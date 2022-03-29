Khắc Việt gây ồn ào với quan điểm 'dùng tiền mua thể diện là thành công'

Hậu trường 29/03/2022 10:20

Ca sĩ Khắc Việt mới đây lại khiến mạng xã hội xôn xao với quan điểm của mình về việc "dùng tiền mua thể diện".

Là một ca sĩ có tên tuổi trong showbiz, những động thái của Khắc Việt cũng thu hút sự chú ý đông đảo từ phía của công chúng. Mới đây, nam ca sĩ đã có một phát ngôn "gây bão" cộng đồng mạng khi nói về mối liên hệ giữ thể diện và người thành công.

Theo đó, Khắc Việt viết: "Khi bạn chấp nhận bỏ qua thể diện để kiếm tiền thì bạn đã hiểu biết. Khi bạn dùng tiền để lấy lại thể diện, thì bạn đã thành công".

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Bài đăng gây sốt của Khắc Việt - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng trạng thái tưởng chừng đơn giản trên của Khắc Việt đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, showbiz Việt thời gian qua liên tục vướng phải loạt ồn ào liên quan đến chuyện "tiểu tam" và đại gia đã khiến cho status này tăng thêm phần nhạy cảm.

Trái với dự đoán sẽ gây ra tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, phát ngôn "mua thể diện" này của Khắc Việt lại khiến người gật gù đồng ý. Nhiều người còn bày tỏ, quan điểm trên của nam ca sĩ khá hợp trong bối cảnh xã hội hiện nay.

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Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm của Khắc Việt - Ảnh: Internet

Tuy vậy cũng có không ít các ý kiến cho rằng việc "bỏ qua thể diện để kiếm tiền" cũng phải dựa trên lao động chính đáng chứ không nên làm những việc trái với đạo đức, lương tâm và pháp luật như trộm cướp, lừa gạt hay "giật chồng",...

Một số bình luận của netizen:

- "Nếu chỉ thể diện thì bao năm qua bỏ lâu rồi chỉ là không muốn bất cứ ai thất vọng thôi".

- "Những câu nói thật sự rất hay và ý nghĩa".

- "Ví dụ như làm tiểu tam thì tiền có lấy lại được thể diện không ạ?".

- "Quá đỉnh luôn"

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