Bài bóc phốt của chính thất, trong đó có nhiều đoạn tin nhắn khoe chiến tích của cô bồ - Ảnh: Internet

Thậm chí, trên trang cá nhân, "trà xanh" này còn khoe khoang việc làm tiểu tam. Cô nàng còn vỗ ngực tự hào, đưa ra loạt lý lẽ nực cười: "Làm kẻ thứ 3 nhưng vẫn có giá hơn vợ nhà. Vợ lúc ở nhà nhìn thôi là muốn ói. Bởi vậy mà chồng ra ngoài. Cái thứ con dâu vậy mà bà già chồng còn bênh".

Khi nói chuyện với vợ hợp pháp của người tình, cô ta luôn chứng minh mình "có giá": "Công cộng hay không thì không biết nhưng mỗi lần chúng em gặp nhau 2-3 lần là bình thường.

Nhưng em nghĩ nếu ở nhà với chị chắc không nổi 1 lần đâu, vì anh C. không còn cảm giác với chị. Anh C. có về hay không tùy thuộc vào em á. Tưởng chị thế nào, sao không giữ chân anh C. Chuyện này thì em giỏi hơn chị".

Không những "cà khịa" chính thất, nàng tiểu tam này còn cả gan "tấn công" cả mẹ của tình nhân. Cô nàng đăng cả dòng trạng thái siêu dài như "dâu hiền" trên trang cá nhân: "Mẹ ơi tuy con không phải con dâu mẹ nhưng dù sao con đã có thai với anh C., cũng là cháu nội của mẹ. Con mong mẹ và chị D. đừng dồn ép, bắt con đi phá thai, tội lắm mẹ ơi. Mẹ cũng từng có 2 đời chồng mà, nên con mong mẹ thương con mà đừng bắt cháu nội chưa chào đời phải xa mẹ".

Bài đăng của tiểu tam được chị vợ đăng tải - Ảnh: Internet

Tưởng đâu màn khóc lóc yếu đuối này sẽ nhận được sự thương hại của mẹ người tình, nào ngờ cô nàng nhận về "cú vả mặt" trời giáng từ phía nhà nhân tình. Cô ả ngay lập tức trở mặt, đổi giọng hết sức gay gắt, mỉa mai ra mặt: "Bà từng tuổi đó không biết dạy con dâu để nó ghen nó nói bậy. Tôi không biết bà là vợ thằng C. hay con kia là vợ thằng C. Bà không biết dạy dỗ con trai dụ người ta có bầu, thấy bà già lớn tuổi lú lẫn tôi không chấp".

Thế nhưng màn lên mặt của ả tiểu tam lại nhận về cái kết không thể đắng hơn khi chính anh chồng đã vào tận bài viết để lại bình luận bóc trần độ "lươn lẹo" của cô ả. Theo đó, một tài khoản được cư dân mạng cho rằng của người chồng đã lên tiếng cho rằng bản thân không hề có ý định bỏ vợ, vì bị cô này dụ dỗ nên mới lỡ lầm. Hơn nữa anh này còn khẳng định "vợ là nhất" khiến cho ả nhân tình bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ.

Bình luận được cho là của anh chồng - Ảnh: Internet

Câu chuyện "dở khóc dở cười" của cặp vợ chồng và cô nhân tình này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Đa phần đều cảm thấy bức xúc trước thái độ và cách hành xử của cô tiểu tam. Thậm chí có người còn mỉa mai chưa thấy trà xanh nào mặt dày và trơ trẽn như thế này. Bên cạnh đó, cũng có không ít cư dân mạng lên tiếng chỉ trích người chồng vì có gan làm nhưng lại không có gan nhận. Cách hành xử của người này thật không đáng mặt đấng trượng phu.