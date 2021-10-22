Tâm sự chuyện nàng dâu: Thật thà như thể lái trâu, thương nhau như thể nàng dâu mẹ chồng…

Mẹ chồng nàng dâu 22/10/2021 06:24

Chưa thấy ai như mẹ chồng tôi, keo kiệt đến nỗi chia cho con dâu từng miếng thịt, cháu thì không chịu trông giúp mà cuối tháng lãnh lương lại cứ đòi tiền, rồi lại còn xúi giục con trai đánh con dâu nữa chứ…

“Chưa từng thấy ai như mẹ chồng tôi, keo kiệt đến nỗi chia cho con dâu từng miếng thịt, cháu thì không chịu trông giúp mà cuối tháng lãnh lương lại cứ đòi tiền…”

Đó là tất cả những gì mà con nghe được từ những người chị đi trước đã có gia đình, nó khiến con nản và không muốn lập gia đình nữa.

Bởi vì nếu như lỡ về nhà chồng mà gặp phải mẹ chồng khó ăn ở như thế, thì biết sống như nào? con từng rất nhiều lần tự hỏi chính mình như thế.

Tâm sự chuyện nàng dâu: Thật thà như thể lái trâu, thương nhau như thể nàng dâu mẹ chồng… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng may mắn thay là con đã gặp được mẹ, một người có tâm “từ bi”, người xem con như con gái trong nhà và yêu thương con như mẹ ruột của mình vậy.

Còn nhớ hồi mới về làm dâu, con cứ lóng nga lóng ngóng việc nhà rồi thì chăm con mọn… mẹ thấy thế không nhưng không quở trách.

Mà còn hết lòng chỉ bảo con, để giúp con có thể làm được những việc ấy một cách tốt nhất.

Rồi khi các cháu vì chưa đủ tuổi đến trường, mẹ bảo con mang qua nhà để bố mẹ trông cho mà đi làm.

Nhờ vậy mà dù là có con nhỏ, nhưng con cũng không phải quá bận rộn hay lo lắng như bao người vì có một tay mẹ đỡ đần chăm sóc.

Còn khi con ốm con đau, thì mẹ không những qua nhà chăm nom, giúp đỡ mà còn luôn dặn anh nhà con, con trai mẹ là đi làm nhớ mua đồ tẩm bổ cho con dâu.

Ai thấy vậy cũng bảo rằng, con thật có phước vì gặp được mẹ chồng thương yêu hết lòng như thể con ruột.

Cho đến ngày hôm nay khi nhìn lại tất cả mọi sự, thì con cảm thấy biết ơn mẹ hơn bao giờ hết.

Con biết ơn mẹ, vì đã sinh thành và dưỡng dục anh nhà con, con trai mẹ nên người. Nhờ vậy mà con mới được ở bên một người chồng biết yêu thương, chăm lo cho vợ và tuyệt vời đến như thế.

Con biết ơn mẹ, vì đã giúp đỡ con trông nom và dưỡng dục các cháu để vợ chồng con yên tâm mà làm việc.

Con biết ơn mẹ vì luôn xem con như con gái trong nhà, nên đã chỉ bảo cho con từng chút một trong công việc và cuộc sống, giúp con ngày một trưởng thành và vững vàng hơn.

Con biết ơn mẹ, vì đã là mẹ chồng của con. Người đã luôn ở bên, hỗ trợ con hết lòng trong mọi phương diện, giúp con hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Đến đây thì con nhớ một câu nói rằng: “thật thà như thể lái trâu, thương nhau như thể nàng dâu mẹ chồng”.

Câu này thực chất là có ngụ ý phê phán, lên án... nhưng quán xét giữa tình mẹ chồng con dâu giữa mẹ và con, thì mọi thứ đúng là “trên cả sự tuyệt vời mẹ nhỉ?”.

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