SPF100 có thật sự khác biệt? Những điều người dùng kem chống nắng cần biết

Với những người thường xuyên chạy bộ, chơi golf, đạp xe hay làm việc ngoài trời, làn da phải tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài. Khi đó, lựa chọn kem chống nắng không đơn thuần nằm ở một con số SPF, mà còn liên quan đến khả năng duy trì lớp bảo vệ trong quá trình vận động.

Bởi vậy, với nhóm thường xuyên hoạt động ngoài trời, một sản phẩm có chỉ số chống nắng cao đi cùng khả năng kháng nước, kháng mồ hôi và kết cấu dễ chịu có thể mang lại sự thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Theo FDA, SPF là chỉ số thể hiện mức độ bảo vệ trước tác động gây cháy nắng của tia UV, chứ không phải số giờ người dùng có thể ở ngoài nắng mà không cần thoa lại kem. Khi bơi, đổ nhiều mồ hôi hoặc lau da bằng khăn, người dùng vẫn cần thoa lại theo hướng dẫn.

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Kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 – lựa chọn cho những ngày hoạt động ngoài trời

Thử tưởng tượng một buổi sáng chạy bộ dưới trời nắng, hay một trận golf kéo dài nhiều tiếng. Mồ hôi bắt đầu ra, làn da nóng lên, lớp kem chống nắng cũng dễ khiến người dùng lo lắng về cảm giác bết dính hoặc khả năng bảo vệ bị ảnh hưởng. Với những người thường xuyên vận động ngoài trời, chống nắng vì thế không chỉ là chuyện “thoa một lớp kem”, mà còn là tìm một sản phẩm đủ bền để đồng hành trong suốt hành trình.

Đó cũng là lý do Saras Beauty phát triển sản phẩm kem chống nắng kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 & PA++++ theo hướng dành cho nhóm khách hàng này. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ Hàn Quốc, kết hợp màng lọc chống nắng vật lý và hóa học, cùng khả năng kháng nước, kháng mồ hôi và hạn chế bết dính.

Điểm khiến Albatross gây chú ý là chỉ số SPF100 và PA++++, đi cùng công nghệ kháng trôi và khả năng bảo vệ da trên 10 tiếng trong điều kiện sử dụng phù hợp.

Với người phải ở ngoài trời hàng giờ, những chi tiết tưởng nhỏ như không bết dính, kháng mồ hôi và duy trì lớp chống nắng lại trở thành yếu tố quan trọng để việc chống nắng không trở thành một bước chăm sóc da “có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Bảo vệ da đúng cách trong những ngày nắng gắt

Nắng gắt không chỉ xuất hiện trong những chuyến đi biển hay các buổi vui chơi ngoài trời. Với người thường xuyên di chuyển, tập luyện hoặc làm việc dưới nắng, chống nắng cần trở thành một thói quen được duy trì đều đặn mỗi ngày.

Dù lựa chọn sản phẩm nào, người dùng vẫn nên thoa kem chống nắng đủ lượng trước khi ra ngoài và bổ sung lại khi cần, đặc biệt sau khi bơi, đổ nhiều mồ hôi hoặc dùng khăn lau mồ hôi. Mũ, kính, áo chống nắng và việc hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng khi cường độ UV cao cũng là những cách đơn giản để tăng cường bảo vệ làn da.

Với kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 & PA++++, sản phẩm được thiết kế hướng đến nhu cầu sử dụng trong những ngày phải hoạt động ngoài trời, khi người dùng cần một lớp chống nắng vừa thuận tiện vừa thoải mái trên da. Kết cấu không bết dính cũng giúp việc thoa và duy trì sản phẩm trong quá trình vận động trở nên dễ dàng hơn.

Với định hướng dành cho người yêu vận động và thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, kem chống nắng thể thao Albatross SPF100 & PA++++ của Saras Beauty tập trung vào cả chỉ số chống nắng và trải nghiệm sử dụng để những ngày hoạt động ngoài trời không còn là lý do khiến việc chống nắng bị bỏ quên, mà trở thành một phần tự nhiên trong hành trình chăm sóc và bảo vệ làn da.