Gợi ý 5 set đồ trendy chuẩn gái Hàn, cho chị em mix để đi chơi cùng chàng trong ngày 20/10

20/10 tới đây nàng và chàng đang có ý định đi chơi ở đâu? nàng định diện trang phục gì cho ngày đặc biệt của mình? tham khảo ngay 5 gợi ý mix đồ trendy của các hot girl Hàn dưới đây để áp dụng ngay và luôn nè.

Bởi vì chiếc áo sẽ làm nhiệm vụ giúp bạn trở nên nữ tính, đáng yêu hơn trong mắt chàng, còn chiếc váy thì lại giúp bạn giấu đi những điểm chết khiến bạn tự ti ở đôi chân.

Với những cô nàng theo đuổi phong cách bánh bèo và sở hữu chiều cao tương đối, thì mix&match một chiếc áo blouse + chân váy bồng bềnh + hoa tai + túi xách + giày cao gót sẽ là chuẩn bài.

2. Váy ngắn kết hợp với sweater

Thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn giữ ấm được cho cơ thể nàng với cách mix áo sweater màu cam + chân váy và boot cổ ngắn - Ảnh minh họa

Nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng không kém phần cá tính với cách mix giữa áo swaeter + short thun - Ảnh minh họa

Ngọt ngào, tinh tế và vô cùng đáng yêu chính là những tính từ dành cho cách mix giữa áo sweater + chân váy sáng màu + phụ kiện - Ảnh minh họa

Thông thường thì vào mỗi dịp 20/10 tiết trời có phần se se lạnh, do đó để mặc đẹp đi chơi cùng chàng mà vẫn giữ ấm được cho cơ thể, thì nàng có thể mix váy ngắn kết hợp với sweater.

Ưu điểm của outfit này chính là vừa giúp nàng trở nên xinh xắn, đáng yêu hơn, mà lại vừa hack chiều cao tối đa, giúp cho các bức hình của chàng và nàng trở nên cân xứng và đẹp đôi hơn.

3. Aó pull cá tính mix cùng quần jeans ống suông

Vì trời se lạnh nên đẹp nhưng vẫn cần phải giữ ấm, cho nên cách mix giữa: pull + jeans + áo khoác sáng màu là một ý tưởng hay - Ảnh minh họa

Nổi bật, sang chảnh và cá tính chính là lời khen dành cho cách mix giữa áo thun + jeans + phụ kiện - Ảnh minh họa

Sự kết hợp đồng điệu giữa short jean + áo thun + giày thể thao giúp nàng nổi bật và cá tính hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa

Đối với những cô nàng ưa sự năng động và cũng đã lên kế hoạch cho ngày 20/10 tới đây là sẽ đi dạo phố cùng chàng, thì mix một chiếc quần jeans ống suông và chiếc áo pull sẽ là phù hợp nhất.

Bởi vì outfit này sẽ giúp bạn có cảm giác thoải mái hơn khi đi dạo phố cùng chàng. Đồng thời nét cá tính, năng động, thanh lịch và khí chất của bạn cũng sẽ được thể hiện rất rõ qua trang phục này nữa nhé!

4. Áo trễ vai khoe đôi vai trần mềm mại

Nhẹ nhàng, nữ tính với áo trễ vai mix cùng váy màu pastel - Ảnh minh họa

Khéo léo khoe đôi chân thon dài, gợi cảm với cách mix&match giữa áo trễ vai + quần short - Ảnh minh họa

Aó trễ vai mix cùng quần jeans và phụ kiện, giúp nàng trở nên duyên dáng nhưng không kém phần cá tính - Ảnh minh họa

Đối với những cô nàng sở hữu một bờ vai thon thả và trắng hồng thì việc khoe sắc, khoe vai trong ngày 20/10 là một trong những ý tưởng khá táo bạo nhưng lại rất hợp lý.

Do đó mix áo trễ vai cùng chân váy xếp ly kết hợp cùng vòng cổ hoặc hoa tai cho ngày này chính là một sự lựa chọn hoàn hảo.

Outfit sẽ vừa giúp bạn khoe đôi vai trần thon thả và trắng hồng, cùng những đường cong duyên dáng mà vô cùng tinh tế để nàng tha hồ tự tin và tỏa sáng khi sánh bước cùng chàng.

#5. Áo blazer chỉn chu nhưng không kém phần cá tính

Áo blazer mix cùng áo thun + giày thể thao thanh lịch và chỉnh chu - Ảnh minh họa

Áo thun sơ vin cùng quần ống rộng + boot cổ ngắn và áo blazer sang chảnh - Ảnh minh họa

Áo blazer mix cùng áo thun và giày trắng ton sur ton - Ảnh minh họa

Nếu như 20/10 nàng bận công việc nên không thể đi chơi, thì một chiếc áo blazer chỉn chu nhưng không kém phần cá tính sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho ngày này.

Bởi blazer không chỉ giúp nàng toát lên khí chất thanh lịch ở nàng, mà nó còn giúp nàng giữ ấm cơ thể cực tốt cho những ngày tiết trời se se lạnh này.