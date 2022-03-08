Khắc Việt tặng bà xã chiếc xế hộp xa xỉ làm quà 8/3, nghe xong giá tiền dân tình phải lác mắt trầm trồ về độ chiều vợ

Nhân dịp 8/3, nam ca sĩ Khắc Việt khoe món quà khủng dành tặng vợ khiến khiến ai nấy đều phải xuýt xoa ngưỡng mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Khắc Việt được dịp khoe món quà giá trị anh dành tặng riêng cho bà xã Thảo Bebe nhân ngày 8/3: "Quà 8/3 sớm cho bạn nữ. Cảm ơn bạn vì những cống hiến cho gia đình, cho chồng cho các con... Giờ thì lái em nó đi làm, và nhìn đâu cũng thấy lốp xe, xăng dầu rồi" - nam ca sĩ viết. Được biết, chiếc xe hơi Khắc Việt mua tặng vợ làm quà 8/3 lần này là chiếc Poscher Cayenne màu trắng sang trọng, có giá hơn 7 tỷ đồng. Độ chiều vợ của nam ca sĩ - nhạc sĩ lập tức khiến dân tình phải dành nhiều lời khen ngợi. Bên cạnh đó, nhiều người cũng phải công nhận danh xưng "đại gia ngầm" showbiz của Khắc Việt.

Bà xã Khắc Việt là nữ DJ Thảo Bebe, cặp đôi kết hôn với nhau vào tháng 4/2018. Sau gần 4 năm làm vợ chồng, đến nay cặp đôi đã có một cặp song sinh kháu khỉnh. Từ ngày kết hôn, cuộc sống của Khắc Việt và Thảo Bebe luôn ngập tràn hạnh phúc và là một trong những cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt.

Về phía Khắc Việt, không chỉ là nam ca sĩ nhạc sĩ đình đám của làng giải trí, hiện tại, Khắc Việt còn được xem là một đại gia ngầm khi không chỉ sở hữu những chiếc xe bạc tỷ mà còn có nhiều bất động sản ở những thành phố lớn. Vào năm 2020, anh chàng từng khiến dân tình trầm trồ khi mua 2 căn nhà mặt đất ở TP. HCM và Hà Nội để làm quà cho vợ khi đang mang song thai. Năm 2021, Khắc Việt khoe căn biệt thự đang hoàn thiện có 2 mặt tiền, rộng khoảng 100m2. Đây chính là căn nhà mà gia đình nhỏ của anh đang ở tại Hà Nội. Trước khi mua chiếc Poscher Cayenne tặng vợ, Khắc Việt sở hữu xế hộp hạng sang của Mercedes-Benz với giá hơn 2 tỷ đồng.

Nhìn hai nhóc tì nhà Khắc Việt, fan phán một câu xanh rờn: DJ Thảo Bebe chính thức gia nhập hội chị em 'đẻ thuê' Nhìn vào bức hình được đăng trên trang cá nhân của Khắc Việt, fan hâm mộ phải thốt lên rằng: “Nhìn hai cháu giống bố quá anh Việt ơi, em quên cả bản gốc luôn rồi”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khac-viet-tang-ba-xa-chiec-xe-hop-xa-xi-lam-qua-8-3-nghe-xong-gia-tien-dan-tinh-phai-lac-mat-tram-tro-ve-do-chieu-vo-454291.html