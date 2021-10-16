Không phải xinh đẹp hay giàu có, mà đây mới chính là 5 điều bí mật ở phụ nữ khiến đàn ông thành đạt tìm mọi phương cách để săn đón…

Hóa ra những người phụ nữ được đàn ông thành đạt săn đón, theo đuổi không phải là họ giàu hay đẹp, mà là ở "5 điều bí mật" này, đặc biệt nhất là "trùm cuối"...

Nhưng lại cũng có những cô gái dù dung mạo chỉ ưa nhìn thôi, nhưng trên môi lại luôn nở nu cười xinh tươi, điều này chứng tỏ rằng họ là những người có chỉ số EQ rất cao.

Phụ nữ mà lúc nào cũng nhăn nhó, thì dù có đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì trong mắt đàn ông vẫn là rất tệ hại.

Khả năng hòa hợp với mọi người và sự nhanh trí trong cách ứng nhân xử thế, sẽ giúp cho họ có được cả tình yêu lẫn sự nể trọng của người đàn ông yêu mình.

#2. Biết tu dưỡng đức hạnh để sống một cuộc đời thật tao nhã

Các cụ thường bảo, người có đức mặc sức mà ăn. Ngẫm đi nghĩ lại thì câu này luôn đúng ở mọi thời đại.

Bởi vì, sự giàu có, hạnh phúc, vinh hoa phú quý, hay khổ đau, bất hạnh gì… thì cũng đều xuất phát ở tại tâm mà ra.

Cho nên, đây chính là lý do vì sao đàn ông giàu có, thành đạt thường chọn cho mình người thê tử có dung mạo ưa nhìn và hiền lương.

Thay vì mỹ nữ nhan sắc tuyệt trần, nhưng lòng dạ độc ác, “tính toan”, thủ đoạn và không có trong tâm mình hai chữ “từ bi”.

3. Biết nỗ lực học hỏi để cải đổi vận mênh

Đức năng thắng vận mệnh... Ảnh minh họa

Thường những người phụ nữ đẹp thì chưa chắc gì đã tài giỏi, nhưng những người phụ nữ tài giỏi thì phần lớn trong số họ là những người chỉ sở hữu nét dung mạo bình thường.

Cho nên, yếu tố để người đời hay người bạn đời của họ nhìn vào mà sinh lòng cảm mến không phải là nhan sắc mà là trí tuệ.

Chính bởi tố chất trí tuệ này sẽ thay họ nói cho người đời biết mình là ai, và đó cũng chính là thứ vũ khí lợi hại giúp họ thu phục trái tim của những người đàn ông thành đạt.

#4. Có trái tim nhân ái với con người và vạn vật

Có những người phụ nữ họ nguyện dành cả đời mình để thọ chay trường nhằm giữ sinh mệnh cho vạn vật.

Và cũng có những người phụ nữ, tuy không giàu, nhưng hễ cứ gặp ai khó khăn, hoạn nạn là họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình, mà không cần bất kỳ một sự đền đáp nào từ phía đối phương.

Ở những người phụ nữ này thường tỏa ra một nguồn năng lượng sống tích cực và truyền đi cảm hứng sống tốt đẹp đến với mọi người.

Cho nên, họ giống như những loại hoa vừa tỏa hương thơm ngát lại vừa xinh đẹp, khiến bướm ong muôn nơi nô nức kéo đến để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp.

Và cơ hội được thưởng thức những giọt mật ngọt, mà không có bất kỳ một loài hoa nào khác có thể sánh bằng.

5. Ứng nhân xử thế “từ hòa”

Nguồn gốc của sự "từ bi" trên thế gian chính là nhờ ở sự tu dưỡng... Ảnh minh họa

Để ý thì thấy rất nhiều người phụ nữ có cách ứng nhân xử thế khá hay, mặc dù rõ ràng là họ nhìn thấy lỗi của người, nhưng đôi lúc lại vẫn cố tình làm ngơ đi như không hề hay biết.

Điều này không phải vì họ ngu, mà là họ muốn mở cho đối phương một con đường sống và cũng là để “giữ thể diện cho người mắc lỗi”.

Lại cũng có những người, rõ ràng thấy người khác cố gắng tìm mọi cách để hãm hại mình, nhưng họ vẫn chỉ im lặng và tìm cách cáo lui, thay vì sân si lại.

Điều này không chỉ giúp họ giữ được sự từ hòa trong mối quan hệ và giữ cho tâm mình được thanh thản, mà còn vô hình chung làm tăng phước báu cho cuộc đời mình.

Nhờ vậy mà họ không chỉ rất thành công trên con đường công danh sự nghiệp, mà ngay cả những người đàn ông vừa giỏi, vừa giàu, lại vừa có sự tu dưỡng cũng sẽ phải quỳ gối của mình xuống để xin được cầu hôn họ…