Nhìn hai nhóc tì nhà Khắc Việt, fan phán một câu xanh rờn: DJ Thảo Bebe chính thức gia nhập hội chị em 'đẻ thuê'

Nhìn vào bức hình được đăng trên trang cá nhân của Khắc Việt, fan hâm mộ phải thốt lên rằng: “Nhìn hai cháu giống bố quá anh Việt ơi, em quên cả bản gốc luôn rồi”.

Nhìn vào bức hình được đăng trên trang cá nhân của Khắc Việt, fan hâm mộ phải thốt lên rằng: “nhìn hai cháu giống bố quá anh Việt ơi, em quên cả bản gốc luôn rồi”.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù sinh con vất vả là vậy, ấy vậy mà hai nhóc tì sinh đôi là đu đủ và dừa nhà Thảo Bebe và Khắc Việt lại chẳng về phe của mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Mà cả hai lại lấy hết nét của bố Khắc Việt, thế nên khi nhìn vào bức hình mà giọng ca yêu lại từ đầu chia sẻ trên trang face book cá nhân.

Nhìn hai nhóc tì cười tươi rạng rỡ, đôi mắt hí và khuôn miệng giống y như đúc bố, mà fan hâm mộ phải thốt lên rằng: “nhìn hai cháu giống bố quá anh Việt ơi, em quên cả bản gốc luôn rồi”.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi, trong những chia sẻ trước đó Khắc Việt cũng thừa nhận rằng, con giống anh quá nhiều, trong khi đó mẹ thì lại quá đáng thương vì hai con không có con nào về phe mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhin-hai-nhoc-ti-nha-khac-viet-fan-phan-mot-cau-xanh-ron-dj-thao-bebe-chinh-thuc-gia-nhap-hoi-chi-em-de-thue-433153.html