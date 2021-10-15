Dân mạng được một phen cười "rớt hàm răng" với bức ảnh đáng yêu: mẹ bỉm sữa tập cho con yêu ăn dặm và cái kết...

Vì chăm con mọn quá cực nên mẹ thông thái người Trung Quốc đã nghĩ ra một diệu kế là đưa cả đồ ăn thức uống và ghế tập ăn dặm lẫn cả cậu con trai vào trong phòng tắm.

Haiza... Ảnh minh họa

Trong đoạn video có giới thiệu mẹ chuẩn bị một chén rau xay nhuyễn để cho con thưởng thức.

Kết thúc bữa ăn chính là mình mẩy cậu con nhem nhuốc không nhận ra đâu là rau, đâu là con.

Mẹ thật là tuyệt zời ông mặt trời mà... Ảnh minh họa

Tuy nhiên người mẹ có cách xử trí rất là thông minh, cô dành ra 3 phút để dùng vòi sen dội sạch cả ghế, lẫn con và chén cùng một lúc và cho tất cả vào để cất đâu ra đấy và mặc quần áo cho con.

Chứng kiến cảnh tập cho con ăn này thì khá nhiều mẹ bỉm đồng tình, vì cho rằng cách làm này cực kỳ thông minh, giúp tiết kiệm thời gian và đỡ vất vả hơn so với lại việc phải dọn nhà.

Nhưng lại cũng có những ý kiến trái chiều khác cho rằng, nhà tắm là nơi ẩm ướt và có nguồn năng lượng không tốt, nên cho con vào tập ăn trong đó vừa không đảm bảo vệ sinh, lại vừa ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và cũng có thể sẽ khiến con bị lạnh.

Chỉ được cái "sướng mẹ khổ con thôi hà" - Ảnh minh họa

Còn các mẹ, những người đang trong hoàn cảnh này có ý kiến gì về việc tập ăn cho con giống kiểu bà mẹ thông thái này?

Hãy chia những cảm xúc, suy nghĩ của mình về điều này, để Phụ Nữ Và Gia Đình cùng các bạn độc giả được biết nhé!

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