Bất ngờ với 3 cách chăm sóc răng miệng hiệu quả ngay tại nhà mà không cần phải đến gặp nha sĩ

Khám phá 3 cách chăm sóc răng miệng tại nhà hiệu quả, giúp bạn cả đời cũng không cần phải đến gặp nha sĩ mà răng vẫn khỏe đẹp như thường.
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Ông bà bảo rằng: "Cái răng cái tóc là góc con người". Thế nên, ngoài mái tóc thì hàm răng đẹp và khỏe cũng là một phần giúp chúng ta tự tin và xây dựng hình ảnh bản thân tốt đẹp hơn trong mắt người đối diện.
Do đó để có một hàm răng khỏe đẹp, thì chị em nên nằm lòng 3 cách chăm sóc răng miệng dưới đây...
1. Ăn dứa để giảm tình trạng sưng nướu và giúp chống viêm
Dứa là một loại trái cây rất giàu hàm lượng bromelain, giúp bảo vệ men răng và làm giảm các vết ố một cách tuyệt vời.
Ngoài ra, loại trái cây này còn có tác dụng giảm đau sưng nướu và đặc tính chống viêm cực tốt.
2. Dùng ống hút để uống giúp ngăn ngừa tình trạng răng bị đổi màu
Uống từng ngụm chất lỏng vào trong miệng sẽ gây ra hiện tượng xỉn màu và bào mòn men răng.
Trong khi dùng ống hút để uống và đặt đúng vị trí không chạm vào răng, là cách an toàn nhất để ngăn ngừa răng không bị đổi màu.
3. Đừng quên đánh răng trước khi đi ngủ
Ngủ là thời gian mà bạn không đưa thức ăn vào miệng và tiết nước bọt ít hơn. Điều này sẽ làm gia tăng mảng bám tích tụ trên răng và gây nguy cơ sâu răng và dẫn đến khô miệng.
Vì vậy để đảm bảo răng luôn chắc khỏe và không bị đổi màu, thì bạn nên đánh răng ít nhất là hai lần một ngày, đặc biệt là mỗi tối trước khi đi ngủ và sau khi ăn.