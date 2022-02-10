Vy Oanh lộ body 'bé mỡ' sau Tết: Nhẫn kim cương siêu to khổng lồ, túi Hermès xa xỉ cũng không gánh nổi giao diện lần này

Thời gian vừa qua Vy Oanh là sao nữ vướng khá nhiều ồn ào. Không chỉ "gây hấn" với nữ CEO Đại Nam mà vấn đề cân nặng của nữ ca sĩ cũng được CĐM đem ra bàn tán sôi nổi.

Sau Tết, cân nặng là vấn đề khiến hội chị em, đặc biệt là các sao nữ lo lắng và lưu tâm. Không ít mỹ nhân Việt trở nên "phát tướng" chỉ vì bị "bánh chưng, bánh tét" "quật".

Mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh cũng khiến dân tình hốt hoảng với thân hình "suýt thì nhận không ra" trong buổi họp báo, công chiếu phim Bẫy Ngọt Ngào. Được biết bộ phim có sự góp mặt của nhiều mỹ nhân đình đám như Diệu Nhi, Minh Hằng, Bảo Anh và 2 "soái ca" Quốc Trường, Thuận Nguyễn.

Nữ ca sĩ lộ body mỡ màng hậu ăn Tết - Ảnh: Internet

Tại buổi họp báo, Vy Oanh xuất hiện trong trang phục "kín cổng cao tường". Cũng chính thiết kế có phần "khoe mỡ" này đã khiến vóc dáng của giọng ca Đồng Xanh bị dìm đáng kể.

Ngay lập tức CĐM đã so sánh với hình ảnh mà cô nàng tự đăng tải cách đó không lâu về việc tăng cân sau Tết. Trong ảnh tự đăng, Vy Oanh có đôi ba phần mũm mĩm song khuôn mặt V-line vẫn chuẩn chỉnh. Còn trong loạt ảnh "váy trắng" lần này, khi thiếu đi các phần mềm sống ảo hay chỉnh sửa ảnh thì dù có là nhẫn kim cương siêu to khổng lồ đeo ở ngón áp út hay túi Hermès xa xỉ cũng không gánh nổi giao diện này của Vy Oanh.

Túi hiệu, nhẫn tiền tỷ cũng khó cứu nổi bộ váy dìm dáng lần này - Ảnh: Interent

Vy Oanh chăm chỉ tập luyện sau sinh - Ảnh: FBNV

Được biết, sau khi hạ sinh nhóc tỳ thứ 3, nữ ca sĩ chăm chỉ tập tành để lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên, có lẽ vì ăn uống thả ga nên chỉ qua vài ngày Tết mọi thứ lại đâu vào đấy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vy-oanh-lo-body-be-mo-sau-tet-nhan-kim-cuong-sieu-to-khong-lo-tui-hermes-xa-xi-cung-khong-ganh-noi-giao-dien-lan-nay-449380.html