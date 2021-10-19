Chùm ảnh về sự khác nhau một trời một vực giữa tình yêu thời ông bà, bố mẹ và tình yêu ở thời đại 4.0

Yêu - Hôn nhân 19/10/2021 08:09

20/10, Phụ Nữ Và Gia Đình dành chút thời gian để tám vui cùng chị em phụ nữ đôi chút về chủ đề tình yêu thời ông bà bố mẹ xa xưa và của thời 4.0 bây giờ qua chùm ảnh siêu hài hước...

20/10 dành chút thời gian để tám vui cùng chị em phụ nữ tí về chủ đề tình yêu thời ông bà bố mẹ xa xưa và của thời 4.0 bây giờ qua chùm ảnh vui... nhớ là chỉ vui vẻ thôi chứ đừng quạu nha!

Chùm ảnh về sự khác nhau một trời một vực giữa tình yêu thời ông bà, bố mẹ và tình yêu ở thời đại 4.0 - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Thời ông bà thì: "gặp đây mận muốn hỏi đào - vườn hồng có lối ai vào hay chưa?". 

Đến cả cái nắm tay nhau để nói lời yêu thương thôi, mà các cụ cũng run cầm cập, như kiểu muốn rơi tim ra ngoài.

Âý vậy mà thời nay, thì chỉ cần quen biết, yêu đương và tìm hiểu nhau qua mạng xã hội thôi.

Vậy mà khi mới lần đầu gặp nhau đã đưa nhau vào nhà nghỉ và "ăn cơm trước kẻng rồi".

Chùm ảnh về sự khác nhau một trời một vực giữa tình yêu thời ông bà, bố mẹ và tình yêu ở thời đại 4.0 - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Thời xưa người đàn ông chuẩn soái ca trong mắt các cô, các bà, các mẹ chính là: "nhớ khi xưa anh đèo em - trên chiếc xe đạp cũ...".

Âý thế mà thời nay thì sao nhỉ? soái ca trong mắt các cô gái phải là có nhà, có xe, có công ty.

Em không đẹp thì anh không yêu và không cưới, còn anh không giàu thì em cũng sẽ sớm nói lời say good bye với anh thôi.

Chùm ảnh về sự khác nhau một trời một vực giữa tình yêu thời ông bà, bố mẹ và tình yêu ở thời đại 4.0 - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Thời các cụ khi nhớ nhau, thì mỗi người sẽ tìm đại cho mình một tờ giấy A4 và cây viết, để viết và biên thư cho người mình yêu, từng chữ từng chữ được nắn nót rất cẩn thận rồi ra bưi điện gửi đến cho người con trai, con gái mà mình yêu thương.

Tuy là ở xa nhau vậy đó, nhưng xem chừng giữa cả hai lại rất gần nhau. Bởi vì cái xa ở đây chỉ là xa về phương diện khách quan, khoảng cách về địa lý.

Nhưng cái khoảng cách ấy lại không thể ngăn cách được hai trái tim luôn hướng về nhau và cùng chung một nhịp đập, biển một bên và em một bên.

Cho nên bảo là xa thế thôi, chứ thực chất thì nói như Nhạc sĩ Hình Phước Long là "không xa đâu Trường Xa ơi! rất gần bên anh và Trường Xa luôn bên em..."

Còn tình yêu thời nay của các bạn trẻ thời @ thì sao? thì chung quy lại cũng chỉ bằng một cái thao tác bấm nút enter hoặc gọi video call, là cả hai người ở hai miền tổ quốc, đất nước khác nhau đã có thể nói chuyện với nhau từ sáng cho đến tối, từ năm này đến hết năm kia như thể là đang ở rất gần nhau.

Tuy rằng mạng xã hội giúp cho các cặp đôi rút ngắn khoảng cảch, kéo họ gần nhau trong gang tấc, nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì cái gần chỉ có ở trên hình thức, còn khoảng cách trái tim giữa hai người thì có vẻ như khá là xa nhau.

Do đó có thể dễ dàng thấy rằng, tình yêu giữa hai thời đại khác nhau mười mươi rõ một: giữa một bên là tuy xa mà gần, còn một bên thì lại "tuy gần mà xa".

Chùm ảnh về sự khác nhau một trời một vực giữa tình yêu thời ông bà, bố mẹ và tình yêu ở thời đại 4.0 - Ảnh 4
Ảnh: Internet

Thời xưa mỗi lần đi hẹn hò tán tỉnh nhau, thì các cụ chỉ cần nắm tay nhau ra công viên, hay ngồi đâu đó kiểu như ở ngoài bờ Hồ Hoàn Kiếm Hà Nội, ăn với nhau cái bánh, uống với nhau cốc nước chè tàu... là đã đủ để cả hai cảm thấy vui phơi phơi trong lòng.

Nhưng ngày nay thì cứ phải là quán cà phê sang trọng, rồi thì nhà hàng cao cấp, sanh chảnh cơ thì đó mới được gọi là hẹn hò và lãng mạn.

Chùm ảnh về sự khác nhau một trời một vực giữa tình yêu thời ông bà, bố mẹ và tình yêu ở thời đại 4.0 - Ảnh 5
Ảnh: Internet

Ngày xưa mỗi khi nhớ nhau, thì các cụ chỉ cần gửi đến nhau lời chúc, hoặc cùng nhau làm những hành động lãng mạn và cực kỳ trong sáng.

Còn ngày nay thì lãng mạn trong tình yêu thường được gắn liền với các buổi hòa nhạc, xem phim ở rạp cinema... cực kỳ trong tối.

Chùm ảnh về sự khác nhau một trời một vực giữa tình yêu thời ông bà, bố mẹ và tình yêu ở thời đại 4.0 - Ảnh 6
Ảnh: Internet

Ngày xưa các cụ đến với nhau chỉ cần đôi trầu cau và vài cái bánh ú là thể nào sau này rồi cũng con đàn cháu đống, sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Còn giờ đây khi người con trai cầu hôn người con gái, nào là nhẫn vàng, kim cương, hột xoàn...

Và rồi trong ngày cưới thì hết cô gì thì lại đến chú bác, anh em hai họ, ai ai cũng chúc mừng đôi vợ chồng trẻ một câu: chúc em, con, cháu "trăm năm hạnh phúc".

Nhưng rồi sau tất cả thì sao, phúc đâu chẳng thấy mà chung quy lại cũng chỉ là đường ai nấy bước, lối ai nấy đi, nhà ở nấy ở, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm và chúng mình cùng hát vang lên bài ca: chúng ta không thuộc về nhau... lời trong một bài hát từng rất hit của nam ca sĩ Sơn Tùng M - TP.

Kết.

Về tiền bạc vật chất thì các cụ ngày xưa có thể không bằng lứa con cháu thời bây giờ.

Nhưng so ra thì tình yêu thời các cụ rất đúng với nghĩa của sự thuần khiết, trong sáng, không vụ lợi và rất thủy chung.

Còn tình yêu thời này, dù là nhà lầu xe hơi, dù là quyền cao chức trọng, nhưng sau cùng thì nếu sống với nhau dài lắm thì đâu đó cũng chỉ được 2 - 3 năm là cùng.

Bằng không thì chỉ cần lấy nhau về dăm ba bữa nửa tháng, rồi bỗng một ngày cả hai thấy buồn buồn chán chán, thì lại cũng "vô mùng ba ra mùng bảy" mà thôi.

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