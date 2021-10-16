Mắc 3 lỗi phong thủy “cực to đùng” trong ví tiền thế này, bảo sao cày cuốc quanh năm mà nghèo vẫn hoàn nghèo…

Tâm linh - Tử vi 16/10/2021 13:37

99,9% trong số chúng ta mắc phải lỗi phong thủy này với ví đựng tiền của mình, bảo sao làm quần quật, đổ mồi hôi sôi nước mắt quanh năm suốt tháng mà nghèo vẫn hoàn rớt mùng tơi…

99,9% trong số chúng ta mắc phải lỗi phong thủy này với ví đựng tiền của mình, bảo sao làm quần quật, đổ mồi hôi sôi nước mắt quanh năm suốt tháng mà nghèo vẫn hoàn rớt mùng tơi…

1. Để biên lai và hóa đơn thanh toán tiền trong ví

Mắc 3 lỗi phong thủy “cực to đùng” trong ví tiền thế này, bảo sao cày cuốc quanh năm mà nghèo vẫn hoàn nghèo… - Ảnh 1Ông bà thường bảo... Ảnh minh họa

Biên lai và hóa đơn thanh toán tiền là sự tượng trưng cho số tiền mà bạn bị mất đi, chứ nào phải thu vào đâu.

Cho nên khi đặt vào trong ví thì chúng không những làm cho chiếc ví của bạn trở nên lộn xộn và mất đi vẻ thẩm mỹ.

Mà còn khiến cho số tài sản bạn kiếm được ngày càng hao hụt, bằng cách nào đó chúng sẽ tìm cách đội nón ra đi.

Chính vì vậy mà thay vì giữ hóa đơn trả tiền vào trong ví, thì bạn có thể cất nó vào trong một cuốn sổ nào đó kẹp lại, hoặc xếp vào trong một cái hộp nếu muốn.

2. Cho tiền xu cổ vào trong ví

Mắc 3 lỗi phong thủy “cực to đùng” trong ví tiền thế này, bảo sao cày cuốc quanh năm mà nghèo vẫn hoàn nghèo… - Ảnh 2
"Có thờ có thiêng... Ảnh minh họa

Một số người thường quan niệm rằng, cho tiền xu cổ vào trong ví thì sẽ giúp gia tăng tài lộc và kiếm được nhiều tiền hơn.

Tuy nhiên, tiền xu là một loại tiền không thể lưu thông được, cho nên điều này đã vô hình chung mang đến nguồn năng lượng không tốt cho việc lưu thông tiền bạc.

Vì vậy mà dẫn đến nguồn năng lượng về tiền bạc của bạc bị tắc nghẽn, không được hanh thông.

Do đó việc kiếm tiền của bạn đã rất khó rồi, mà việc giữ được đồng tiền mình ở lại còn khó khăn hơn.

Cho nên, dù có làm lụng quanh năm xuất tháng thì cũng không tài nào mà khá khẩm lên được.

3. Cho bùa chú không rõ nguồn gốc vào trong ví

Mắc 3 lỗi phong thủy “cực to đùng” trong ví tiền thế này, bảo sao cày cuốc quanh năm mà nghèo vẫn hoàn nghèo… - Ảnh 3
Có kiêng có lành" - Ảnh minh họa

Nhiều người vẫn quan niệm rằng, đặt linh phù, bùa chú vào trong ví tiền sẽ thu hút được nhiều tài lộc.

Tuy nhiên mỗi loại bùa chú thường gắn với một vận mệnh khác nhau, cho nên nếu như loại linh vật và bùa chú đang ở trong ví bạn mà không rõ về nguồn gốc.

Thì rất có thể nó không những không giúp bạn thu hút được tài lộc, mà còn vô hình chung khiến cho tiền bạc của bạn bị tiêu hao đi rất nhiều.

 *Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo*

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Từ khóa:   Tâm linh Vũ trụ huyền học và tâm linh Phong thủy và đời sống

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