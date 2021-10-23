Điều kỳ diệu của 5 loại lá tắm, giúp làm mát và trị rôm sảy cho con ngay trong vườn nhà bạn

Chăm sóc con 23/10/2021 10:41

Để giảm ngứa ngáy và rôm sảy cho con yêu, mẹ thông thái dùng ngay 5 loại lá thần thánh này, đảm bảo sau khi tắm chỉ vài lần là thể nào rôm sảy cũng say goog bye làn da của bé liền.

Khi trẻ ở nhà bị rôm sảy, thì mẹ có thể dùng 5 loại lá này để tắm cho con, đảm bảo hiệu quả chỉ sau vài lần tắm.

Lá tía tô

Điều kỳ diệu của 5 loại lá tắm, giúp làm mát và trị rôm sảy cho con ngay trong vườn nhà bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lá tía tôi có mùi thơm và vị cay nhẹ, tác dụng của nó là sát trùng, giải độc và dùng để trị ho, ngứa, sốt, viêm da cơ địa, rôm sảy và mề đay.

Do đó nếu như bé con bị ngứa hoặc rôm sảy, thì mẹ chỉ cần cho lá tía tô vào nồi rồi nấu cho nước sôi lên.

Chờ khi nước sôi thì tắt bếp và để nguội rồi mang ra tắm cho bé, sau vài lần thì tình trạng của bé con sẽ thuyên giảm dần và dứt hẳn.

Lá khế

Điều kỳ diệu của 5 loại lá tắm, giúp làm mát và trị rôm sảy cho con ngay trong vườn nhà bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lá khế được biết đến là một bảo bối tốt cho việc tán nhiệt, giải độc, trị mụn nhọt, mề đay và ngứa do dị ứng.

Vì vậy nếu bé con bị rôm sảy, thì mẹ chỉ cần lấy lá khế đun sôi lên rồi đem pha với nước lạnh để tắm cho bé.

Sau vài lần thì tình trạng ngứa của bé con sẽ hết dần, tuy nhiên mẹ cũng đừng nên thường xuyên tắm bằng lá khế cho con, kẻo da của bé sẽ bị xỉn màu.

Lá xài đất

Điều kỳ diệu của 5 loại lá tắm, giúp làm mát và trị rôm sảy cho con ngay trong vườn nhà bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lá xài đất cũng là một trong những bài thuôc dân gian về trị rôm sảy cho trẻ nhỏ, nó từng được thế hệ ông bà áp dụng và chứng mình là mang lại hiệu quả cao.

Để tắm nước lá xài đất cho bé, thì mẹ có thể đi nhổ sài đất về xong rồi rửa sạch và đun sôi lên, sau đó pha với nước lạnh theo tỉ lệ vừa phải rồi tắm cho con.

Lá kinh giới

Điều kỳ diệu của 5 loại lá tắm, giúp làm mát và trị rôm sảy cho con ngay trong vườn nhà bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

So với 3 loại lá như ở trên, thì tắm cho bé bằng lá kinh giới sẽ là nhàn hơn cả cho những bà mẹ lười.

Vì mẹ chỉ cần rửa sạch lá, sau đó giã lấy phần nước cốt rồi đem pha vào nước tắm cho bé thế là xong.

Cứ lặp đi lặp lại cách tắm này trong vòng vài lần, thì thể nào tình trạng rôm sảy của bé con cũng sẽ thuyên giảm và hết dần.

Mướp đắng

Điều kỳ diệu của 5 loại lá tắm, giúp làm mát và trị rôm sảy cho con ngay trong vườn nhà bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần tắm cho con mẹ chỉ cần dùng 2 quả mướp đắng cỡ vừa rồi đem đi rửa sạch, sau đó xay nhuyễn lấy nước cốt và pha vào chậu nước tắm cho bé.

Kiên trì với cách trị rôm sảy này, thì chỉ sau vài lần là tình trạng của bé sẽ giảm dần cho đến khi khỏi hẳn.

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