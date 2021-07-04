Câu chuyện ngày đầu "làm dâu" ở nhà chồng của cô gái trẻ khiến hội chị em tranh cãi "nảy lửa".

Muôn vàn câu chuyện "làm dâu" ở nhà chồng khiến hội chị em "dở khóc dở cười". Có người may mắn được ba mẹ chồng tâm lý, yêu thương con dâu như con ruột thì hạnh phúc biết bao, không còn gì bàn cãi. Trái lại, cũng có không ít trường hợp nhà chồng "khó nhằn", bắt bẻ đủ thứ khiến mối quan hệ giữa nàng dâu - nhà chồng trở nên vô cùng căng thẳng. Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản tên M. đã có bài đăng gây chú ý khi kể lại nỗi ám ảnh trong ngày đầu tiên "làm dâu" ở nhà chồng. Có lẽ cô gái khá "vỡ mộng" khi cả ngày phải "tối mặt" với hàng loạt công việc nhà mà chẳng có thời gian để "thở".

Bài đăng kể về 'lịch trình' ngày đầu tiên sống ở nhà chồng - Ảnh: Chụp màn hình Trong bài viết, cô gái kể về lịch trình buổi sáng làm việc nhà theo yêu cầu của mẹ. Cô cảm thấy khá mệt mỏi khi mọi việc đổ đồn hết về phía mình. Lúc này, cô mới thấm thía câu nói: "Ở nhà thì như công chúa, đi lấy chồng nhiều khi như ô sin". Mới ngày đầu làm dâu, cô gái trẻ đã cảm thấy việc lấy chồng thật "đáng sợ". Hội nhóm chia sẻ câu chuyện của cô cùng câu nói thấm thía: 'Ở nhà thì như công chúa, đi lấy chồng nhiều khi như ô sin' - Ảnh: Internet Bài viết sau khi đăng tải nhận được nhiều sự chú ý và tranh cãi từ cư dân mạng, đặc biệt là hội chị em, phụ nữ. Dưới phần bình luận, nhiều người để lại câu chuyên làm dâu của mình cũng không ít trớ trêu. Nhiều ý kiến tỏ ra đồng cảm và cho rằng nhà chồng có hơi "chèn ép" quá với con dâu mới. Một số khác thì cho rằng đây chỉ là những việc bình thường như khi làm tại nhà mình. Có một số người rằng nói rằng cảm thấy mình khá may mắn khi được ba chồng tâm lý và phụ giúp công việc nhà, chăm sóc con cái.

Những bình luận tranh cãi dưới bài đăng của cô gái trẻ - Ảnh: Chụp màn hình Câu chuyện của cô gái trẻ chia sẻ chỉ nằm trong 1001 chuyện "làm dâu" khác vì "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Nếu nàng dâu - nhà chồng thẳng thắn chia sẻ với nhau, cảm thông cho khó khăn của nhau thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bạn có rơi vào trường hợp giống cô gái này không và bạn chọn cách giải quyết như thế nào, hãy chia sẻ nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/review-ngay-dau-ngu-nha-chong-nong-mxh-lich-phuc-vu-day-dac-tu-6h15-mot-buoi-sang-ac-mong-cua-nang-dau-moi-411049.html