyễn Phương Hằng giới thiệu là khách mời trong các buổi livestream của mình. Theo đó, những cá nhân liên quan này thông qua các buổi livestream của bà Hằng, công khai chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về đời tư của ca sĩ Vy Oanh. Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Công an TP.HCM - Ảnh: FBNV Đến chiều cùng ngày, theo nguồn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Công an TP.HCM cho biết đã lấy lời khai ca sĩ Vy Oanh để củng cố hồ sơ, xử lý với những người đã có hành vi hùa theo bà Phương Hằng có lời lẽ vu khống, làm nhục ca sĩ. Cũng trong các đơn thư, Vy Oanh còn tố cáo một hoa hậu 46 tuổi, ngụ quận 1 cũng lên mạng livestream nói xấu, bôi nhọ hình ảnh, xúc phạm danh dự của mình. Vy Oanh lộ diện tại cơ quan công an - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM Hiện, ồn ào kiện tụng, đấu tố giữa Vy Oanh và bà Phương Hằng cùng những người có liên quan vẫn đang tiếp tục thu hút sựu quan tâm của dư luận.

Chuyên gia truyền thông cảnh báo nghệ sĩ khi ăn mừng bà Hằng bị bắt: Mr. Đàm và Vy Oanh không 'khôn ngoan', vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh được khen 'nức nở'? Mới đây, chuyên gia truyền thông kỳ cựu Nguyễn Ngọc Long cho biết anh không bất ngờ về việc bà Phương Hằng bị tạm giam, bởi biết việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Vị này cũng có quan điểm về việc nghệ sĩ hả hê khi nữ đại gia bị bắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-gui-don-to-cao-chieu-da-than-chinh-den-co-quan-cong-an-vy-oanh-chinh-thuc-lay-xong-loi-khai-de-cung-co-ho-so-xu-ly-on-ao-lien-quan-den-nu-ceo-dai-nam-458705.html