Chồng siêu hài hước vào bếp trổ tài tay nghề nấu nướng để chiêu đãi vợ nhân ngày 20/10 và cái kết không thể nào bất ngờ hơn…

Dinh dưỡng 17/10/2021 21:46

Trước giờ anh chồng hài hước luôn được vợ chăm sóc cho bằng những bữa ăn ngon. Thế nhưng, để tỏ lòng yêu thương và trân trọng với người vợ của mình thì nhân dịp 20/10 chàng sẽ tự tay vào bếp và làm những món ăn tuy đơn giản, nhưng khiến nàng bất ngờ…

Vì là dân kinh doanh cho nên anh chỉ biết làm bạn cùng với con số và ứng dụng đắc nhân tâm vào việc thu phục khách hàng thôi em ạ! chứ không giỏi về nấu nướng.

Nhưng riêng ngày hôm nay thì anh hy vọng là sẽ thu phục được trái tim em, qua món ăn anh tự tay vảo bếp, đồng thời cũng sẽ hướng dẫn cho những ông chồng khác cùng làm.

Mọi thứ tuy có hơi vụng về, nhưng cũng không kém phần lãng mạn dành cho em trong ngày đặc biệt này…

Phần 1. Nào mình cùng đi siêu thị để chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu trước khi nấu

Chồng siêu hài hước vào bếp trổ tài tay nghề nấu nướng để chiêu đãi vợ nhân ngày 20/10 và cái kết không thể nào bất ngờ hơn… - Ảnh 1
Nấu ăn là một nghệ thuật... Ảnh minh họa
  • Vài bộ xương ức gà rửa sạch
  • 1 ít nấm đùi gà
  • 1 bó nấm kim châm
  • 1 ít nấm linh chi trắng và nâu
  • 1 ít nấm đông cô tươi
  • 1 ít đậu phụ
  • 1 cái ngô ngọt
  • 1 ít ngô bao tử
  • 1 ít tàu hủ tươi chiên
  • Rau cải cúc hoặc những loại rau vợ các ông thích
  • 1 ít giò viên
  • 300 gram tôm tươi
  • Miến hoặc bún tùy vợ thích ăn cái nào thì chọn cái ấy
  • Gia vị nêm nếm là muối và hạt nêm

Phần 2. Bắt tay vô thực hiện món lẩu nấm nào

Để làm món lẩu nấm thơm ngon tròn vị, thì cánh đàn ông chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện theo từng bước như dưới đây:

Bước 1. Sơ chế xương ức gà

Chồng siêu hài hước vào bếp trổ tài tay nghề nấu nướng để chiêu đãi vợ nhân ngày 20/10 và cái kết không thể nào bất ngờ hơn… - Ảnh 2
Nên chồng vào bếp cũng là nghệ sĩ... Ảnh minh họa

Ở bước này chúng ta sẽ trần xương ức gà qua nước sôi rồi vớt ra rửa sạch. Sau đó cho vào nồi để hầm lấy nước xương làm nước dùng, các ông nhớ cho bột nêm và muối vào trong, nêm nếm sao cho vừa miệng là được.

Bước 2. Sơ chế rau củ quả

Chồng siêu hài hước vào bếp trổ tài tay nghề nấu nướng để chiêu đãi vợ nhân ngày 20/10 và cái kết không thể nào bất ngờ hơn… - Ảnh 3
Nhân ngày 20/10... Ảnh minh họa

Rửa sạch tất cả các loại rau rồi xếp ra đĩa, tiếp đến là thái nấm đùi gà thành những miếng vừa ăn, sau cùng là hãy xắt ngô thành từng khoanh nhỏ rồi cho vào nồi nước dùng đang nấu cho ngọt nước.

Bước 3. Cho nồi lẩu đun sôi lên bếp điện và bày đồ ăn ra bàn sao cho thật bắt mắt và thưởng thức thành quả

Chồng siêu hài hước vào bếp trổ tài tay nghề nấu nướng để chiêu đãi vợ nhân ngày 20/10 và cái kết không thể nào bất ngờ hơn… - Ảnh 4
Anh chúc nữ hoàng của mình mãi luôn xinh đẹp, giỏi giang và là bảo vật quý giá trong trái tim anh... Ảnh minh họa

Bước cuối cùng này thì anh em cứ lần lượt cho nguyên liệu vào nấu chín rồi vớt ra là được.

Riêng với rau thì có thể chỉ cần chần sơ qua là ổn, món này có thể ăn kèm với miến nấu chín hoặc bún.

Còn phần nước chấm thì cứ dùng xì dầu ớt hoặc nước mắm ớt để chấm, nói chung là tùy ý thích của vợ như nào, thì chiều theo như thế ấy.

Mình đã xong nhiệm vụ vào bếp, bây giờ sẽ lên phòng đọc sách để gọi vợ và con xuống phòng ăn cùng thưởng thức món ngon thôi.

Chúc các đức lang quân cùng những người vợ thương yêu của mình thưởng thức “món ngon chồng nấu” thật ngon miệng và có một ngày 20/10 thật trọn vẹn và ý nghĩa.

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