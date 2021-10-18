Gợi ý 5 set đồ trendy chuẩn gái Hàn, cho chị em mix để đi chơi cùng chàng trong ngày 20/10

20/10 tới đây nàng và chàng đang có ý định đi chơi ở đâu? nàng định diện trang phục gì cho ngày đặc biệt của mình? tham khảo ngay 5 gợi ý mix đồ trendy của các hot girl Hàn dưới đây để áp dụng ngay và luôn nè.
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20/10 tới đây nàng và chàng đang có ý định đi chơi ở đâu? nàng định diện trang phục gì cho ngày đặc biệt của mình? tham khảo ngay 5 gợi ý mix đồ trendy của các hot girl Hàn dưới đây để áp dụng ngay và luôn nè.
1. Áo blouse và chân váy bồng bềnh
Với những cô nàng theo đuổi phong cách bánh bèo và sở hữu chiều cao tương đối, thì mix&match một chiếc áo blouse + chân váy bồng bềnh + hoa tai + túi xách + giày cao gót sẽ là chuẩn bài.
Bởi vì chiếc áo sẽ làm nhiệm vụ giúp bạn trở nên nữ tính, đáng yêu hơn trong mắt chàng, còn chiếc váy thì lại giúp bạn giấu đi những điểm chết khiến bạn tự ti ở đôi chân.
2. Váy ngắn kết hợp với sweater
Thông thường thì vào mỗi dịp 20/10 tiết trời có phần se se lạnh, do đó để mặc đẹp đi chơi cùng chàng mà vẫn giữ ấm được cho cơ thể, thì nàng có thể mix váy ngắn kết hợp với sweater.
Ưu điểm của outfit này chính là vừa giúp nàng trở nên xinh xắn, đáng yêu hơn, mà lại vừa hack chiều cao tối đa, giúp cho các bức hình của chàng và nàng trở nên cân xứng và đẹp đôi hơn.
3. Aó pull cá tính mix cùng quần jeans ống suông
Đối với những cô nàng ưa sự năng động và cũng đã lên kế hoạch cho ngày 20/10 tới đây là sẽ đi dạo phố cùng chàng, thì mix một chiếc quần jeans ống suông và chiếc áo pull sẽ là phù hợp nhất.
Bởi vì outfit này sẽ giúp bạn có cảm giác thoải mái hơn khi đi dạo phố cùng chàng. Đồng thời nét cá tính, năng động, thanh lịch và khí chất của bạn cũng sẽ được thể hiện rất rõ qua trang phục này nữa nhé!
4. Áo trễ vai khoe đôi vai trần mềm mại
Đối với những cô nàng sở hữu một bờ vai thon thả và trắng hồng thì việc khoe sắc, khoe vai trong ngày 20/10 là một trong những ý tưởng khá táo bạo nhưng lại rất hợp lý.
Do đó mix áo trễ vai cùng chân váy xếp ly kết hợp cùng vòng cổ hoặc hoa tai cho ngày này chính là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Outfit sẽ vừa giúp bạn khoe đôi vai trần thon thả và trắng hồng, cùng những đường cong duyên dáng mà vô cùng tinh tế để nàng tha hồ tự tin và tỏa sáng khi sánh bước cùng chàng.
#5. Áo blazer chỉn chu nhưng không kém phần cá tính
Nếu như 20/10 nàng bận công việc nên không thể đi chơi, thì một chiếc áo blazer chỉn chu nhưng không kém phần cá tính sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho ngày này.
Bởi blazer không chỉ giúp nàng toát lên khí chất thanh lịch ở nàng, mà nó còn giúp nàng giữ ấm cơ thể cực tốt cho những ngày tiết trời se se lạnh này.