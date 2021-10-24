Phụ nữ khổ không phải vì thiếu tiền, hay đàn ông mà là thiếu 5 thứ này

Tâm sự Eva 24/10/2021 06:43

Thiếu tiền thiếu bạc hay tình yêu đôi khi lại không khổ, chứ thiếu 5 thứ này thì thể nào cuộc đời của những người phụ nữ cũng sẽ ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh cho mà xem.

Tiền bạc hay tình yêu thiếu thốn có khi lại không khổ, nhưng đời người phụ nữ mà thiếu đi 5 thứ này thì thể nào cũng rất chi là khổ sở rồi.

1. Sự bình yên trong tâm

Phụ nữ khổ không phải vì thiếu tiền, hay đàn ông mà là thiếu 5 thứ này - Ảnh 1
Sự bình yên "quý giá hơn vạn thứ" - Ảnh minh họa

Tiền mua được khoảnh khắc hạnh phúc nhưng không mua được hạnh phúc, tiền giúp cho cuộc sống của bạn có nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng lại không mua được sự bình yên.

Thế nên, dù bạn kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa mà trong tâm không có sự bình yên và sự tự do, thì xem như cuộc sống cũng chỉ là vô nghĩa.

#2. Năng lực chữa lành

Trong cuộc sống giữa cái sáng và cái tối, giữa thiện ác lẫn lộn thì không thể tránh khỏi những lúc bạn bị cuộc đời tặng cho vài cái tát, hoặc xô ngã. Những lúc như vậy hẳn sẽ để lại trong lòng bạn những vết thương dù lớn, dù nhỏ?

Nếu như không biết cách chữa lành, thì trái tim bạn sẽ chứa đầy những tổn thương, hoặc có thể gọi vui là trái tim thương bệnh binh sau những lần vấp ngã.

Điều này nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn không an ổn và chẳng thể sống một cuộc đời hạnh phúc thật sự.

Cho nên, năng lực tự chữa lành tổn thương trong bạn lúc này đóng vai trò rất quan trọng, bởi nó sẽ giúp cuộc sống của người các bạn thêm phần chất lượng và hạnh phúc hơn.

3. Đam mê về một lĩnh vực nào đó

Phụ nữ khổ không phải vì thiếu tiền, hay đàn ông mà là thiếu 5 thứ này - Ảnh 2
Không nhất thiết phải trở thành người phụ nữ thành đạt, nhưng nhất định phải trở thành người phụ nữ "có giá trị" - Ảnh minh họa

Chả ai đánh thuế ước mơ cả, tuy nhiên không phải ai cũng thực hiện được ước mơ của mình ngay, liền và luôn.

Có người 18 – 20 tuổi đã là bà chủ, nắm trong tay cả khối tài sản khổng lồ, nhưng lại cũng có người dù đầu hai mớ tóc rồi mà vẫn chạy ăn từng bữa, hoặc mới bắt tay vào khởi nghiệp.

Cuộc sống của mỗi người chúng ta vốn dĩ không giống nhau, có thể anh có nền tảng gia đình, học vấn và điều kiện sống tốt hơn tôi, nên anh thành công sớm hơn tôi.

Còn tôi, tuy có ước mơ, có khát vọng nhưng vì lý do khách quan nào đó mà tại thời điểm hiện tại mơ ước của tôi chưa thể thực hiện được.

Thì điều đó chẳng sao cả, bởi dù sớm hay muộn thì đến khi thời cơ chín muồi và hội tụ đủ yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa tôi sẽ bắt tay vào thực hiện nó trong sự âm thầm và lặng lẽ…

Còn ngay lúc này, tôi sẽ nỗ lực hết mình để sống một cuộc đời thật giá trị và ý nghĩa, cháy hết mình ở phút giây hiện tại và sống như thể ngày hôm nay là ngày cuối cuối mà tôi còn được sống.

#4. Trái tim lương thiện với vạn vật xung quanh cuộc sống của mình

Thông minh là nhờ trời phú, còn lương thiện là một sự lựa chọn. Có những người phụ nữ tuy không giàu, nhưng nhờ tâm lương thiện mà cuộc đời họ được bình an.

Nhưng lại có những người, dù giàu có là vậy nhưng cuộc đời lại chẳng hề vui, không một ai muốn kết thân, không một ai muốn đến gần, ở chung và làm việc cùng.

Tại sao lại có sự khác biệt như thế nhỉ? phải chẳng tất cả mọi sự đều bắt nguồn từ hai chữ thiện lương?

5. Có một tâm hồn trẻ trung, yêu đời, yêu vạn vật

Phụ nữ khổ không phải vì thiếu tiền, hay đàn ông mà là thiếu 5 thứ này - Ảnh 3
Phụ nữ càng có tâm từ bi, thì cuộc đời càng "xuôi chèo mát mái" - Ảnh minh họa

Phụ nữ thiện lương thường có tâm hồn rất trẻ trung, họ luôn yêu đời và yêu vạn vật xung quanh cuộc sống của mình.

Khi gặp khó khăn họ sẽ lấy nụ cười để hóa giải, lúc gặp chuyện đau buồn họ sẽ dùng thái độ lạc quan để vượt qua.

Còn khi bất chợt nhìn thấy ai đó khó khăn, hoạn nạn thì họ sẽ giúp đỡ trong khả năng của mình.

Thậm chí là ngay cả một con kiến rớt xuống nước, họ cũng sẽ tìm mọi cách để cứu sống nó cho bằng được.

Nhờ vào trái tim yêu đời, thương người, biết giúp đỡ vạn vật xung quanh như thế mà họ luôn mang đến những niềm lạc quan, niềm tin yêu vào cuộc sống và nguồn năng lượng tích cực cho mọi người.

Và cũng nhờ vậy mà họ sẽ nhận được những phước báo lớn lao từ cuộc sống ban tặng, đó là tình yêu của vạn vật, sự ngưỡng mộ và kính trọng của người đời và một cuộc sống yên bình, thân tâm an lạc theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

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