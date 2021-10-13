Thực hư về tin đồn Thủy Tiên sắp có baby lần hai và phản ứng “bất ngờ” của chính chủ…

Lời đồn đoán Thủy Tiên sắp có baby lần hai nhận được không ít sự quan tâm của đông đảo dư luận, vậy thực hư về tin đồn bầu bí này như thế nào? cùng khám phá…

Thủy Tiên và Công Vinh là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất Vbiz, cả hai đã cùng nhau xây đắp một tổ ấm hạnh phúc viên mãn và bé bánh gạo đáng yêu, kháu khỉnh 9 tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Chính vì bánh gạo đã lớn, nên nhiều người cho rằng Thủy Tiên và Công Vinh nên sinh thêm em bé nữa.

Mới đây dân mạng lan truyền rầm rộ thông tin, Thủy Tiên chính thức mang bầu lần hai, về phía giọng ca ngôi nhà hạnh phúc thì không có bất kỳ một phản ứng nào cho tin đồn này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên trước đó vào năm 2020, trong một lần phỏng vấn với báo chí, chân sút xứ Nghệ đã từng tiết lộ về kế hoạch sinh thêm con vào năm 2021:

“Chúng tôi đã có con gái, nên nếu có con trai nữa thì đủ cả nếp cả tẻ. Nhưng nếu vẫn là một cô công chúa thì cũng không sao cả, chúng tôi không quan trọng con trai hay con gái, vì khi trưởng thành chúng đều bay xa chứ đâu có sống mãi cùng mình được…”, Công Vinh chia sẻ.

Do đó nếu tin đồn này đích thị là sự thật, thì quả là fan của của giọng ca ngôi nhà hạnh phúc và chân sút xứ Nghệ sẽ vô cùng vui mừng.

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