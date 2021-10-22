3 công thức mix đồ mùa lạnh cho nữ cực chất, siêu xinh, nàng bỏ túi ngay kẻo phí

Thời trang 22/10/2021 07:22

Nếu nàng muốn xinh đẹp, sang chảnh như các fashionista mà vẫn giữ ấm được cho cơ thể trong mùa lạnh, thì hãy ghim ngay 3 công thức mix&match đồ dưới đây...

Chỉ với những chiếc đầm có sẵn trong tủ đồ, là các nàng đã có thể biến tấu thành những outfit cực bắt mắt, xinh lung linh, mà vẫn giữ ấm được cho cơ thể trong mùa lạnh này. Ghim ngay 3 công thức sau để dùng kẻo lại tiếc đứt ruột…

1. Mix đầm liền & áo trench coat sang chảnh

3 công thức mix đồ mùa lạnh cho nữ cực chất, siêu xinh, nàng bỏ túi ngay kẻo phí - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày lạnh này, thì một chiếc đầm liền mix với lại một áo trench coact là chuẩn bài.

Set đồ này không chỉ giúp cho chị em trông sang trọng và quý phái hơn, mà nó còn giúp nàng giữ ấm cho cơ thể và nổi “bần bật” hơn trong mắt người đối diện nữa đấy nhé!

2. Hack tuổi với đầm liền + áo len gile

3 công thức mix đồ mùa lạnh cho nữ cực chất, siêu xinh, nàng bỏ túi ngay kẻo phí - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
3 công thức mix đồ mùa lạnh cho nữ cực chất, siêu xinh, nàng bỏ túi ngay kẻo phí - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bộ đôi áo len gile + đầm liền được biết đến là một set đồ giúp quý cô trẻ hơn tuổi và trông kẹo ngọt hơn.

Để chiếc áo len khi mix lên trông thật bắt mắt và nữ tính, thì nàng có thể chọn cho mình dạng gile trơn hoặc họa tiết đều được.

3. Đầm liền mix&match cùng áo blazer thanh lịch

3 công thức mix đồ mùa lạnh cho nữ cực chất, siêu xinh, nàng bỏ túi ngay kẻo phí - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
3 công thức mix đồ mùa lạnh cho nữ cực chất, siêu xinh, nàng bỏ túi ngay kẻo phí - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Điểm cộng của cặp đôi hoàn hảo giữa đầm liền và áo blazer ở chỗ, khi mix đi làm thì chúng sẽ giúp nàng xây dựng hình ảnh chuẩn quý cô thanh lịch nơi công sở.

Còn khi mix&match để đi chơi vào những ngày tiết trời se lạnh, thì nàng lại ghi điểm trong mắt người đối diện bởi sự thanh lịch và nền nã trong nét phong cách phối đồ.

Đối với một set đồ giữa đầm liền và blazer thanh lịch cho những ngày đi chơi hoặc đi làm.

Thì nàng có thể áp dụng công thức như sau: chọn những áo blazer có gam màu trung tính như: trắng, ghi, be… để mix với lại những mẫu đầm liền thì trông đều rất sang chảnh.

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