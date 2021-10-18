7 kiểu đàn ông... khiến cho cuộc đời của những người phụ nữ, nếu không "nhừ tử" thì cũng “nát như tương”

Kiểu còn lại thì sẽ là khổ đau, bất hạnh, cơm chan nước mắt suốt cả một đời, vì “trót lỡ” dính vào 7 kiểu đàn ông này…

Trên đời này có hai kiểu phụ nữ, một là hạnh phúc, an yên bên người chồng hết mực yêu thương, trân trọng mình.

Cha mẹ chính là bồ tát sống, là người đã có ân sinh thành và dưỡng dục chúng ta nên người.

Ấy vậy mà người mà bạn trót lỡ yêu thương và lấy làm chồng lại không hề yêu thương, hay kính hiếu gì với người có công đẻ ra mình.

Vậy thì, lấy cơ sở gì để họ đối tốt với bạn? cho nên nếu lỡ yêu thương và lấy nhầm vào kiểu người này.

Thì chị em phụ nữ chỉ có mà “suốt đời rửa mặt bằng nước mắt”, sống một cuộc đời như là đã chết mà thôi.

#2. Người đối xử hà khắc, tệ hại với người khác

Đối với những kiểu người đàn ông này, thì không có chuyện nhìn cho kỹ, nghĩ cho thấu rồi hãy nói năng, hành xử.

Mà chỉ cần thấy việc gì đó chướng tai, gai mắt thôi là ngay lập tức họ hành xử theo bản năng liền.

Thêm vào đó nếu như trót lỡ yêu và cưới phải người đàn ông như vậy, thì bạn đừng mơ tưởng đến việc anh ta sẽ dùng tấm lòng để đáp lại tấm lòng.

Do đó nếu như anh ta có thể đối xử hà khắc và tệ hại với người khác được, thì với bạn anh ta cũng sẽ làm như vậy.

Sẽ khiến cho cuộc đời bạn trở thành “thương, bệnh binh hạng nặng trong tình yêu, hôn nhân”.

3. Người so đo tính toán từng ly từng tí

Người quân tử thì lòng dạ phóng khoáng, kẻ tiểu nhân thì chỉ giỏi so kè, hẹp hòi... Ảnh minh họa

Người đàn ông mà sống quá so đo, tính toán từng ly từng tí một, thì có nghĩa là người phụ nữ bên cạnh họ hoặc là chỉ có no đòn, hoặc là khóc cạn hết cả một dòng sông.

Cho nên, khi trót lỡ yêu thương hay lấy phải kiểu người làm chồng, thì bạn đừng hòng mà mở lời ra để nói phải trái, hay thanh minh bất cứ điều gì mà mình phải ấm ức chịu đựng trong lòng với anh ta.

Mà hãy cứ tiếp tục chịu đựng đi, hãy cứ tiếp tục mà nhận lấy những ấm ức, tổn thương vào lòng mình đi cho đến khi sức chịu đựng của bạn đã cùng kiệt…

Thì khi đó người chịu mọi sự thiệt thòi, hay khổ đau gì thì cũng chỉ một mình bạn đứng ra mà tự gánh, tự gồng mà thôi.

4. Người vô ơn, phụ nghĩa

Những người có lòng tri ân với người đã giúp đỡ mình hay với vạn vật trong trời đất, thường là những người có sự tu dưỡng.

Còn với những người đàn ông vô ơn, phụ nghĩa, thì thì thường là họ chỉ biết đến mỗi công lao của bản thân, còn người khác có đóng góp gì cũng như không.

Chưa hết, những người vô ơn, phụ nghĩa họ thường là những người không bao giờ biết báo đáp người khác.

Cho nên dù bạn có đi bán tim, gan, phổi, thận gì đi cho anh ta, thì anh ta cũng xem như đó là lẽ đương nhiên.

Vì thế, phụ nữ hãy cẩn thận để nhận cho rõ bộ mặt thật của kiểu người đàn ông kiểu này, chứ kẻo lỡ dính vào rồi thì chẳng khác gì tự đào mồ mà chôn mình.

