Khám phá 3 “bí mật” lên đồ hack dáng giúp những cô nàng nấm lùn 1m55 trông như chân dài 1m70

Nếu nắm trong tay 3 bí mật “hack dáng” bằng cách khéo léo mix đồ dưới đây, thì dù nàng nấm lùn 1m45 hay 1m55 cũng vẫn trông như 1m70…

Chi tiết thắt nhẹ ở vòng eo sẽ giúp cho đôi chân của các nàng trông dài hơn và dáng cũng trông có phần mi nhon, nhỏ nhắn, đáng yêu hơn hẳn.

Ngoài giúp nàng hack dáng, thì tăng sự chỉn chu và vẻ thanh lịch cho người mặc chính là ưu điểm nổi bật của style váy hoặc những item áo nhấn eo này.

2. Ăn gian chiều cao ảo diệu với quần ống siêu dài và giày cao gót

Quần ống dài và giày cao gót, giúp nàng ăn gian chiều cao một cách "ảo diệu" trong mắt người đối diện - Ảnh minh họa

Theo quan niệm của nhiều người thì quần ống đài chạm đất sẽ là thứ không hề phù hợp một chút nào với những cô nàng nấm lùn, bởi mặc lên sẽ khiến nàng càng trở nên lùn tịt đi.

Tuy nhiên, nếu như biết cách mix&match giữa quần ống dài phối với cả giày cao gót và kèm theo sơ vin.

Thì nàng vẫn có thể ăn khéo léo tăng thêm chiều cao cho đôi chân của mình một cách thật “ảo diệu”.

3. Hô biến đôi chân ngắn thành dài miên man với mẹo sơ vin hack dáng

Hack dáng hiệu quả với cách sơ vin nhẹ nhàng, thanh thoát - Ảnh minh họa

Sơ vin gọng gàng khi mix đồ không những tăng thêm vẻ sang, xịn, mịn cho các cô nàng nấm lùn, mà đây còn là cách để tăng thêm chiều cao tối đa cho đôi chân ngắn.

Cách hack dáng này thì cực kỳ đơn giản nhé, chỉ với những combo như: áo sơ mi + chân váy dài, áo thunh + quần jeans ống rộng hoặc áo blouse + quần ống đứng…

Là nàng đã có ngay một vóc dáng mảnh mai, thon gọn, thân hình cò hương ảo diệu mà nhiều người mơ ước rồi đó.