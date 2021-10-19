Bật mí 5 chiếc chìa khóa "bí mật" kiến tạo nên một cuộc hôn nhân, tình yêu hạnh phúc viên mãn

Thế nên không ít chị em thắc mắc, tại sao vợ chồng mình lại không được hạnh phúc như gia đình nhà anh hàng xóm.

Có rất nhiều cặp vợ chồng thì sống với nhau hạnh phúc đến răng long đầu bạc, nhưng lại cũng có những cặp đôi như kiểu Tom và Jerri.

Hỏi bí quyết thì chắc chẳng ai nói cho mà biết đâu, nhưng chung quy lại nếu muốn gia đình trong ấm ngoài êm, thì chị em phải nắm trong tay ngay “5 chiếc chìa khóa bí mật” này...

Anh vì yêu em mà đến... Ảnh minh họa

Vợ hay chồng đối xử tốt với nhau đó hoàn toàn không phải là nghĩa vụ của họ phải làm điều đó.

Mà chẳng qua là bởi vì tình yêu thương họ dành cho bạn đủ lớn, nên mới có thể bao dung cho những lỗi lầm và điều thiếu khuyết của bạn.

Để cả hai cùng nắm tay nhau trên cuộc hành trình dài và cùng nhau xây đắp một mái nhà hạnh phúc, nơi có những nụ cười và những đứa trẻ.

Chính vì vậy mà hai vợ chồng bạn nên thường xuyên nói lời cám ơn nhau, cám ơn anh ấy hoặc cô ấy đã luôn ở bên mình, luôn bao dung cho những điểm còn chưa hoàn thiện ở bản thân mình...

Lời cám ơn giống như là một chất xúc tác giúp cả hai ngày càng thêm trân quý và yêu thương nhau nhiều hơn.

2. Giao tiếp với nhau

Những cặp vợ chồng không hạnh phúc thường sẽ là đi làm về xong rồi thì ăn cơm và mạch ai người ấy ngủ, nghỉ.

Còn với những cặp vợ chồng hạnh phúc thì họ lại chẳng bao giờ làm vậy, mà trái lại luôn dành thời gian để trò chuyện cùng nhau.

Vì trò chuyện, chia sẻ chính là một chiếc chìa khóa quan trọng, giúp cả hai thông hiểu cho những nỗi thống khổ và những khó khăn mà đôi bên đang phải gánh vác.

Nhờ những cuộc trò chuyện như vậy, mà cả hai vợ chồng sẽ biết mình nên làm gì để hỗ trợ đối phương hay cũng có thể là đưa ra lời khuyên gì cho anh ấy, cô ấy trong những lúc như vậy.

Trên tinh thần ấy, mà cả hai vợ chồng sẽ ngày càng thấu hiểu và yêu thương người bạn đời của mình nhiều hơn.

3. Thỏa hiệp với đối phương

Em vì trân trọng anh mà ở lại... Ảnh minh họa

Về phương diện thỏa hiệp thì thông thường người đàn ông, người chồng sẽ là người thỏa hiệp với vợ mình nhiều hơn cả.

Chẳng hạn vợ không thích ăn món tôm hùm vào chủ nhật, nhưng đó lại là món chồng rất thích ăn.

Thì lúc này người chồng sẽ vì yêu thương vợ mình mà ăn món ăn theo ý của cô ấy, hoặc đổi một món nào đó khác mà cả hai cùng thích ăn.

Sự thỏa hiệp không những giúp cho cả hai vợ chồng không gây chiến tranh lạnh và làm tổn thương nhau.

Mà còn giúp cho ngọn lửa tình yêu của cả đôi bên, cháy đượm hồng mãi chẳng bao giờ bị tắt lịm.

4. Dành thời gian cho nhau

Trong thời đại 4.0 này thì hai vợ chồng ai cũng đều bận bịu và phải đảm trách rất nhiều công việc trong một ngày.

Nào là việc ở cơ quan, nào là đón con, nào nấu cơm... thế nên, thời gian để cả hai dành cho nhau quả thật là rất ít ỏi.

Tuy nhiên, nếu như quá lao tâm khổ tứ cho công việc cho việc kiếm tiền mà quên mất đi cả những người thân yêu của mình, là vợ, là con, là chồng... của mình.

Thì sẽ đến một lúc nào đó, khi số tiền trong tài khoản của bạn tăng lên, thì điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mất đi những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mình.

Đó có thể là vợ, là chồng, là con cái, là mái nhà hạnh phúc nơi có bếp lửa hồng, tiếng cười trẻ thơ và hai trái tim cùng chung một nhịp đập.

Thế nên, để cuộc hôn nhân của cả hai không xảy ra bất kỳ điều gì đáng tiếc, thì dù bận mấy thì bận, cả hai vẫn nên sắp xếp thời gian dành cho nhau.

Để cùng thưởng thức những bữa cơm đoàn viên, chuyến du lịch ở đâu đó mà cả hai vợ chồng đều thích, hay những buổi cà phê ôn lại kỷ niệm ngọt ngào đáng nhớ của cả hai... ở một góc quán quen nào đó chẳng hạn.

5. Học cách bao dung cho những điều còn chưa hoàn thiện ở đối phương

Vì vậy, chúng ta hãy vì nhau mà cố gắng nhé anh... Ảnh minh họa

Thường các cặp vợ chồng sẽ chẳng bao giờ biết một đều bí mật này, vốn dĩ các bạn yêu thương và đến với nhau thì tất cả đều là sự sắp đặt của vũ trụ.

Thế nên đã là sự sắp đặt thì đều sẽ có chủ đích, cho nên chủ đích của hai người không hoàn hảo đến với nhau chính là để bổ khuyết cho nhau.

Người chồng sẽ có những điểm mạnh này, nhưng lại khiếm khuyết những điểm kia.

Còn người vợ sẽ có những ưu điểm mà người chồng không có, nhưng lại khiếm khuyết ở những điểm thuộc về thế mạnh của chồng.

Sự bù trừ là có thật và sự sắp đặt của đôi bàn tay vũ trụ cho các cặp vợ chồng cũng là có thật.

Quan trọng là người trong cuộc phải nhận ra điều này, để cùng giúp đỡ nhau hoàn thiện và trưởng thành hơn trong hôn nhân, thay vì lên án, phê phán, chỉ trích để rồi gây tổn thương nhau..