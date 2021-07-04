Đang dự đoán Euro thì Tuấn Hưng nhắc đến ‘thiên sứ cách ly’, Khắc Việt khẳng định ‘không ghét vì là đàn ông’

Khắc Việt và Vũ Khắc Tiệp từng có thời gian lời qua tiếng lại với nhau trên trang cá nhân. Mới đây ca sĩ Tuấn Hưng bỗng nhắc lại chuyện xưa khiến fan xôn xao.
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Chỉ vì vài câu hiểu lầm trên mạng xã hội mà có thời điểm Khắc Việt và Vũ Khắc Tiệp “cạch mặt nhau”. Thậm chí nam ca sĩ Hiện Đại còn tìm đến nhà của ông bầu để làm cho “ra ngô ra khoai”. Tuy nhiên sau vụ ồn ào đó thì đến nay cả hai dường như im lặng và không còn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội.
Mới đây trong lúc ngẫu hứng xem trận cầu giữa mùa Euro, Khắc Việt đã đăng một bài post đầy ẩn ý lên trang cá nhân: "Thích Tiệp vì có nhiều kỷ niệm đẹp khi ở Tiệp nhưng sẽ chọn Đan Mạch thắng". Đây dường như chỉ là một câu bàn luận vui vẻ giữa đội bóng Đan Mạch và cộng hòa Séc của nam ca sĩ tuy nhiên vì có chữ Tiệp trong đó nên khá nhiều fan đã tràn vào Facebook của Khắc Việt tò mò: “Nhắc đến Vũ Khắc Tiệp thì phải”, “Thì ra là Tiệp Khắc chứ không phải Khắc Tiệp”. Ngoài ra nam ca sĩ Tuấn Hưng cũng rôm rả thắc mắc: “Em thích Vũ Khắc Tiệp á?”. Khi nghe đàn anh đặt ra câu hỏi, Khắc Việt từ tốn trả lời: “Mình là đàn ông nói xong rồi thôi, không ghét anh ạ”.
Câu hỏi của Tuấn Hưng làm fan liên tưởng đến ngay “thiên sứ cách ly”, nickname mà cư dân mạng tặng cho Vũ Khắc Tiệp. Bình luận đạt gần 1 ngàn lượt like của khán giả.
Trước đó không lâu, Vũ Khắc Tiệp và Khắc Việt từng “khẩu chiến” tưng bừng trên mạng xã hội. Cả hai không ngại đụng chạm nhau qua lời nói và thậm chí Khắc Việt còn thẳng thừng tuyên bố: “Dám đàn ông thì mở máy gọi lại tôi, thích thì gặp hẳn nhau luôn bây giờ, tôi sẽ bay vào Sài Gòn một mình gặp anh luôn, tôi quân tử không làm chuyện sau lưng, còn muốn làm gì anh sau lưng quá đơn giản với tôi. Tiền tôi chưa biết ai hơn ai, nhưng nợ thì tôi chẳng nợ ai đâu. Anh sang chảnh gì hả Khắc Tiệp, anh nợ đầy ra anh sang chảnh với ai". Tuy nhiên ngay sau đó nam ca sĩ đã xóa bài đăng này và từ đó đến nay không có phát biểu nào liên quan đến “ông trùm Venus”.