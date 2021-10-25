Nếu bạn đang loay hoay chưa biết phải gỡ rối tơ lòng trong chuyện tình cảm của mình như thế nào, thì hãy áp dụng ngay 5 bước để người cũ quay lại và chiến đấu quyết liệt để có lại bạn vô cùng hiệu quả và vi diệu dưới đây…

Có nhiều cặp đôi sau khi chia tay rồi thì lại chợt phát hiện ra mình vẫn còn yêu nửa kia của mình rất nhiều, nhưng làm thế nào để quay lại khi bạn là nhà gái, không thể chủ động như đằng trai được?

Sau khi chia tay mà trong lòng vẫn còn yêu, thì lẽ đương nhiên là bạn sẽ thấy cực kỳ nhớ người ấy của mình. Vì thế đây chính là lý do thôi thúc bạn phải nhắn tin hay gọi điện cho anh ấy, để hy vọng biết đâu đó có thể hàn gắn lại chuyện tình cảm như xưa.

Tuy nhiên theo tâm lý học tình yêu thì bạn không nên làm điều này, bởi vì như vậy sẽ phản tác dụng và nó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không có được những gì mình muốn.

Mà cách tốt nhất là bạn hãy ngưng nhắn tin, gọi điện cho chàng và tập trung vào cuộc sống của mình là chính yếu.

Bước 2. F5 lại bản thân mình

Đàn ông yêu bằng mắt phụ nữ nhé, cho nên dù bạn có tốt bụng hay có vẻ đẹp tiềm ẩn gì bên trong đi chăng nữa mà vẻ ngoại hình bên ngoài của bạn không ổn, thì rất khó để thu hút người yêu cũ quay trở lại.

Cho nên, ngoài chăm sóc vườn tâm hồn của mình sao cho thật phong phú ra, thì bạn cũng cần phải để ý đến vấn đề làm đẹp cả hình thức bề ngoài của mình nữa.

Đồng thời cũng đừng quên nâng cao giá trị của bản thân bằng các khóa học ngắn hạn, hoặc là bắt đầu bắt tay vào một dự án, kế hoạch nào đó của bản thân.

Có như vậy, thì bạn mới có thể tỏa ra một loại khí chất không chỉ khiến người cũ của bạn bị mê đắm.

Mà những người đàn ông khác khi thấy bạn chỉn chu từ hình thức đến nội dung như thế, thì họ cũng khát thèm không kém người cũ của bạn đâu.

Bước 3. Thay vì tiếp tục chủ động thì hãy kiên nhân chờ đợi cho đến khi anh ấy chủ động nhắn tin, gọi điện cho mình

Đừng cố làm thân với một người, hãy dùng thời gian ấy để trau dồi năng lực bản thân. Tới khi thời cơ chín muồi ắt sẽ có vô số bạn bè đồng hành cùng ta - Ảnh minh họa: Interhnet

Dù có yêu người ta cấp mấy thì cũng phải kiên nhẫn chờ các bạn gái nhé, bởi vì chúng ta là họ đằng gái mà, đâu có được quyền chủ động như cánh nhà nam đâu đúng không nhỉ?

Cho nên cứ để họ làm nhiệm vụ của một người thợ săn, còn các bạn chỉ cần đóng cho tốt vai của những cô nai vàng xinh đẹp, thông minh trong cánh rừng đầy hoa thơm và trái ngọt của mình là được.

Đùa thôi, nhưng đó là sự thật đấy các bạn ạ! các bạn đừng chủ động nhắn tin hay gọi điện cho đàn ông trước mà hãy để việc này lại cho anh ấy làm.

Vì nếu như anh ấy vẫn còn yêu thương bạn như bạn yêu thương anh ấy, thì sau một thời gian tạm thời ngắt kết nối, hoặc mình tạm chia tay nhau nhé em…

Thì anh ấy sẽ chủ động liên lạc lại với bạn theo mọi hình thức: có thể là gọi điện, nhắn tin, kết bạn zalo, face book, rủ đi uống cà phê… để tiếp cận lại bạn.

Bước 4. Nhắn tin cho anh ấy với tư cách là một người bạn

Khi anh ấy chủ động liên hệ lại với bạn, thì bạn cũng đừng quá vui mừng mà tỏ ra vồn vã. Mà hãy thật điềm tĩnh và làm như thế này.

Khi chàng nhắn cho bạn hai đến ba tin, thì bạn chỉ nên nhắn cho anh ấy khoảng độ một tin nhắn thôi là đủ.

Trong lúc nhắn tin, không nên đề cập đến chuyện quay lại hay những vấn đề liên quan đến chuyện cũ đã qua lâu rồi của hai người.

Mà hãy nói chuyện như kiểu đang trao đổi qua lại với một người bạn bình thường, khi này nếu mà tình cảm anh ấy dành cho bạn còn đủ nhiều và vẫn muốn chinh phục lại bạn.

Thì tự khắc anh ấy sẽ biết cách làm thế nào để tiếp cận lại bạn và nối lại đoạn tình cảm khi xưa mà hai người đã vô tình hoặc cố ý làm đứt đoạn, đến nỗi để lạc mất nhau.

Bước 5. Hãy để anh ấy chủ động nói lời đề nghị cả hai quay trở lại bên nhau

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Mình nhớ trong một bài hát nào đó có câu rất hay như thế này: “về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa…”. Câu này tuyệt đối đừng tự mình nói ra nhé, mà cứ để cho đằng nhà trai họ tự nói ra điều này với bạn.

Bởi vì họ đằng gái thực chất chỉ là người dẫn dắt cuộc tình đi lên ngắm cảnh núi thái sơn, hay là đi vào bụi rậm.

Còn mọi thứ còn lại đàn ông họ sẽ chủ động nhé các cô gái, vì nếu như anh ấy đủ yêu thương bạn thì sẽ có cách để chinh phục và có lại bạn trong cuộc đời.

Cho nên nhiệm vụ của bạn chỉ có duy nhất làm tốt ba điều: luôn không ngừng kiếm tiền, học hành và xinh đẹp.

Còn việc chinh phục hay chiến đấu bằng mọi giá để có lại được bạn trong đời, cứ để cho cánh nhà trai họ làm được chứ?