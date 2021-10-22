3 lý do khiến phụ nữ cố đấm ăn xôi, không dám buông tay một mối quan hệ tồi tệ

Tâm sự Eva 22/10/2021 04:30

Gặp phải người đàn ông không tốt, đáng lẽ phải phải để anh ta “lượn đi cho nước nó trong” rồi chứ. Ấy thế mà rất nhiều chị em lại cứ cố đấm mà ăn xôi, để rồi dẫn đến cái kết “cực hố” ở ngay trùm cuối…

Gặp phải người đàn ông không tốt, đáng lẽ phải phải để anh ta “lượn đi cho nước nó trong” rồi chứ.

Ấy thế mà rất nhiều chị em lại cứ cố đấm mà ăn xôi, để rồi dẫn đến cái kết “cực hố” ở ngay trùm cuối…

1. Luôn hy vọng rằng, người đàn ông sẽ vì mình mà thay đổi 

3 lý do khiến phụ nữ cố đấm ăn xôi, không dám buông tay một mối quan hệ tồi tệ - Ảnh 1
Đời ngắn lắm phụ nữ ơi - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người phụ nữ thường nghĩ ấu trĩ rằng, người đàn ông sẽ vì tình yêu dành cho mình mà thay đổi.

Nhưng sự thật là, tình yêu không có sức mạnh lớn lao đến thế đâu các bạn nữ ạ, nếu anh ta yêu bạn, thương bạn thì đã không làm cho bạn phải đau khổ, rơi nước mắt rồi?

2. Vì yêu nên lụy buông xuống chẳng đành

3 lý do khiến phụ nữ cố đấm ăn xôi, không dám buông tay một mối quan hệ tồi tệ - Ảnh 2
Sao các chị không tìm người tử tế mà yêu - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sống bằng lý trí, còn đàn bà sống bằng cảm tính. Do đó, phụ nữ chỉ có thể lên giường với người đàn ông họ yêu, trong khi đàn ông họ có thể ngủ với cả hàng chục người phụ nữ mà anh ta không yêu.

Điểm yếu chết người này chính là thứ thuốc độc, dìm chết biết bao cuộc đời người phụ nữ xuống hố sâu của sự bất hạnh và khổ đau.

Khiến cho họ dẫu biết rõ ở lại sẽ rất đau và cùng cực, nhưng bỏ anh ta để giải phóng cho cuộc đời mình thì phụ nữ bị lụy lại không thể làm được.

3. Sợ rời người đàn ông khiến mình khổ đau ấy đi thì phải sống với cô đơn

3 lý do khiến phụ nữ cố đấm ăn xôi, không dám buông tay một mối quan hệ tồi tệ - Ảnh 3
Mà cứ phải đâm đầu vào bụi rậm? - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thành đạt và hạnh phúc thường sẽ chọn sống cô đơn suốt kiếp, nếu như họ không gặp được bất kì một người đàn ông nào phù hợp với hệ giá trị của mình.

Cho nên, cảnh giới cao nhất trong cuộc đời họ chính là sống vui vẻ, hạnh phúc với sự cô đơn.

Và thà cô đơn, khổ một bề là không có người nào bên cạnh khi ốm đau, tối lửa tắt đèn, để có thời gian sống và cống hiến giá trị của mình nhiều hơn cho công việc và các hoạt động ở ngoài cộng đồng xã hội.

Còn hơn là ở bên một người đàn ông khiến cuộc đời mình như một cái nhà tù, địa ngục trần gian, sống mà như là đã chết.

Nhờ vậy, mà cuộc sống của họ tuy là cô đơn thật đấy, nhưng xem ra vẫn sung túc, vui vẻ và hạnh phúc chán.

Trong khi đó, những người phụ nữ mười mươi rõ một, dẫu biết rõ rành rành là mình cứ hoài phải rơi nước mắt vì một gã đàn ông tồi.

Nhưng vì nỗi sợ cô đơn, sợ không gặp được một ai tốt hơn, nên cứ hoài ở lại để anh ta phá nát cuộc đời mình.

Bởi vậy mà giả như không vì khổ quá hóa điên, thì trái tim đàn bà rồi cũng sẽ dần bị hóa đá và trở nên chai sạn, vô cảm với đời...

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