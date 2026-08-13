Nước hoa Saras Columbus: Bản tuyên ngôn của những vị thuyền trưởng thời hiện đại

Làm đẹp 13/08/2026 10:53

Mang thông điệp 'Những nhà thám hiểm đến từ hôm qua', dòng nước hoa gợi nhắc hình ảnh vị thuyền trưởng vượt qua trùng khơi sóng gió, biểu trưng cho bản lĩnh vượt khó và khao khát để lại dấu ấn riêng của người đàn ông hiện đại.

Không dành cho những ai tìm kiếm sự an toàn, SR Columbus từ lâu đã là cú chạm khứu giác đầy thách thức dành riêng cho các quý ông mang tinh thần của một vị thuyền trưởng: độc lập, hoài bão và không ngại bứt phá giới hạn. Giữa thị trường nước hoa nam với nhiều mùi hương đại trà, SR Columbus giữ vững vị thế như một làn gió đầy phóng khoáng, trở thành dấu ấn độc bản khẳng định vị thế phái mạnh trên hành trình chinh phục thành công.

Mang thông điệp "Những nhà thám hiểm đến từ hôm qua", dòng nước hoa gợi nhắc hình ảnh vị thuyền trưởng vượt qua trùng khơi sóng gió, biểu trưng cho bản lĩnh vượt khó và khao khát để lại dấu ấn riêng của người đàn ông hiện đại. Sự mạnh mẽ, khoáng đạt cùng khí chất tiên phong ấy cũng chính là lý do SR Columbus vinh dự trở thành dòng sản phẩm đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu, tôn vinh bản lĩnh, bản sắc độc bản và sự tự tin tỏa sáng.

Nước hoa Saras Columbus: Bản tuyên ngôn của những vị thuyền trưởng thời hiện đại - Ảnh 1

SR Columbus vinh dự trở thành dòng sản phẩm đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu, tôn vinh bản lĩnh, bản sắc độc bản và sự tự tin tỏa sáng.

Nghệ thuật phối hương: Dấu ấn gỗ vương giả và bí ẩn

Được sản xuất từ nguồn hương liệu cao cấp nhập khẩu trực tiếp từ Anh Quốc, SR Columbus mang dấp dáng phóng khoáng lấy cảm hứng từ tượng đài Santal 33, nhưng được Saras Beauty tái hiện theo phong cách rất riêng—hấp dẫn và giàu chiều sâu tinh tế:

Tầng hương đầu: Mở đầu bằng cái tôi mạnh mẽ từ sự ấm áp của gỗ đàn hương hòa quyện cùng nét gai góc của gỗ tuyết tùng Virginia. Khúc dạo đầu tựa như cách một người đàn ông bản lĩnh bước vào không gian mới: không cần ồn ào nhưng đủ sức làm chủ thế trận.

Tầng hương giữa: Điểm đắt giá nằm ở sự kết hợp độc đáo giữa hương giấy cói hoài cổ và vị cay nhẹ của bạch đậu khấu, điểm xuyết nét dịu dàng của hoa tím tinh tế. Sự giao thoa này tạo nên tổng thể vừa nam tính, vừa bí ẩn lôi cuốn.

Tầng hương cuối: Khi hòa quyện hoàn toàn vào da thịt, sự sang trọng của hoa diên vĩ đan cài cùng vẻ vương giả của hổ phách đọng lại bền bỉ, tạo nên cái ôm ấm áp và quyến rũ khó phai.

Nước hoa Saras Columbus: Bản tuyên ngôn của những vị thuyền trưởng thời hiện đại - Ảnh 2

Người bạn đồng hành trong những khoảnh khắc làm chủ cuộc chơi

Cấu trúc hương phức tạp giúp SR Columbus phát huy trọn vẹn "quyền lực" trong nhiều không cảnh khác nhau:

Môi trường công sở & Cuộc họp đối tác: Tạo dựng phong thái vững chãi, tự tin và khẳng định vị thế thương thuyết.

Sự kiện tối & Tiết trời thu đông: Độ tỏa hương và lưu hương bền bỉ sưởi ấm không gian, để lại vệt hương sang trọng trong lòng người đối diện.

Nước hoa Saras Columbus: Bản tuyên ngôn của những vị thuyền trưởng thời hiện đại - Ảnh 3

Để mang đến trải nghiệm hương thơm bền lâu và an toàn cho người sử dụng, Saras Beauty áp dụng hệ thống tiêu chuẩn nghiêm ngặt:

Hương liệu Anh Quốc chuẩn IFRA: Nhập khẩu chính ngạch, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn từ Hiệp hội Nước hoa Quốc tế.

Sản xuất tiêu chuẩn quốc tế: Đóng gói trực tiếp tại nhà máy đạt chứng nhận BRCGS CP4 và ISO 22716, giúp độ lưu hương bền bỉ và độ tỏa hương ổn định.

Nước hoa Saras Columbus: Bản tuyên ngôn của những vị thuyền trưởng thời hiện đại - Ảnh 4

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