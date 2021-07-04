Đang dự đoán Euro thì Tuấn Hưng nhắc đến ‘thiên sứ cách ly’, Khắc Việt khẳng định ‘không ghét vì là đàn ông’

Chỉ vì vài câu hiểu lầm trên mạng xã hội mà có thời điểm Khắc Việt và Vũ Khắc Tiệp “cạch mặt nhau”. Thậm chí nam ca sĩ Hiện Đại còn tìm đến nhà của ông bầu để làm cho “ra ngô ra khoai”. Tuy nhiên sau vụ ồn ào đó thì đến nay cả hai dường như im lặng và không còn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội.

Khắc Việt và Tuấn Hưng mới đây đã nhắc đến tên ông bầu Vũ Khắc Tiệp trong lúc ngẫu hứng dự đoán kết quả một trận cầu Euro 2020 - Ảnh: Internet

Mới đây trong lúc ngẫu hứng xem trận cầu giữa mùa Euro, Khắc Việt đã đăng một bài post đầy ẩn ý lên trang cá nhân: "Thích Tiệp vì có nhiều kỷ niệm đẹp khi ở Tiệp nhưng sẽ chọn Đan Mạch thắng". Đây dường như chỉ là một câu bàn luận vui vẻ giữa đội bóng Đan Mạch và cộng hòa Séc của nam ca sĩ tuy nhiên vì có chữ Tiệp trong đó nên khá nhiều fan đã tràn vào Facebook của Khắc Việt tò mò: “Nhắc đến Vũ Khắc Tiệp thì phải”, “Thì ra là Tiệp Khắc chứ không phải Khắc Tiệp”. Ngoài ra nam ca sĩ Tuấn Hưng cũng rôm rả thắc mắc: “Em thích Vũ Khắc Tiệp á?”. Khi nghe đàn anh đặt ra câu hỏi, Khắc Việt từ tốn trả lời: “Mình là đàn ông nói xong rồi thôi, không ghét anh ạ”.