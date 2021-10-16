Có 3 dấu hiệu đặc biệt này, chứng tỏ bé con nhà bạn có chỉ số IQ và EQ cực cao, báo hiệu tương lai thành công và hạnh phúc viên mãn

Còn EQ thì lại là từ viết tắt của (emotional intelligence quotient), để nói về chỉ số cảm xúc của một con người.

IQ là viết tắt của (intelligence quotient), khái niệm để nói về chỉ số thông minh. Chỉ số IQ thường được cho là có liên quan đến sự thành công trong học tập, công việc và trong xã hội.

Với một đứa trẻ, có cả IQ lẫn EQ thì khả năng thành công khi trưởng thành rất cao. Vậy nên nếu trẻ có những dấu hiệu dưới đây, thì chứng tỏ rằng các thiên thần của bạn có cả chỉ số IQ lẫn EQ vô vùng cao.

Chỉ số này mô tả khả năng, năng lực, kỹ năng hoặc khả năng nhận thức và xác định, đánh giá, điều tiết cảm xúc của mỗi người.

1. Vui vẻ và hay cười nhiều

IQ & EQ là hai yếu tố... Ảnh minh họa

Một đứa trẻ hay quấy khóc dù ở bất kỳ hoàn cảnh hay địa điểm nào, thì cũng chính tỏ rằng chỉ số EQ cực thấp.

Ngược lại, một đứa trẻ hay cười, vui vẻ thì lại chứng tỏ rằng bé con có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt, luôn giữ được tâm trong sáng, an lạc và hồn nhiên.

2. Ham học hỏi và yêu thích khám phá thế giới xung quanh

Giúp con có một cuộc đời thịnh vượng về mọi mặt và hạnh phúc trong tương lai... Ảnh minh họa

Trẻ có cả IQ và EQ Cao thường học giỏi và có trí nhớ tốt, đồng thời biết sử dụng trí não của mình để vận dụng linh hoạt các kiến thức mà mình học được vào trong việc giải quyết các vấn đề mà mình gặp phải trong cuộc sống.

Hơn những thế những đứa trẻ này còn rất ham học hỏi, thế nên chúng thường hay hỏi bố mẹ và những người lớn xung quanh mình về các sự vật, hiện tượng… điễn ra trong cuộc sống, để tìm cho ra câu trả lời thật sự thỏa đáng.

3. Trẻ hòa đồng với mọi người và có lòng trắc ẩn với những hoàn cảnh, mảnh đời kém may mắn

Vì thế, cha mẹ nên dành thời gian quan tâm và bồi dưỡng cho con hai chỉ số này từ những năm tháng đầu đời của trẻ... Ảnh minh họa

Nếu như trẻ có thể hòa hợp với mọi người và có lòng trắc ẩn với những hoàn cảnh, mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống, thì chứng tỏ rằng bé con nhà bạn sở hữu chỉ số EQ rất cao.

Sự hòa hợp này sẽ giúp trẻ giao tiếp thường xuyên với những người xung quanh để phát triển khả năng về ngôn ngữ.

Đồng thời đây cũng là yếu tố giúp cho con trẻ nhìn người một cách chuẩn xác, để từ đó mà có cách ứng xử phù hợp với từng người, từng trường hợp và hoàn cảnh cụ thể.

Ngoài ra, trong số những trẻ thích giao lưu, kết bạn, hướng ngoại thì bên cạnh đó cũng có những đứa trẻ sống nội tâm và không thích bắt chuyện với người lạ.

Thế nhưng bù lại, thì ở những đứa trẻ này lại được trời phú cho lòng trắc ẩn và tình yêu thương, biết quan tâm và giúp đỡ mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống bằng chính khả năng mà mình có thể.

Kết.

Rất nhiều khảo sát đã chỉ ra rằng, hơn 70% thành công của một người được quyết định bởi chỉ số EQ và 30% còn lại là chỉ số IQ và kết quả học tập.

Thế nên, để con thành công và hạnh phúc viên mãn trong tương lai, thì cha mẹ cần chú trọng hơn đến việc bồi dưỡng cho con cả hai chỉ số vô cùng quan trọng này.