5 biểu hiện chứng tỏ ba mẹ đã nuôi dạy con rất tốt, đồng thời hứa hẹn một tương lai xán lạn đang chờ đón bé

Theo rất nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ có 5 biểu hiện dưới đây thì chứng tỏ rằng cha mẹ đã nuôi dạy con rất tốt.

Tương lai của con ra sao thì còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, tuy nhiên cách nuôi dạy của cha mẹ chiếm đến 95% sự thành công và hạnh phúc của con ở thì tương lai.

Có nhiều đứa trẻ thường xem bố mẹ như là người bạn thân thiết của mình, thế nên mỗi khi gặp vấn đề nào đó mà trẻ cảm thấy khó khăn, hay cần sự tư vấn từ người phía người lớn, thì người đầu tiên mà trẻ nghĩ đến chính là ba mẹ của mình, bởi trước giờ người mà luôn ở bên, đưa ra lời khuyên, hay gợi ý giải quyết cho những vấn đề mà trẻ gặp phải là bố mẹ.

Khi cần tham khảo ý kiến hay gặp một vấn đề nào đó khó khăn, thì người trẻ nghĩ đến đầu tiên là bố mẹ

Tuy nhiên để con xem ba mẹ của mình như một người bạn tâm giao không phải là chuyện một sớm một chiều. Mà cần ở các bậc phụ huynh là sự nỗ lực đủ lớn để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa mình với các con ngay từ khi con còn bé xíu.

Do đó ngoài xem con là người thân do mình đứt ruột đẻ ra, thì ba mẹ cũng nên học cách để làm bạn với con cái của mình. Có như vậy thì mỗi khi cần đến sự trợ giúp, thì người trẻ tìm đến đầu tiên mới là bố mẹ mình, chứ không phải là một ai khác.

Trẻ biết ứng xử có chừng mực ở mọi nơi, mọi hoàn cảnh sống

Có những đứa trẻ do không được nuôi dạy tốt nên chúng thường vô lễ với thầy cô, làm những điều khiến cho những người xung quanh cảm thấy chúng như là một cái gai trong mắt. Nhưng lại cũng có những đứa trẻ từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, lễ phép và sống có chừng mực.

Chẳng hạn đến trường mẫu giáo đi học bé biết cất đồ đúng nơi quy định, gặp người lớn tuổi hơn biết chào hỏi, không văng tục chửi bậy, không vứt rác bừa bãi…

Việc dạy dỗ trẻ sống có chừng mực là rất quan trọng, bởi vì cha mẹ sẽ giúp cho con định hình nên nhân cách sống đúng đắn và tập cho trẻ những thói quen tốt, ngay từ khi còn tấm bé.

Nhờ vậy mà sau này khi ra ngoài đời bé mới có thể dễ dàng để hòa nhập với thế giới mới và được mọi người hỗ trợ để dàng thành công và hạnh phúc hơn trong tương lai.

Trẻ có quan điểm sống riêng, dám thể hiện quan điểm của mình một cách khéo léo khi cần thiết

Dạy con ngoan là mục tiêu hàng đầu của các bậc phụ huynh... Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều gia đình do không dạy con cách bày tỏ quan điểm sống đúng đắn, hoặc cũng có thể vì cha mẹ đã quá đè nẹt khi thấy con thể hiện quan điểm của riêng mình, nên dần dà bé đã bị mất đi chính kiến của riêng mình.

Nhưng bên cạnh đó lại cũng có những đứa trẻ được cha mẹ khuyến khích thể hiện quan điểm riêng của mình ngay từ khi còn rất bé.

Cho nên nếu như thấy một điều gì đó chưa phù hợp, trẻ sẽ bày tỏ quan điểm của mình một cách khéo léo, nhằm đạt được sự công nhận của người khác, mà vẫn giữ được hòa khí giữa đôi bên.

Nếu như bé con nhà bạn có quan diểm riêng, chính kiến của mình về các vấn đề trong cuộc sống, thì điều này chứng tỏ rằng bạn đã nuôi dạy con rất tốt.

Trẻ có thể bày tỏ cảm xúc thật với những người thân sinh ra mình

Thông thường nếu như cha mẹ chỉ dừng lại ở mỗi việc là phụ huynh của bé như đúng nghĩa đen thôi, thì điều này sẽ đồng nghĩ với việc trẻ sẽ rất ít chia sẻ những khó khăn hay bày tỏ cảm xúc thật như yêu thương, giận hờn với cha mẹ.

Nhưng khi các bậc phụ huynh đã nỗ lực hết mình để trở thành những người bạn của con, thì khi này con cái của bạn sẽ rất dễ bày tỏ tình cảm, cảm xúc thật của mình với người thân sinh ra mình.

Bởi cũng giống như người lớn chúng ta, chúng ta chỉ có thể rút ruột ra với người nào đó mà chúng ta tin tưởng.

Cũng vậy chỉ khi trẻ cảm nhận được rằng, cha mẹ luôn là những người bạn thân thiết của mình, thì khi đó chúng mới có thể dễ dàng mở lòng hơn với đấng sinh thành ra mình.

Trẻ biết đặt trách nhiệm của mình vào mỗi lời nói, ý nghĩ và việc làm

Bởi con cái chính là tài sản lớn nhất của cha mẹ... Ảnh minh họa: Internet

Trách nhiệm của trẻ được thể hiện ở hành động nói lời xin lỗi khi mình làm sai, tự cúi xuống nhặt rác nếu như mình lỡ tay làm rơi xuống đất và tự xem xét lại bản thân nếu như những mối quan hệ, hay kết quả học tập của mình không tốt…

Trách nhiệm là một phần không thể thiếu trong việc hình thành nên nhân cách của mỗi con người.

Bởi vì nó giúp cho một cá nhân nào đó nhận được sự tín nhiệm của những người xung quanh và dễ dàng thành công, hạnh phúc hơn trong cuộc sống.