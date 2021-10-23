Tiết lộ 5 điều bí mật giúp phụ nữ xưa ai nấy đều xinh đẹp, đoan trang mà rất nhiều người phụ nữ ngày nay có thể không biết

Điều giúp phụ nữ xưa luôn xinh đẹp, đoan trang không phải phấn son, mà là nằm ở 5 điều bí mật này…

Do đó phụ nữ xưa hiểu rằng, không nên áp đặt quan điểm cá nhân của mình lên người khác.

Mỗi người là một cá thể riêng biệt, nên sẽ có sự tự do ý chí, quan điểm sống và nét tính cách khác nhau.

Điều này không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà họ dành cho chính bản thân mình, mà nó còn là sự tôn trọng mà họ dành cho những người xung quanh.

#2. Biết tiết chế cảm xúc

Nóng giận là bản năng, còn từ hòa trong tính cách và ứng nhân xử thế lại chính là bản lĩnh.

Do đó phụ nữ xưa thường đặt sự từ hòa lên hàng đầu trong đối nhân xử thế và luôn nở nụ cười thật tươi để xua tan đi những ngày tồi tệ.

Nhờ vậy mà tính cách của họ luôn bình ổn, tâm của họ luôn an và những việc không tốt xảy đến trong cuộc đời họ cũng nhờ vậy mà thuận bề xuôi gió.

3. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình

Ảnh minh họa: Internet

Dù gặp người giàu hay nghèo hoặc không bằng mình, xấu, dở tệ hơn mình… thì những người phụ nữ xưa, họ vẫn dành cho đối phương một sự tôn trọng nhất định.

Bởi tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình, do đó bất kể một ai tiếp xúc với họ cũng đều cảm thấy dễ chịu và cảm mến trước cách ứng xử tài tình và tao nhã của họ.

#4. Buông bỏ những điều làm mình không vui và tổn thương

Sự tổn thương và không vui trong lòng mỗi người giống như những cái lá đã héo úa và tàn lụi trên một cái cây vậy.

Bạn thử nghĩ xem, nếu như cây cứ tiếp tục không trút những cái lá héo úa và lụi tàn này xuống, thì chẳng phải sẽ bị mất đi phân nửa chất dinh dưỡng để nuôi chúng hay sao?

Nếu như vậy thì cây có khỏe mạnh và những cái lá đó có trở nên tươi xanh, phát triển được không?

Đối với sự tổn thương và nỗi khổ đau trong cuộc đời mỗi người cũng như thế, nếu như bạn cứ ôm khư khư lấy những điều làm cho mình đau khổ, tổn thương, thì dám hỏi cuộc sống của bạn có vui vẻ và hạnh phúc được không?

Riêng với những người phụ nữ xưa thì sau khi trả lời tất cả những câu hỏi trên, họ đã học được cách để buông bỏ đi những thứ làm mình đau buồn, giúp đôi vai thêm phần nhẹ gánh và đường đời thêm phần thong dong hơn.

5. Quan trọng vẫn là thần thái

Ảnh minh họa: Internet

Ông bà thường bảo: “tâm sinh tướng” quả thực không sai một chút nào. Người có tâm từ bi, thì tướng mạo khắc sẽ xinh đẹp và đoan trang, khiến hoa cười, ngọc thẹn.

Ngược lại, những người có tâm bất thiện, thường thì dung mạo sẽ mất đi sự cân đối, hài hòa trên khuôn mặt, khiến cho người đối diện mất đi sự thiện cảm đối với họ.

Cho nên để có tướng mạo xinh đẹp và cử chỉ thật đoan trang, thì phụ nữ xưa luôn không ngừng nỗ lực để tu dưỡng bản thân, tập sống thiện lành và mở trộng tâm hồn mình ra mà đối đãi với vạn vật, chúng sinh trong trời đất.