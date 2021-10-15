Những khía cạnh nào trong cuộc sống của bạn sẽ nở hoa trong tháng 10 này? chọn 1 trong 3 lá bài tarot để nhận thông điệp mà bạn cần nghe lúc này…

Nhưng mình thấy là giai đoạn bóng tối linh hồn đã qua đi và hiện thời thì nhân quả đang đứng về phía bạn.

Thời gian qua bạn cảm thấy cuộc sống như chống lại chính mình, mọi thứ khiến cho bạn ngột ngạt đến nỗi có đôi khi bạn không tài nào thở nổi.

Nên những gì mà bạn mong muốn và nỗ lực để có được thứ mình muốn trước kia đã sắp thành hiện thực.

Qua lá bài này thì vũ trụ của muốn mình truyền đến bạn một thông điệp rằng: “những gì xảy đến với cuộc đời bạn, dù là trải nghiệm vui hay buồn thì hãy cứ xem nó như là một sự trải nghiệm trên cuộc hành trình của mình".

Bởi vì, nếu như vũ trụ giúp đỡ cho bạn có được thứ bạn muốn một cách quá dễ dàng, thì điều này cũng rất dễ khiến cho lòng người sinh tâm kiêu mạn và “không trân trọng” những gì mình có.

Cho nên, cách tốt nhất để vừa giúp bạn có được những gì mình khao khát mà không vướng vào tâm kiểu mạn, mà lại vừa phát triển được lòng từ bi, thì vũ trụ sẽ để bạn vượt qua những khó khăn, trở ngại.

Có như vậy thì bạn mới cảm nhận rõ nét giá trị của bản thân và tăng trưởng được tâm từ bi cũng như nghị lực sống cho chính bản thân mình.

Streng

Ảnh minh họa: Internet

Streng là một lá bài mang thông điệp rằng, vừa qua bạn đã phải vượt qua rất nhiều những khó khăn trở ngại, cả trên đường tình cảm lẫn đường công danh sự nghiệp.

Thế nên, dù ít nhiều gì thì bạn cũng sẽ có cảm giác mệt mỏi và đôi phần cô đơn khi phải một mình vượt qua giai đoạn bóng tối của linh hồn.

Tuy nhiên mình thấy rằng trong khoảng thời gian này, thì mọi thứ đã dần ổn hơn với bạn và chính bạn cũng cảm thấy rằng mọi thứ có phần nhẹ nhàng và dễ thở hơn một chút.

Bạn ạ! cuộc sống thì sẽ có những lúc thăng trầm, thế nên dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì mình mong rằng bạn vẫn luôn sẽ vững tin vào chính mình.

Bởi mình biết rằng, bạn có đủ nghị lực sống để vượt qua những giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời mình.

Và khi bạn đã vượt qua được rồi, thì đâu đó sẽ có một phần thưởng rất xứng đáng dành tặng cho bạn.

The Heirophant

Ảnh minh họa: Internet

Đây là một lá bài mang thông diệp rằng, sau tất cả những gì bạn đã phải trải qua, kể cả đó là giai đoạn bóng tối linh hồn, thì sắp tới đây cuộc sống của bạn sẽ có sự thay đổi tích cực.

Đầu tiên đó là về phương diện tình yêu, thì mình thấy rằng bạn sẽ học được cách để yêu thương chính bản thân mình sau khi kết thúc một cuộc tình không trọn vẹn.

Tiếp đến là phương diện về sự nghiệp, thì trong lá bài này cũng cho mình thấy rằng bạn có một sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ về phương diện công việc.

Bạn nhận ra rằng, tất cả những gì xảy đến với mình kể cả đó là tốt hay xấu thì đó cũng đều là những điều phải xảy đến.

Còn những gì tốt đẹp mà bạn đáng được nhận, thì nó đang trên đường đến với bạn và đang chờ đợi bạn ở phía trước.

Cho nên khi gặp những khó khăn trong cuộc đời, thay vì đổ lỗi như trước kia, thì bạn đã nhìn nhận ra vấn đề “theo một cách khách quan hơn và đứng ra nhận trách nhiệm về phía bản thân” mình.

Nhờ vậy mà bạn đã có hướng điều chỉnh mọi thứ sao cho thật phù hợp với thời cuộc, hoàn cảnh và giúp cho cuộc sống của mình thêm phần khởi sắc hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm