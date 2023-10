Chân dung người phụ nữ 'vụt sáng thành sao', từ tuổi thơ cơ cực đến biểu tượng âm nhạc thế giới: Chị em đọc và ngẫm để thêm động lực cho bản thân!

Nhờ những trải nghiệm ở trường đời từ sớm như vậy, mà cô đã học được tính tự lập từ nhỏ.

Đặc biệt là ngay sau khi ba mẹ chia tay nhau, thì cô đã trở thành trụ cột của gia đình.

Một tay phụ mẹ quán xuyến gia đình, tay còn lại thì nuôi các em ăn học, khôn lớn nên người.

Mặc dù cuộc sống của Rihanna cùng cực đến sát đất là vậy và xuyên suốt thời thơ ấu của mình cô đã trở thành nạn nhân của những kẻ chuyên bắt nạt trong trường học và sỉ nhục về màu da, màu tóc cũng như sự bất hạnh và khốn khó mà cô đang phải gánh chịu.

Xong cô đã không ngừng nỗ lực trong học tập để đạt điểm A ở trường, và dẫn đầu về thành tích học tập và trở thành niềm tự hào của mẹ.

Đi qua bĩ cực... Ảnh minh họa

Rồi mới tới hồi thái lai... Ảnh minh họa

Để rồi sau bao nhiêu khổ nạn, trắc trở… trong cuộc đời, thì cuối cùng cuộc sống của Rihanna cũng đã bước sang một trang đời mới, tươi sáng và đầy màu sắc hơn.

Vào năm 2003 trong một lần tình cờ, cô được nhà xản xuất Evan Rogers “phát hiện ra tài năng âm nhạc” trời phú của cô...

Thế là Rihanna đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội và chuyển từ hòn đảo nhỏ nơi mình chôn nhau cắt rốn ở Barbados, để đến Mỹ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Cho đến năm 2005 cũng là vào thời điểm Rihanna vừa tròn 17 tuổi, khi này bản hit đình đám Pon de Replay của cô được ra đời.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc, con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu và sự thành công trong công việc mà cô theo đuổi.

Từ đó đến nay Rihanna liên tục khuynh đảo làng nhạc với 8 album phòng thu cùng hàng loạt sản phẩm chất lượng khác.

Chưa hết cô còn ẵm đến 9 giải Grammy, 13 giải AMAs, 12 giải Billboard, 6 kỷ lục Guinness thế giới.

Bên cạnh đó cô ca sĩ trẻ tài năng này còn ghi dấu ấn ở cả trong lĩnh vực điện ảnh với các bộ phim: Battleship, Valerian and the City of a Thousand Planets, Ocean's 8…

Và lĩnh vực đầu tư, kinh doanh để sớm trở thành một nữ doanh nhân giàu có, thành đạt đứng thứ hai trong giới showbiz, sau “bà trùm truyền thông” Oprah Winfrey.

Cảm ngộ nhân sinh :

Qua câu chuyện về tỉ phú tự thân Rihanna từ một lọ lem chân đất, đến một người nổi tiếng, giàu có và quyền lực nhất nước Mỹ.

Không chỉ truyền cảm hứng sống và nghị lực vươn lên cho hàng triệu người, đặc biệt là những người phụ nữ.

Mà qua đó còn mang đến cho chúng ta những suy nghiệm về cuộc đời, về nhân sinh quan và cảm ngộ nhân sinh qua những cái gạch đầu dòng dưới đây…

1. Phần lớn những người thành công trên thế giới đi từ chân đất đi lên là rất nhiều.

Thế nên khi bạn gặp khó khăn trong cuộc đời, thì hãy nhớ rằng mình “không phải là người duy nhất”

2. Khi bạn đang ở dưới đáy vực sâu của xã hội, thì thế giới xung quanh bạn chỉ toàn xuất hiện những kẻ xấu tìm đến để hãm hại và bắt nạt bạn, giống như kiểu Rihanna đã từng bị bạn bè ở trường bắt nạt vậy.

Nhưng khi bạn lớn mạnh lên, trở nên giàu có và nổi tiếng lên rồi, thì những kẻ xấu xa ấy sẽ tự động biến mất khỏi thế giới của bạn.

Đồng thời, cả xã hội sẽ dễ dàng bao dung với những khiếm khuyết của bạn và tất nhiên rồi, bạn sẽ nhanh chóng trở thành một nhân vật được cả thế giới biết đến và đáng để cả thiên hạ phải ca tụng và o bế.

Cho nên, khi gặp ấm ức thì thay vì sân si lại, hãy chọn bỏ đi để dồn năng lượng sống tích cực cho việc trau dồi năng lực và phẩm hạnh của bản thân.

Để khi bạn lớn mạnh lên rồi, trở nên nổi tiếng rồi, thì cả thế giới sẽ công bằng với bạn, sẽ ca tụng, yêu thương và bao dung với mọi khuyết điểm của bạn.

3. Sinh thời nhà khoa học ở Hy Lạp cổ đại tên là Acximet đã từng nói rằng: “hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên”.

Câu nói này mang hàm ý rằng, dù bạn có tài năng, có năng lực… nhưng nếu như bạn không gặp thời, gặp cơ hội và cũng không có năng lực để tự “tạo ra cơ hội cho cuộc đời mình” thì xem như, tài năng của bạn chỉ là thứ bỏ đi...

Còn riêng với Rihanna, cô là một người sở hữu tài năng thiên bẩm và trong tâm chứa đầy nghị lực sống.

Thêm vào đó cô còn biết nỗ lực để tu dưỡng bản thân mình nữa, nên trời cao xanh đã vì quá cảm động... mà giúp cô gặp đúng quý nhân của cuộc đời mình.

Nhờ đó mà tài năng của Rihanna có cơ hội được phát triển, cất cánh... và gặt hái được những thành tựu vang dội khi ở tuổi đời vẫn còn rất trẻ.

4. Để thay đổi vận mệnh, thì không có cách nào khác hơn là phải nỗ lực để mà tự rèn đức, luyện tài.

Bởi trời chỉ giúp người biết tự giúp mình trước, do đó nếu như bạn thấy rằng bản thân mình quá tài năng đi, nhưng sao cuộc đời tàn nhẫn và bất công với mình quá xá.

Không hề ban cho bạn bất kỳ một cơ hội nào để tài năng của mình có đất dụng võ và tỏa sáng, thì có lẽ là lúc này bạn nên “quán chiếu lại chính mình…”.