5. Người luôn coi khinh những người thấp cổ bé họng, yếu thế hơn mình...

Cái cúi đầu của người thấp cổ bé họng trong thiên hạ là cái cúi đầu của hoàn cảnh, còn cái cúi đầu của người có tiền của, quyền thế với những người yếu thế hơn mình là cái cúi đầu của sự "tu dưỡng"... Ảnh minh họa

Bất kể là ăn mày hay ăn xin gì, thì họ cũng đều có phẩm hạnh và những điều đáng để chúng ta học hỏi và trân trọng.

Thế nhưng đối với những người đàn ông luôn coi khinh người khác, thì đừng có nói đến chuyện phẩm giá hay giá trị gì ở đây với họ.

Bởi cái họ quan tâm chỉ là tiền bạc, địa vị… ai giàu có, có địa vị ngang tầm mình… thì mới tôn trọng.

Còn ai thuộc tầng lớp hạ lưu, nghèo khổ, khố rách áo ôm thì họ chỉ xem như là rơm là rác.

Bạn thử nghĩ xem, ở gần một người đến cả “nền tảng đạo đức cơ bản nhất của một con người” mà anh ta còn không có.

Thế thì, lấy điều gì để đảm bảo rằng khi yêu đương hay kết hôn với kiểu người đàn ông này, bạn sẽ sống một đời hạnh phúc, viên mãn bên anh ta?

#6. Người đàn ông có tâm địa độc ác

Bạn không thể đánh thức một con sư tử giả vờ ngủ say, cũng như hoàn toàn không đủ khả năng để “dùng tình yêu của mình” mà hô biến người đàn ông có tâm địa độc ác trở thành người có đức độ, sống biết yêu thương, bao dung với người, với đời được.

Bởi, đối với những người có tâm địa độc ác, thì đạo lý hay nhân nghĩa của họ chính là hễ thấy điều gì đó không hài lòng là sẽ ra tay “động thủ” không một chút tiếc thương.

Cho nên, nếu gặp phải trường hợp này, thì bạn chỉ còn nước khóc ra tiếng mán, ăn vào không được mà nôn ra cũng chẳng xong.

Bởi vậy mà trước khi chưa quá muộn, thì bạn hãy cứ cao chạy xa bay nếu lỡ xui rủi gặp phải kiểu người người đàn ông này.

7. Người đàn ông đội tiền lên đầu

Đàn ông mà luôn đội tiền lên đầu, thì vị trí của người phụ nữ chỉ có thể là muôn đời ở "dưới chân của họ" mà thôi... Ảnh minh họa

Người đàn ông mà luôn đội tiền bạc, vật chất lên đầu. Thì tất cả mọi điều nhân nghĩa, kể cả đó là tình thân mẫu tử hay tình gi gỉ gì gì đó, thì rốt cuộc cũng chỉ là những thứ đáng để anh ta dẫm đạp dưới chân.

Thế thì đến đây tôi xin được mạn phép hỏi bạn một câu? bạn muốn làm một nữ hoàng trong tình yêu? hay là một a tì thời phong kiến? để khi chủ vui thì ban sống cho bạn, còn hễ buồn thì ban chết.

Và rồi bạn chẳng còn cách nào khác là giao mạng sống và cái chết của mình cho chủ tự quyết định?

Nếu, bạn muốn là nữ hoàng trong tình yêu, hôn nhân thì nên chọn người có nhân phẩm, ít nhất là nền tảng đạo đức cơ bản nhất của một con người, thì anh ta cũng cần phải có.

Còn nếu như gặp phải một trong bảy kiểu người đàn ông như tôi vừa kể ở trên, thì hoặc là bạn trở thành a tì trong tình yêu, hôn nhân.

Hoặc là bạn vì quẫn bách quá mà nổi dậy, vùng lên và chống trả lại giống như cái cách mà cô Mị vùng lên chaỵ trốn trong đêm để thoát khỏi bố con nhà Thống Lý Pá Tra, trong tác phẩm vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài...